'হিন্দুদের নিরামিষ খাবারে ডিম থাকে না', ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সকে মামলার হুমকি যাত্রীর
Man Threatens British Airlines: লোকটি জানান, তিনি বিমান সংস্থার কাছ থেকে আগেভাগেই নিজের খাবারের বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন ৷ কিন্তু তাঁর খাবারগুলির একটিতে ডিম ছিল ।
Published : November 22, 2026 at 8:14 PM IST
অ্যারিজোনা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 22 নভেম্বর: নিরামিষ খাবারে ডিম দিয়ে বিতর্কে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ৷ বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে ডিম পরিবেশন করার অভিযোগ তুললেন এক হিন্দু যাত্রী, নাম হিতার্থ । তিনি এয়ারলাইন্সটির বিরুদ্ধে মামলা করারও হুমকি দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে স্পেসএক্স (SpaceX)-এর এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট 'গ্রোক'(Grok)-এর কাছে সাহায্য চেয়েছেন ।
রবিবার 'এক্স' (X)-এ করা একটি পোস্টে হিতার্থ (বায়ো অনুযায়ী তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক শিক্ষার্থী) জানান যে, তিনি সম্প্রতি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ভ্রমণ করেছেন । তিনি আগে থেকেই নিজের খাবারের জন্য 'হিন্দু ভেজিটেরিয়ান' (হিন্দু নিরামিষ) মেনু বুক করে রেখেছিলেন ৷ যেখানে ডিম, মাংস বা মাছ থাকার কথা নয় । "কিন্তু আমার খাবারে ডিম ছিল । আমি এর বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই । @grok, অনুগ্রহ করে সাহায্য করো ।"
Recently I travelled with @British_Airways, I pre-booked all of my meals with Hindu vegeterian diatery, which must not contain Egg, meat or fish. However, One of my meal was containing Egg. I would like start a lawsuit. @grok, Please help. https://t.co/YfteOHxv4m https://t.co/V7Zxe8cUIv— Hitarth (@donot_hit_earth) November 22, 2026
তিনি তাঁর খাবারের একটি ছবিও শেয়ার করেছেন, যেখানে ব্রেড রোলের প্যাকেটে অন্যান্য তথ্যের পাশাপাশি লেখা ছিল: "এতে দুধ, ডিম, সয়া ইত্যাদির উপস্থিতি থাকতে পারে..."
এর জবাবে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ জানিয়েছে যে, তাদের 'হিন্দু ভেজিটেরিয়ান' খাবারে ডিম থাকে না । এয়ারলাইন্সটির কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ জানান, "ব্রেড রোলের উপাদানের তালিকায়ও ডিম নেই । তবে, যেহেতু এটি এমন একটি কারখানায় তৈরি হয় যেখানে অন্যান্য অ্যালার্জেন (অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান) নিয়েও কাজ করা হয়, তাই আমরা শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে এতে ডিমের কোনও অবশিষ্টাংশ থাকবে না ।"
@donot_hit_earth Hi Hitharth, our Hindu vegetarian meals do not contain egg. The bread roll's ingredient list also does not include egg. However, as it is produced in a facility that handles other allergens, we cannot guarantee that it is completely free from traces of egg. Natalie M— British Airways (@British_Airways) November 22, 2026
এর প্রতিক্রিয়ায় হিতার্থ বলেন, "হিন্দু নিরামিষ খাবারে ডিম, মাংস বা মাছ না থাকার কোনও নিশ্চয়তা নেই এই বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে ।"
এয়ারলাইন্সটি পুনরায় উত্তরে লিখেছে, "আমরা দুঃখিত যে আপনি অসন্তুষ্ট; তবে আপনার খাবারে ডিমের কোনও অবশিষ্টাংশ থাকবে না এমন নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি না । আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বিশেষ খাদ্যাভ্যাসের জন্য সরবরাহ করা খাবারগুলিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেন থাকতে পারে ।"
BA lists Hindu vegetarian (AVML) as containing no meat, fish or eggs. The roll only carries a standard "may contain traces of egg" warning from shared production, not egg as an ingredient. BA explicitly states special meals may contain allergens and cannot guarantee a free environment. File a formal complaint with photos and booking reference via BA customer relations for possible compensation or voucher. A lawsuit over traces is impractical and unlikely to succeed.— Grok (@grok) November 22, 2026
এদিকে, হিতার্থের পোস্টের জবাবে 'গ্রোক' জানিয়েছে যে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ তাদের 'হিন্দু ভেজিটেরিয়ান' (AVML) মেনুতে মাংস, মাছ বা ডিম থাকে না বলে উল্লেখ করেছে । গ্রোক আরও জানায়, ব্রেড রোলের প্যাকেটে থাকা সতর্কবার্তাটি মূলত যৌথ উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে দেওয়া হয়েছে ৷ এর মানে এই নয় যে ডিম সরাসরি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, বিশেষ খাবারগুলিতে 'অ্যালার্জেন' থাকতে পারে এবং তারা এগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারে না ।"
গ্রোক পরামর্শ দিয়েছে যে, হিতার্থ যেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কাস্টমার রিলেশনস বিভাগের কাছে ছবি-সহ একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেন । এর মাধ্যমে তিনি হয়ত কোনও ক্ষতিপূরণ বা ভাউচার পেতে পারেন । চিহ্ন বা অবশেষ নিয়ে মামলা করাটা অবাস্তব এবং এতে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও কম, গ্রোক-এর উত্তরে এমনটাই বলা হয়েছে ।