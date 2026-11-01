ফ্রান্স-ইতালির পর রণক্ষেত্র জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট, একের পর এক দোকানে লুট জেন জির
German Gen Z Protest: ফ্রান্স-ইতালির পর এবার জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ল সরকার বিরোধী বিক্ষোভ । চলল লুঠতরাজ, ভাঙচুর ।
Published : November 1, 2026 at 4:47 PM IST
ফ্রাঙ্কফুর্ট, 1 নভেম্বর: জেন জি বিদ্রোহ এবার জার্মানিতে । শনিবার দেশের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে তরুণরা ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় । পাশাপাশি মাস্ক পরা বিক্ষোভকারীদের কয়েকটি দল দোকানে দোকানে লুটপাট চালায় । সম্প্রতি ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সে । এবার হচ্ছে জার্মানিতে। দেশের ইতিহাসে ফ্রাঙ্কফুর্টের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিশ্বের্ প্রথম সংগঠিত বইমেলাও এই শহরেই আয়োজিত হয়েছিল । সেখানেই এখন চরম অরাজকতা ।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেয়ে যায় পুলিশ । জল কামানের পাশাপাশি জেন জি আন্দোলনকারীদের নিশানা করে মোলোটোভ ককটেলও ছুড়তে হয় পুলিশকে । তাতেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে তা ভাবার কোনও কারণ নেই । বরং সারা দেশটাকেই নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী । এই হিংসার জেরে কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা । বিক্ষোভ সামাল দেওয়ার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেটাই এখন দেখার ।
ফ্রান্স ও ইতালির বিক্ষোভে অনুপ্রাণিত জার্মানির এই বিক্ষোভে অভিজাত রাজনৈতিক নেতাদের নিশানা করা হয়েছে । এই বিক্ষোভগুলি দিনের সময় মূলত শান্তিপূর্ণই ছিল । কিন্তু সন্ধ্যায় উত্তেজনা চরমে ওঠে, কারণ কয়েকটি দল পুলিশের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করে। বার্লিন, কোলন ও হামবুর্গ-সহ জার্মানির প্রধান শহরগুলিতে এই সহিংস বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ।
বিশেষত দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল । সেখানে পুলিশ পাথর, আতশবাজি ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপকারী বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করতে জলকামান ও পেপার স্প্রে ব্যবহার করে । পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সেখানে 'হিংসাত্মক সংঘর্ষ' চলছিল । বেশ কয়েকটি দোকানের জানালা ভেঙে ফেলা হয়েছে । জরুরি পরিষেবার কর্মীদের লক্ষ্য করে পেট্রল বোমাও ছোড়া হচ্ছে। কয়েকটি জায়গায় দুপক্ষ সরাসরি সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়েছে ।
একটি বন্দুকের দোকানে লুটপাত চালানো হয় । জানলা ভেঙে ফেলা হয় । পুলিশ জানিয়েছে, তারা এক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে এবং সঙ্গে দুটি অস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি পারফিউমের দোকানকেও নিশানা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । আগামিদিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই দেখার ।