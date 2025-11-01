প্রভাব পড়ছে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে, ট্রাম্পকে H-1B ভিসার নিয়ম পুনর্বিবেচনার আর্জি আইন প্রণেতাদের

প্রভাব পড়ছে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে, ট্রাম্পকে H-1B ভিসার নিয়ম পুনর্বিবেচনার আর্জি আইন প্রণেতাদের
অভিবাসী নন, এমন কর্মীদের মার্কিন মুলুকে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আইন প্রণেতারা ৷
By PTI
Published : November 1, 2025 at 12:28 PM IST
নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন, 1 নভেম্বর: আরও একবার এইচ1বি ভিসার কঠোর নিয়মগুলি নিয়ে বিবেচনা করা হোক ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এবার এমনই আবেদন জানালেন সেদেশের আইন প্রণেতারা ৷ তাঁদের দাবি, মার্কিন প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজের বাজারে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় নাগরিকরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৷ H-1B ভিসা সংক্রান্ত ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে কাজের সেই ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব পড়ছে ৷
বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ট্রাম্পকে চিঠি লেখেন মার্কিন প্রতিনিধি জিমি প্যানেটা, কংগ্রেসের সদস্য অমি বেরা, সালুদ কারবাজাল এবং জুলি জনসন ৷ সম্প্রতি, অভিবাসী নন এমন কর্মীদের মার্কিন মুলুকে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সেই সঙ্গে, ভিসার ফি বাড়ানোর বিষয়টিও রয়েছে আইন প্রণেতাদের লেখা চিঠিতে ৷
চিঠিতে তাঁরা লেখেন, "শুধুমাত্র আমেরিকার অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার জন্য নয়, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কেও H-1B ভিসার গুরুত্ব অপরিসীম ৷ সম্প্রতি মার্কিন প্রতিনিধি দল হিসেবে ভারত সফরে এই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ সেই কারণে 19 সেপ্টেম্বরের ঘোষণা স্থগিত করে বিষয়টি নিয়ে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করছি ৷"
সাম্প্রতিক সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়েছে চিন ৷ মার্কিন আইন প্রণেতাদের দাবি, এই আবহে আমেরিকার উচিত দেশের উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে এবং প্রতিরক্ষা মজবুত রাখতে বিশ্বের সেরা প্রতিভাদের আকৃষ্ট করা ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, গত বছর এইচ1ব ভিসা প্রাপকদের মধ্যে 71 শতাংশ হল ভারতীয় ৷ সুতরাং, ভিসার নিয়মে শিথিলতা আনলে ভারতীয়দের প্রবেশ বাড়বে এবং ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত হয়ে উঠবে ৷
মার্কিন আইন প্রণেতাদের দাবি, H-1B ভিসা কেবলমাত্র শ্রমের চাহিদা পূরণের জন্য নয় ৷ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী শক্তি নির্ধারণকারী শিল্পে আমেরিকার নেতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ৷ মার্কিন প্রযুক্তিগত নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং মার্কিনিদের কর্মসংস্থান তৈরিতে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হোক বলে আবেদন জানান আইন প্রণেতারা ৷
সম্প্রতি অভিবাসন নীতি সংক্রান্ত এক নির্দেশনামায় ট্রাম্প উল্লেখ করেন, এবার থেকে H-1B ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলিকে বছরে 1 লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 88 লক্ষ টাকা দিতে হবে ৷ পরে অবশ্য় হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, এইচ1বি ভিসার জন্য কেবলমাত্র নয়া আবেদনকারীদের 1 লক্ষ মার্কিন ডলার দিতে হবে ৷ বর্তমানে যাঁদের কাছে এই ভিসা রয়েছে, তাঁদের উপর এই নয়া নিয়মের কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ সেই সঙ্গে এটি কোনও বার্ষিক মূল্য নয়। বরং নতুন ভিসার আবেদন করতে গেলে একবারই এই টাকা দিতে হবে বলে জানায় হোয়াইট হাউস ৷ তবে, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে ভারতীয়দের মধ্যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় ৷
ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিলই, H-1B ভিসা সংক্রান্ত ঘোষণার পর সেই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে ৷ এদিকে, শুক্রবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে দশ বছরের জন্য আমেরিকার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করল ভারত ৷ এই আবহে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে যাতে কোনও বিরুপ প্রভাব না-পরে, সেদিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন মার্কিন আইন প্রণেতারা ৷