ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বন্দুকবাজের হমলায় মৃত 11, রক্তে ভেসে গেল সমুদ্র সৈকত

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বন্দুকবাজের হমলায় মৃত 11, রক্তে ভেসে গেল সমুদ্র সৈকত
এখনও পর্যন্ত 11 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের ৷
Published : December 14, 2025 at 5:43 PM IST
সিডনি, 14 ডিসেম্বর: ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলার সময় রক্তাক্ত সিডনির বিখ্যাত বন্ডি বিচ ৷ রবিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ দুই বন্দুকবাজের গুলিতে প্রাণ গেল 11 জনের ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও 20 জন ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক ৷ সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের ৷
পাল্টা পুলিশের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে এক বন্দুকবাজের ৷ অন্যজনের শরীরে গুরুতর আঘাত লেগেছে ৷ তারও চিকিৎসা চলছে ৷ ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হিজরগ থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ ৷ এই দুই বন্দুকবাজের পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷ পাশাপাশি কোনও সংগঠন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে কি না তাও স্পষ্ট নয় ৷
ইহুদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'হানুকা বাই দ্য সি'-তে অংশ নিতে এদিন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এদিন ৷ সে সময় ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গুলি চালাতে থাকে দুই বন্দুকবাজ ৷ চিলি থেকে আসা তরুণ ক্যামিও দিয়াজের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা এপি ৷ তিনি জানান, ভিড়ের মধ্যে থেকে টানা দশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইংল্যান্ড থেকে আসা এক যুবক জানিয়েছেন, তাঁর চোখের সামনে 6জনকে গুলি করা হয়েছে ৷ তাঁদের কেউ আর বেঁচে নেই ৷
নিউ সাউথওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে, পৌনে সাতটার কিছু পরে তাদের কাছে গুলি চলার খবর আসে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল থেকে এমন বেশকিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে যা থেকে ঘটনার কারণ সম্পর্কে অনুমান করতে পারছে পুলিশ ৷ তবে আপাতত সে তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি ৷
ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসনকে ব্যবস্থা ইহুদিদের বিরুদ্ধে হওয়া হিংসার ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন স্থানীয় প্রশাসন এখনও এই ঘটনাকে ইহুদি-বিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে দেখতে নারাজ ৷ তাদের দাবি, তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনও উপসংহারে পৌঁছনোর কোনও কারণ নেই ৷ এদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, হানুকার প্রথমদিনে সকলের আনন্দ আর উৎসাহে মেতে ওঠেন ৷ কিন্তু এই বিশেষ দিনেই অস্ট্রেলিয়ায় থাকা ইহুদিদের নিশানা করা হল ৷ আমরা সবাই আক্রান্তদের পাশে আছি ৷ আমাদের দেশে এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই ৷