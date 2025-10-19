ETV Bharat / international

গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের উপর হামলার পরিকল্পনা করছে হামাস! দাবি মার্কিন গোয়েন্দাদের

শান্তি আলোচনার পর গত সপ্তাহের শুরুতে গাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলিতে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে হামাস ৷ এরপর একে একে দমন অভিযান শুরু করে তারা ৷

Hamas militant group searching for bodies of the hostages in Khan Younis, southern Gaza
দক্ষিণ গাজায় খান ইউনিস শহরে বন্দিদের দেহের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে হামাস (ছবি- এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন, 19 অক্টোবর: গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের উপর হামলার পরিকল্পনা করছে হামাস! বিশ্বস্ত সূত্রে সেই খবর পেয়েছেন মার্কিন গোয়েন্দারা ৷ ইজরায়েল-হামাস শান্তি আলোচনার আবহে শনিবার এমনই দাবি করল ওয়াশিংটন ৷

বহু প্রচেষ্টার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তত্ত্বাবধানে 2 বছর দীর্ঘ যুদ্ধে ফিরেছে শান্তি ৷ একে একে ঘরে ফিরছেন ইজরায়েল ও প্য়ালেস্তাইনের বন্দিরা ৷ এই আবহে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ বিবৃতিতে মার্কিন প্রশাসনের দাবি, যুদ্ধবিরতি চুক্তির সরাসরি এবং গুরুতর লঙ্ঘন করে প্যালেস্তাইনের নাগরিকদের উপর হামলা করতে চলেছে হামাস ৷ এর ফলে, মধ্যস্থতাকারীদের প্রচেষ্টায় অর্জিত শান্তি আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷

তবে হামাসের তরফে হামলা করা হলে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন ৷ সদ্য স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷ তবে, ঠিক কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই বিষয়ে বিস্তারে কিছু বলা হয়নি প্রকাশিত সেই বিবৃতিতে ৷ যদিও সাধারণ মানুষদের হত্যার জন্য হামাসকেই দায়ী করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

কয়েকদিন আগে ট্রুথ সোশালের একটি পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "হামাস যদি গাজায় সাধারণ মানুষকে হত্য়ার ধারা বজায় রাখে, তবে তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও উপায় থাকবে না ৷" যদিও দুইয়ের কোনওটাই চুক্তিতে উল্লেখ নেই বলেও পোস্টে লেখেন তিনি ৷ তবে পোস্টে 'আমরা' বলতে কাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তা স্পষ্ট করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷

উল্লেখ্য, 2023 সালের 7 অক্টোবর ইজরায়েলে এক অনুষ্ঠান চলাকালীন অতর্কিত হামলা করে হামাস ৷ পাল্টা আক্রমণ করে ইজরায়েলি সেনা ৷ বিগত 24 মাসের যুদ্ধে ইতি টানতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু প্রতিটি চেষ্টায় বিফলে যায় ৷ এদিকে, যুদ্ধে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় মধ্যপ্রাচ্যের দ্বীপরাষ্ট্র গাজা ৷ অনাহার ও অপুষ্টিজনিত কারণে একের পর এক শিশু মৃত্যু বিশ্বে সমালোচনার ঝড় তুলে দেয় ৷

এই আবহে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে ভারতীয় সময় অনুযায়ী, গত 8 অক্টোবর গাজার বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধে শান্তি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ মিশরে আয়োজিত আলোচনার পর পরিকল্পনার প্রথম দফায় গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে রাজি হয় ইজরায়েল ৷ বেশ কয়েকজন বন্দিদের মুক্তি দিতে রাজি হয় হামাসও ৷ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোয় ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় ভারত ৷ এর দু'দিন পর গাজা শান্তি চুক্তি ইজরায়েলের মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় ৷ সেই সময় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের বিবৃতি ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতি চুক্তির স্থায়ীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে ৷ মার্কিন প্রশাসনের দাবি, বিবৃতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই শান্তি আলোচনার জন্য প্রধান মধ্যস্থতাকারী দেশগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তালিকায় রয়েছে, আমেরিকা, মিশর, কাতার এবং তুর্কি ৷

পড়ুন: গাজায় শান্তি স্থাপনে বৈঠক মিশরে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

TAGGED:

GAZA GENOCIDE
ISRAEL HAMAS WAR
GAZA PEACE PLAN
গাজার শান্তি আলোচনা
HAMAS PLANNING ATTACK IN GAZA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.