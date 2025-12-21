জো'বার্গে পানশালার সামনে বন্দুকবাজদের হামলায় মৃত 9, আহত 10

জো'বার্গে পানশালার সামনে বন্দুকবাজদের হামলায় মৃত 9, আহত 10
সিডনির পর জোহানেসবার্গ ৷ বড়দিনের আগে ফের বন্দুকবাজদের হামলা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে কাছে এক পানশালার সামনে বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রাণ গেল 9 জনের ৷
জোহানেসবার্গ, 21 ডিসেম্বর: বড়দিনের আগে ফের বন্দুকবাজের হামলা ৷ অস্ট্রেলিয়ার পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ স্থানীয় সময় রবিবার রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে কাছে বেক্কার্সডাল এলাকার এক পানশালার সামনে বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রাণ গেল 9 জনের ৷ আহত আরও 10 জন ৷ চলতি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় এটি দ্বিতীয় বন্দুকবাজের হামলা ৷
শহরের প্রায় 40 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে স্বর্ণখনি এলাকায় বেক্কার্সডালে একটি পানশালায় রাত 1টার সামান্য আগে 12 জন দুষ্কৃতী বন্দুক হাতে হামলা চালায় ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়িভাবে গুলি চালাতে থাকে দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনাস্থলেই 9 জনের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশ প্রথমে 10 জনের মৃত্যুর কথা বললেও পরে জানায় এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 9 জনের মৃত্য়ু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও 10 জন ৷ আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দু'টি গাড়িতে করে আসা হামলাকারীরা পানশালা লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং ঘটনাস্থল থেকে পালানোর সময়ও এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। হামলাকারীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি ৷ আফ্রিকার সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ তবে সোনার খনির কাছাকাছি অবস্থিত এই বেক্কার্সডাল অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অপরাধের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত। স্থানীয়দের মতে, ব্যবসায় প্রতিযোগিতার কারণে এই এলাকায় মাঝেমধ্যেই কয়েকটি অপরাধীদের গ্যাংয়ের মধ্যে হিংসার ঘটনা ঘটে ৷ মাথাচাড়া দেয় বেআইনি কার্যকলাপ ।
এই হামলার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল ও অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। চলতি মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় এটি দ্বিতীয় বন্দুকবাজের হামলা ৷ 6 ডিসেম্বর, বন্দুকধারীরা রাজধানী প্রিটোরিয়ার কাছে সাউলসভিল জনপদের একটি হস্টেলে হামলা চালিয়ে তিন বছর বয়সি এক শিশু-সহ 12 জনকে হত্যা করে।
এর আগে গত সপ্তাহে অর্থাৎ 14 ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি বিচে দুই বন্দুকবাজের গুলিতে 16 জনের মৃত্যু হয় ৷ সে সময় সমুদ্রসৈকতে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'হানুকা বাই দ্য সি'-তে অংশ নিয়েছিলেন ইহুদিরা ৷ ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে দুই বন্দুকবাজ ৷ নিমেষের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অনেকে ৷ এর রেশ কাটতে না-কাটতেই ফের বন্দুকবাজের হামলা ৷ এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বের অন্যতম অপরাধপ্রবণ দেশগুলির মধ্যে পড়ে। প্রায় 6 কোটি 30 লক্ষের মানুষের বসবাস এই দেশে খুনের হার আন্তর্জাতিক স্তরেও ভয়ানক রকম বেশি। বেআইনি অস্ত্র, সামাজিক বৈষম্য, মাদক ও মদের অবাধ ব্যবহারের ফলে পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। এ দেশে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য অনেকেই লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন ৷ কিন্তু তুলনামূলকভাবে কঠোর মালিকানা আইন থাকা সত্ত্বেও আরও অনেকের কাছে অবৈধভাবে বন্দুক রয়েছে । আর তার জেরেই বারবার রক্তাক্ত হয় নেলসন ম্যান্ডেলের দেশ ৷