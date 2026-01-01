বাংলাদেশে আক্রান্ত হিন্দু ব্যবসায়ী, পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ; বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ

বাংলাদেশে আক্রান্ত হিন্দু ব্যবসায়ী, পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ; বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ
বুধবার রাত 10টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শরিয়তপুরের ড্যামুডা এলাকায় ৷ বৃহস্পতিবার স্থানীয় প্রশাসন হামলার বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছে ৷
By PTI
Published : January 1, 2026 at 11:04 PM IST
ঢাকা, 1 জানুয়ারি: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আবারও বাংলাদেশে আক্রান্ত হিন্দু ব্যবসায়ী ৷ বছরের শেষ দিনেও আক্রান্ত হতে হল খোকনচন্দ্র দাস নামে বছর পঞ্চাশের এক ব্যবসায়ীকে ৷ বুধবার রাত 10টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শরিয়তপুরের ড্যামুডা এলাকায় ৷ বৃহস্পতিবার স্থানীয় প্রশাসন হামলার বিষয়টি সাংবাদিকদের জানিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় তিনি আক্রান্ত হন ৷ প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাড়ি ফেরার পথে রাস্তা আটকে প্রথমে তাঁকে মারধর করা হয় ৷ এরপর তাঁকে জ্যান্ত পুড়়িয়ে মারার চেষ্টাও হয় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় কোনওরমে পুকুরে ঝাঁপ দেন খোকন ৷ প্রাণে বাঁচলেও তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি যথেষ্ট গুরুতর ৷ উন্নত চিকিৎসার জন্য বৃহস্পতিবার তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷
এর আগে মঙ্গলবারও বাংলাদেশে আরও এক হিন্দু যুবককে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ সোমবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহের ভালুকায় বজেন্দ্র বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করা হয় ৷ তিনি বাংলাদেশের আনসার বাহিনীর সদস্য ছিলেন ৷ ঘটনায় তাঁর সহকর্মী নোমান মিঞাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কী কারণে বজেন্দ্রকে খুন করা হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ বাংলাদেশে ভিলেজ পুলিশের ভূমিকা পালন করে এই আনসার বাহিনী ৷
বাংলাদেশে সম্প্রতি অশান্তি শুরু হওয়ার পর এই ময়মনসিংহের ভালুকাতেই খুন হন 25 বছর বয়সি দীপুচন্দ্র দাস ৷ একটি পোশাক কারখানার কর্মী দীপুকে তাঁর অফিস থেকে টেনে বের করে এনে মিটিয়ে মারে ভিড় ৷ পরে তাকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টাও হয় ৷ অভিযোগ ছিল তিনি নাকি এমন একটি মন্তব্য করেছেন যা কিছু মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন ৷ এরপর সামান্য কয়েকদিনের ব্যবধানে হিন্দুদের উপর আক্রমণের আরও তিনটি ঘটনা ঘটেছে ৷
