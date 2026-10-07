রসায়নে নোবেল পেলেন হেনির কাগান এবং কেনসো সোয়াই

রসায়নে নোবেল পেলেন হেনির কাগান এবং কেনসো সোয়াই
Nobel Prize In Chemistry: 1901 থেকে 2025 সালের মধ্যে 117 বার রসায়নে নোবেল দেওয়া হয়েছে । মোট 200 জন বিজ্ঞানী এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন ।
Published : October 7, 2026 at 4:12 PM IST
স্টকহোম, 7 অক্টোবর: জৈব সংশ্লেষণ সংক্রান্ত গবেষণা করে রসায়নে নোবেল পেলেন হেনির কাগান এবং কেনসো সোয়াই । স্থানীয় সময় বুধবার রয়্যাল সুইডিশ অ্য়াকাডেমি অফ সায়েন্সেসের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে । আগের বছর 2025 সালে তিন বিজ্ঞানী একযোগে এই বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন । সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন এবং ওমার এম ইয়াঘিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ।
1901 থেকে 2025 সালের মধ্যে 117 বার রসায়নে নোবেল দেওয়া হয়েছে । মোট 200 জন বিজ্ঞানী এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন । তবে এর মধ্যে ফ্রেডরিক স্যাংগারল এবং বেরি শার্পলেস নামে দুজন বিজ্ঞানী দুবার করে সম্মানিত হয়েছেন । তার মানে 198 জন বিজ্ঞানী সম্মানিত হয়েছেন ।
তথ্য় বলছে, সবচেয়ে বেশি বয়সে এই সম্মান পান জার্মানির বি গুডেনাফ । লিথিয়াম ব্যাটারি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য় যখন তিনি নোবেল পাচ্ছেন তখন তাঁর বয়স 97 । আবার 1935 সালে মাত্র 35 বছর বয়সে নোবেল পেয়েছিলেন ফ্রান্সের ফ্রেডরিক জইলট । তাঁর থেকে কম বয়সে আর কেউ কখনও নোবেল পাননি । 90 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও তাঁর রেকর্ড কেউ স্পর্শ করেত পারেননি ।
বিশ্বের মধ্য অন্য়তম সম্মানীয় এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় 1901 সালে । তার পাঁচ বছর আগে মানে 1896 সালে প্রয়াত হন আলফ্রেড নোবেল । তাঁর উইলে নোবেল লিখে গিয়েছিলেন, মানব সভ্যতার উন্নতিকে যাঁরা ব্রতী হবেন, যাঁদের গবেষণা অথবা সৃষ্টি মানব সভ্যতাকে আরও এগিয়ে দেবে তাঁদেরই পুরস্কৃত করতে হবে । তার জন্য অর্থের সংস্থান করে গিয়েছিলেন তিনি । গত 125 বছরে নোবেল পুরস্কার এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় অতীত গৌরব ধরে রেখে আরও এগিয়ে চলেছে ।
সোমবার থেকে সুইজারল্যান্ডের স্টকহোমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা শুরু হয়েছে ৷ এদিন থেকে আট দিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে । এর আগে 'লাইট-গেটেড আয়ন চ্যানেল' (light-gated ion channels) এবং 'অপটোজেনেটিক্স' (optogenetics) বিষয়ক আবিষ্কারের জন্য কার্ল ডেইসারথ, পিটার হেগেম্যান এবং গেওর্গ নাগেলকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি 2026 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন বেলজিয়ামে জন্মগ্রহণকারী কণাপদার্থবিদ ফ্রান্সিস হালজেন ।