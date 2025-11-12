ETV Bharat / international

ট্রাম্পের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধের আবহে কানডায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে জয়শঙ্কর-সহ সাত দেশের বিদেশমন্ত্রী

কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দ ভারতের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, সৌদি আরব, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রীদেরও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

G7 CANADA MEETING
কানাডায় বসছে জি-7 দেশগুলি (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 1:25 PM IST

অন্টারিও, 12 নভেম্বর: কানাডায় জি-7 শীর্ষ সম্মেলনের দিকে নজর বিশ্বের কূটনৈতিক মহলের ৷ প্রতিরক্ষা ব্যয় থেকে শুরু করে বাণিজ্য এবং গাজায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের প্রচেষ্টা- এই সব কিছুর মধ্যেই দক্ষিণ অন্টারিওতে একত্রিত হয়েছেন বিশ্বের সাতটি দেশের বিদেশমন্ত্রী । সেখানে আমন্ত্রিত ভারতও ৷

স্থানীয় সময় মঙ্গলবারের পর বুধবারও আমেরিকা থেকে শুরু করে ব্রিটেন ফ্রান্স-জার্মানি-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রীদের তাঁর দেশে স্বাগত জানিয়েছেন কানাডার বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দ ৷ এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "বাণিজ্য সংক্রান্ত চাপ সত্ত্বেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে হবে ৷" অন্যদিকে, মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও সোশাল মিডিয়া করা একটি পোস্টে লিখেছেন, "একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি ৷ মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ৷"

কানাডার বিদেশমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ভারত, সৌদি আরব, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রীদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অনিতা জানিয়েছেন, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ শান্তি স্থাপন করে কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি স্থিতিশীল করা যায় তা নিয়েও কথা হবে ৷ এই বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "শান্তি পরিকল্পনা অবশ্যই আলোচনার প্রথম সারিতে থাকবে ৷" স্থানীয় সময় বুধবার ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও অনিতা দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, শীত পড়তে শুরু করার পর থেকেই ইউক্রেনে আক্রমণ তীব্রতর করেছে রাশিয়া ৷ এমতাবস্থায় ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে ব্রিটেন ৷ সে দেশের জ্বালানি পরিকাঠামো ঠিক রাখতে ব্রিটেন 17 মিলিয়ন ডলার সাহায্য করতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রী ইভেট কুপার বৈঠকের আগেই ঘোষণা করেছিলেন, "রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শীতকালে প্রবল ঠান্ডার মধ্যে ইউক্রেনকে আক্রমণ করছেন ৷ তবে আমরা ইউক্রেনকে এই পরিস্থিতিতে সবরকম সাহায্য করব।"

ব্রিটেনের পাশাপাশি কানাডাও সম্প্রতি একই রকম ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, কানাডার আমদানির উপর ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কারণে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ৷ পাশাপাশি বিতর্ক শুরু হয়েছে প্রতিরক্ষা ব্যয় নিয়েও। ট্রাম্পের দাবি, ন্যাটোর অংশীদারদের তাদের বার্ষিক মোট জিডিপির পাঁচ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে। বেশ কয়েকটি দেশ এর সঙ্গে একমত হলেও অন্যরা এখনও মেনে নেয়নি। G7 ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে, কানাডা এবং ইতালি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে ৷ আনন্দের দাবি, কানাডা 2035 সালের মধ্যে জিডিপির পাঁচ শতাংশ অর্জন করবে। অন্যদিকে, গাজায় ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়েও G7-এর সদস্য়দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে ৷ ব্রিটেন, কানাডা এবং ফ্রান্স ঘোষণা করেছে, তারা সংঘাতের সমাধান না হলেও প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেবে।

