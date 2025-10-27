ETV Bharat / international

লুভর মিউজিয়ামে চুরির 7 দিনের মধ্যে গ্রেফতার 2 অভিযুক্ত

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালায় চুরির ঘটনা বিস্মিত করেছিল সকলকে ৷ সেই ঘটনার সাতদিনের মধ্যে ধরা পড়ল দুই অভিযুক্ত ৷

PARIS LOUVRE MUSEUM
প্যারিসের লুভর মিউজিয়াম (ছবি- এপি)
Published : October 27, 2025 at 11:01 AM IST

প্যারিস, 27 অক্টোবর: মাত্র 7 মিনিটের মধ্য়ে সম্রাট নেপোলিয়ন ও তাঁর পরিবারের অলঙ্কার নিয়ে পালিয়েছিল চোরের দল ৷ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ফ্রান্স সরকার ৷ এক অভিযুক্তকে প্যারিস বিমানবন্দর এবং অপরজনকে স্থানীয় একটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে ৷

উনিশ শতকে ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়ান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের অমূল্য অলঙ্কার প্রদর্শিত হয় লুভর মিউজিয়ামের অ্যাপোলো গ্যালারিতে ৷ গত 19 অক্টোবর সকালে সেই গ্যালারিতে ঢুকে মাত্র 7 মিনিটের মধ্যে প্রায় 102 মিলিয়ন ডলার মূল্যের (ভারতীয় মুদ্রায় 800 কোটিরও বেশি) সেই অলঙ্কার নিয়ে পালায় চোরের দল ৷ ঘটনাটি জানাজানি হতেই শুরু হয় তদন্ত ৷ অভিযুক্তদের খোঁজে দেশজুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ফ্রান্সের পুলিশ ৷

প্যারিসের প্রসিকিউটর লউরে বেকুই জানিয়েছেন, অবশেষে শনিবার সন্ধ্যায় সন্দেহভাজন 2 ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ দু'জনেরই বয়স 30 বছরের আশেপাশে এবং অভিযুক্তরা প্যারিস থেকে একটু বাইরে সেইন সেন্ট ডেনিস শহরের বাসিন্দা ৷ একাধিক চুরির অভিযোগে এর আগেও তাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ শনিবার দেশ থেকে আলজেরিয়া পালানোর সময় প্যারিস বিমানবন্দর থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ অপরজনকে স্থানীয় একটি শহর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

PARIS LOUVRE MUSEUM
চুরি যাওয়া গয়নার তালিকা (ছবি- এপি)

এদিকে গ্রেফতারির ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন লউরে ৷ তাঁর কথায়, "তদন্ত সংক্রান্ত কোনও তথ্য এভাবে জনসমক্ষে চলে এলে অভিযুক্তরা আরও বেশি সতর্ক হয়ে যাবে ৷ ফলে, তদন্তে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে ৷" সেই কারণে সংবাদমাধ্যম এবং দেশের নাগরিকদের এই বিশয়ে সংবেদনশীল হওয়ার অনুরোধ জানান লউরে ৷

উল্লেখ্য, 1789 সালে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের রাজকীয় অলঙ্কারের মধ্যে বেশ কিছু বিক্রি হয়ে যায় ৷ অনেক গয়না হারিয়েও যায় ৷ পরে বাকি যে সমস্ত গয়না খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রদর্শনীর জন্য অ্যাপোলো গ্যালারিতে রাখা হয় ৷ এর মধ্যে সম্রাট নেপোলিয়ন ও তাঁর ভাইপোর মুকুটের অলঙ্কার রয়েছে ৷ সম্রাজ্ঞী মারি লুই ও ইউজিনেরও গয়না প্রদর্শনীতে রাখা থাকে ৷ 19 অক্টোবর সেখানেই চুরি করে চোরের দল ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ডিস্ক কাটার দিয়ে অমূল্য সেই অলঙ্কারের কাচের আবরণ কেটে সেগুলি তুলে নেওয়া হয় ৷ এরপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে স্কুটারে চড়ে পালিয়ে যায় তারা ৷ ভাগ্যক্রমে পালানোর সময় হীরে এবং পান্না খচিত একটি মুকুট তাদের কাছ থেকে পড়ে যায় ৷ সেই ঘটনায় জড়িত 2 অভিযুক্ত গ্রেফতার হয় শনিবার ৷

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত এই মিউজিয়াম বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা ৷ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় এই সংগ্রহশালায় ৷ ফরাসি রাজ পরিবারের তৈরি এই প্রাসাদের প্রথম বাসিন্দা রাজা প্রথম ফ্রান্সিস ৷ তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৷ তাই তাঁর সংগ্রহগুলি তিনি লুভর-এ রাখার বন্দোবস্ত করেন ৷ ফরাসি বিপ্লবের পর রাজতন্ত্রের অবসান হয় ৷ প্রাসাদটিকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয় ৷

লুভর মিউজিয়ামে 33 হাজারের বেশি স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রের সংগ্রহ রয়েছে ৷ মেসোপটেমিয়া সভ্যতা থেকে শুরু করে ইজিপ্ট, ইউরোপের তাবড় শিল্পীদের শিল্পকর্ম এখানে দেখতে পান সাধারণ মানুষ ৷ প্রতিদিন দেশ-বিদেশের 30 হাজার মানুষ এখানে এই সংগ্রহশালা দেখতে ভিড় করেন ৷

পড়ুন: মাত্র 7 মিনিটে উধাও সম্রাট নেপোলিয়নের ন'টি অলঙ্কার ! দুর্ধর্ষ চুরি লুভর মিউজিয়ামে

