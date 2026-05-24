হোয়াইট হাউজের বাইরে পরপর গুলি বন্দুকবাজের, নিকেশ করল নিরাপত্তা বাহিনী

হোয়াইট হাউজের বাইরে পরপর গুলি বন্দুকবাজের, নিকেশ করল নিরাপত্তা বাহিনী
ঘটনার সময় হোয়াইট হাউজেই ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ গুলির লড়াইয়ে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : May 24, 2026 at 7:59 AM IST
ওয়াশিংটন, 24 মে: বন্দুকবাজের নিশানায় হোয়াইট হাউজ ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবনের বাইরে আচমকাই গুলি চালাল এক ব্যক্তি ৷ তাকে খতম করল নিরাপত্তা বাহিনী ৷ ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে এক পথচারীরও ৷ বাহিনীর প্রধান অ্যান্থনি গুলিএমি ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ ঘটনার সময় হোয়াইট হাউজেই ছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ইরানের সঙ্গে সমঝোতা করা নিয়ে একটি বৈঠক চলছিল সে সময় ৷ ওই বন্দুরবাজের পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি ৷ সে কেন গুলি চালাল সেটাও স্পষ্ট নয় ৷
স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা 6টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ৷ সংবাদসংস্থা এএফপি জানতে পেরেছে ওই সময় হঠাৎ এক ব্য়ক্তি হোয়াইট হাউজের নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করে ৷ কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই সে একটি বন্দুক বের করে গুলি চালাতে থাকে ৷ পরপর বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে ওই ব্যক্তি ৷ তৈরি ছিল নিরাপত্তা সংস্থা ৷ তাদের আধিকারিকদের পাল্টা গুলিতে গুরুতর জখম হয় বন্দুকবাজ ৷ স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ গুলি পাল্টা গুলির মাঝে পড়ে প্রাণ যায় এখ পথচারীরও ৷ তবে তাঁর মৃত্যু কীভাবে হল সে সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
গুলির লড়াইয়ে নিরাপত্তা সংস্থার কেউ আহত হননি ৷ আপাতত গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে ৷ কানাডা থেকে ওয়াশিংটনে বেড়াতে এসেছেন রিড আদ্রিয়ান নামে এক পর্যটক ৷ সংবাদসংস্থা এএফপিকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি জানান 20 থেকে 25টি গুলি চলার শব্দ শোনা গিয়েছিল ৷ তারপরই উপস্থিত সকলে ছোটাছুটি শুরু করেন ৷
জানা গিয়েছে, কয়েকজন সাংবাদিকও হোয়াইট হাউজের উত্তর দিকের লনে হাজির ছিলেন ৷ গুলির আওয়াজ শুনে তাঁদের অনেকেই প্রেস ব্রিফিং রুমের ভিতরে চলে যান ৷ এবিসি নিউজের প্রতিনিধি সেলিনা ওয়াং তাঁর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার জন্য হোয়াইট হাউজের একাংশের ভিডিয়ো তুলছিলেন ৷ সেখানেও গুলি চলার শব্দ স্পষ্টভাবে শোনা গিয়েছে ৷
এর আগে একাধিকবার বন্দুকবাজের গুলি ধেয়ে এসেছে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দিকে ৷ মাত্র দিন কয়েক আগে হোয়াইট হাউজে আয়োজিত নৈশভোজেই চলে গুলি ৷ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷ শনি সন্ধ্যায় আরও একবার একই ঘটনা ঘটল ৷