বাংলাদেশে ফের হিন্দু নিধন, হোটেল মালিক লিটন ঘোষকে পিটিয়ে খুন

বাংলাদেশে ফের হিন্দু নিধন, হোটেল মালিক লিটন ঘোষকে পিটিয়ে খুন
কলা নিয়ে বিরোধের জেরে লিটন চন্দ্র ঘোষ নামে ওই হিন্দু হোটেল ব্যবসায়ীকে অন্য এক পরিবারের বাবা-মা, ছেলে পিটিয়ে খুন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
By PTI
Published : January 18, 2026 at 2:48 PM IST
ঢাকা, 18 জানুয়ারি: ফের হিন্দু নিধন বাংলাদেশে ৷ একই দিনে দুই জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে খুন ৷ এক ফিলিং স্টেশনের কর্মী রিপন সাহার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনার পর গাজীপুরে এক হিন্দু হোটেল ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ৷ দুটি ঘটনাই ঘটেছে শনিবার ৷
কলা নিয়ে বিরোধের জেরে লিটন চন্দ্র ঘোষ (55) নামে এক হিন্দু হোটেল ব্যবসায়ীকে অন্য এক পরিবারের তিন সদস্য পিটিয়ে খুন করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ এলাকায় শনিবার ঘটেছে ৷ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সাম্প্রতিক যে হিংসার ঘটনা ঘটছে তাতে এটি নয়া সংযোজন বলে মনে করছে অনেকেই ৷ তবে এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ ।
তারা জানিয়েছে, মৃত লিটন চন্দ্র ঘোষ 'বৈশাখী সুইটমিট অ্যান্ড হোটেল'-এর মালিক ছিলেন । কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জাকির হোসেন জানান, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে একই পরিবারের তিন সদস্য স্বপন মিয়া (55), তার স্ত্রী মাজেদা খাতুন (45) এবং তাদের ছেলে মাসুম মিয়া (28)-কে আটক করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, মাসুমের একটি কলা বাগান আছে ৷ সেখান থেকে এককাঁদি কলা হারিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ । দাবি, খোঁজাখুঁজির সময় লিটনের হোটেলে কলা দেখতে পায় তারা ৷ এ নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় । শেষে সেখানেই লিটন ঘোষকে মাসুমের পরিবারের সদস্যরা পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তরা লিটনকে একের পর এক ঘুষি, কিল ও লাথি মারার ফলে লিটন মাটিতে পড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।"
লিটন ঘোষের পরিবার জানিয়েছে, সকাল 11টা নাগাদ মাসুম ওই হোটেলে আসে । এই সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হোটেলের এক কর্মচারীর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হয় । পরে মাসুমের বাবা-মাও ঘটনাস্থলে এসে তুমুল অশান্তি শুরু করে । এরপরই তারা সকলে মিলে হোটেলের মালিক লিটনের উপর চড়াও হয় ৷ অতিরিক্ত মারার ফলে লিটনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে বলে জানানো হয়েছে ।
এর আগে এদিনই সকালে উদয়পুর জেলায় এক ফিলিং স্টেশনের কর্মী রিপন সাহাকে গাড়ি দিয়ে পিষে মারার অভিযোগ উঠেছিল ৷ গাড়িতে তেল ভরলেও টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ফিলিং স্টেশনের কর্মীর সঙ্গে বিরোধ বাঁধে ৷ এরপরই তাঁকে গাড়িতে পিষে মারা হয় বলে অভিযোগ ৷