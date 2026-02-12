ভোটের আবহে ফের হিন্দু খুন বাংলাদেশে, চা-বাগান থেকে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত দেহ
চা-বাগান থেকে উদ্ধার হয় রতনশুভ কর নামে এক যুবকের দেহ ৷ তিনি মৌলবিবাজারের ওই চা-বাগানেই কাজ করতেন ৷
Published : February 12, 2026 at 2:16 PM IST
ঢাকা, 12 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশে আবারও খুন হিন্দু যুবক ৷ নির্বাচনের আবহে আরও একবার ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নেমে এল আক্রমণ ৷ এবার ঘটনাস্থল বাংলাদেশের মৌলবিবাজার জেলা ৷ সেখানকার একটি চা-বাগান থেকে উদ্ধার হয় রতনশুভ কর নামে এক যুবকের দেহ ৷ তিনি ওই চা-বাগানে কাজ করতেন বলে পুলিশ সূ্ত্রে জানা গিয়েছে ৷
পরিবার সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে বুধবার সকাল 10টা নাগাদ তিনি বাগানের কাজে যোগ দিতে যান ৷ এরপর দীর্ঘক্ষণ তাঁর কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ শেষমেশ বৃহস্পতিবার সকালে ভোট শুরুর খানিকক্ষণ আগে রতনের দেহ উদ্ধার হয় ৷ সহকর্মী এবং পরিবারের সদস্যরা জানান, চা বাগানের একটি ফাঁকা অংশে তাঁর দেহ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল ৷ শরীরের বেশ কয়েকটি অংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল ৷ রক্তে ভিজে গিয়েছিল রতনের শরীরে থাকা জামা ও প্যান্ট ৷
গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্য়ালঘুদের বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণের ঘটনা ঘটছে ৷ নির্বাচন ঘিরে তেমন কোনও ঘটনা ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেছিল অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তবে তাতেও অস্বস্তি কাটছিল না হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু ৷ তাঁদের অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তাঁদের উপর আক্রমণ নেমে আসতে পারে ৷ তবে এবার ভোট শুরুরু আগেই হিন্দু খুনের ঘটনা ঘটল ৷
ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় পুলিশ কর্তারা ৷ তবে এই হত্যার সঙ্গে নির্বাচনের কোনও যোগ আছে কি না তা নিয়ে তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন ৷ রতনের দাদা লক্ষ্মণের সঙ্গেও কথা বলেছে সংবাদসংস্থা আইএএনএস ৷ তিনি জানান, দীর্ঘক্ষণ ধরে ভাইয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ দেহ উদ্ধার হয় অনেক পরে ৷
এদিকে, ভোট শুরুর আগে চট্টগ্রামের মতো কয়েকটি জায়গার সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ আশঙ্কা করছিলেন, নির্বাচনে বিএনপি বা জামাত- যে পক্ষই পরাজিত হোক না কেন তারা সংখ্যালঘুদের দুষবে ৷ পরাজয়ের ক্ষোভ মেটাতে আক্রমণ করবে ৷ অর্থাৎ আরও এক রাজনৈতিক পালাবদলের মুখেও প্রাণ সংশয় নিয়েই দিন কাটছে হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ৷
শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনা এমনিতেই অনেকটা বেড়েছে ৷ গণতান্ত্রিক কায়দায় জিতে আসা সরকার তাঁদের সেই অন্ধকার দিন থেকে বের করে নতুুন উদ্যমে বাঁচার অক্সিজেন জোগাবে-এমন আশা করছেন পদ্মাপাড়ের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা ৷ এ নিয়ে গত একমাসের খানিকটা বেশি সময়ের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের 12 জনকে হত্যা করা হল ৷ নির্বাচনের পর পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার ৷