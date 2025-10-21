ETV Bharat / international

লাগবে না H-1B ভিসা ফি ! আমেরিকায় ভারতীয় পেশাদার-শিক্ষার্থীদের জন্য বড় স্বস্তি

ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি H-1B ভিসার জন্য 1,00,000 মার্কিন ডলার (প্রায় 83 লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ফি কার্যকর করার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করেছে।

Published : October 21, 2025 at 7:41 PM IST

ওয়াশিংটন ডিসি, 21 অক্টোবর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ভারতীয় আইটি পেশাদার এবং শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য স্বস্তি পেয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি H-1B ভিসার জন্য 1,00,000 মার্কিন ডলার (প্রায় 83 লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ফি কার্যকর করার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করেছে। ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ছাত্র বা পেশাদার যারা ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন - যারা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করেছেন এবং এখন H-1B স্ট্যাটাসে স্থানান্তরিত হচ্ছেন, তাদের এই অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না। একইভাবে, যারা ইতিমধ্যেই H-1B ভিসায় কাজ করছেন এবং তাদের ভিসা শুধুমাত্র রিনিউ বা স্থানান্তর করছেন তাদেরও এই ফি দিতে হবে না।

19 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছু অ-অভিবাসী কর্মীর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে একটি প্রেসিডেন্টর ঘোষণা জারি করেন। এই ঘোষণায় 21 সেপ্টেম্বর, 2025-এর পরে জমা পড়া প্রতিটি নতুন H-1B আবেদনের জন্য অতিরিক্ত 1,00,000 মার্কিন ডলার ফি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

H-1B ভিসা ব্যবস্থা সংস্কারের নামে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যা ভারত-সহ অনেক দেশের প্রযুক্তি পেশাদার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, এত চড়া ফি ছোট নিয়োগকর্তা এবং স্টার্টআপগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিভাধর কর্মী নিয়োগ করা অসম্ভব করে তুলবে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ তখন নির্দেশ দিয়েছিল যে H-1B আবেদন দাখিলের সঙ্গে অর্থপ্রদানের প্রমাণ (pay.gov থেকে প্রাপ্তি) অথবা স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা সচিবের প্রদত্ত অব্যাহতির একটি নথি সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক হবে।

সোমবার রাতে জারি করা এক সরকারি বিবৃতিতে, মার্কিন কর্তারা বলেছেন যে, এই নিয়মের লক্ষ্য হল 'H-1B সিস্টেমের অপব্যবহার রোধ করা', যাঁরা বৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন বা কাজ করছেন তাদের শাস্তি দেওয়া নয়। নয়া নির্দেশে দুটি বিভাগকে ছাড় দেওয়া হয়েছে ৷ এক, আন্তর্জাতিক ছাত্র বা পেশাদার যারা ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন এবং H-1B ভিসাতে রূপান্তরিত হচ্ছেন। দুই, বর্তমান H-1B ভিসাধারী ব্যক্তিরা যারা বর্তমানে শুধুমাত্র নিয়োগকর্তা বা সংস্থা রিনিউ বা পরিবর্তন করছেন। তবে, ভারত বা অন্যান্য দেশ থেকে নতুন আবেদনকারী যারা প্রথমবারের মতো H-1B স্পনসরশিপের জন্য আবেদন করবেন, তাদের এখনও এই 1,00,000 মার্কিন ডলার (প্রায় 83 লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

