'রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার বিকল্প নয়, প্রয়োজনীয়তা', স্পষ্ট বার্তা মোদির

'রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার বিকল্প নয়, প্রয়োজনীয়তা', স্পষ্ট বার্তা মোদির
সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে ৷ রবিবার ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা (আইবিএসএ) বৈঠকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : November 23, 2025 at 5:38 PM IST
জোহানেসবার্গ, 23 নভেম্বর: পরিবর্তন এখন আর বিকল্প নয় ৷ বরং প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ রবিবার ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা (আইবিএসএ) বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রসঙ্গে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে আমাদের কড়া পদক্ষেপ করতে হবে ৷ গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে কোনও রকম দ্বিচারিতা গ্রহণযোগ্য নয় ৷" সেই সঙ্গে, এদিনের বৈঠকে 'আইবিএসএ ডিজিটাল ইনোভেশন অ্য়ালায়েন্স'-এর প্রস্তাব পেশ করেন মোদি ৷ তিনি জানান, তিন দেশের মধ্যে UPI-এর মতো ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এবং CoWIN-এর মতো স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্ম, সাইবার নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং নারী-নেতৃত্বাধীন প্রযুক্তিগত উদ্যোগ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই অ্য়ালায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ৷
#WATCH | South Africa | Prime Minister Narendra Modi attends India-Brazil-South Africa (IBSA) Leaders’ Meeting during the G-20 Summit in Johannesburg.— ANI (@ANI) November 23, 2025
Brazil's president, Luiz Inácio Lula da Silva and South African President Cyril Ramaphosa also present in the meeting.… pic.twitter.com/1JlkaAQh9u
আইবিএসএ-র বৈঠক প্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ তিনি জানান, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এদিনের বৈঠকে জলবায়ু সহনশীল কৃষির জন্য আইবিএসএ তহবিল তৈরির প্রস্তাবও দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ মূলত, বিশ্বের শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি হল আইবিএসএ-এর প্রধান লক্ষ্য ৷
🇮🇳 🇧🇷 🇿🇦 IBSA: Connecting three continents, major democracies and major economies.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 23, 2025
PM @narendramodi participated in the IBSA Leaders’ meeting, chaired by President @LulaOficial of Brazil and hosted by President @CyrilRamaphosa of South Africa in Johannesburg.
In his address, PM… pic.twitter.com/QmwTz7LDFj
এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশনের সময় ব্রাজিলের বিদেশমন্ত্রী মাউরো ভিয়েইরা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিদেশ মন্ত্রী সিন্দিসিওয়ে চিকুঙ্গার সঙ্গে আলোচনা করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ 40টি দেশে 51টি প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উদ্যোগ IBSA তহবিলকে শক্তিশালী, সম্প্রসারণ এবং প্রচারে সহমত হন দুই মন্ত্রীই ৷ সেই সঙ্গে, সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই বরদাস্ত না করার পক্ষেও সায় দেন তাঁরা ৷
এদিন, আইবিএসএ নেতাদের বৈঠকের আগে জি20 সম্মেলনের ফাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উত্তোলন, কৃত্রীম বুদ্ধিমত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজপদার্থ এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা সারেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ বৈঠক প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Had an excellent meeting with President Cyril Ramaphosa during the G20 Summit in Johannesburg. We reviewed the full range of the India-South Africa partnership, especially in boosting linkages of commerce, culture, investment and diversifying cooperation in technology, skilling,… pic.twitter.com/WuLLsh3yVf— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2025
উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা হল 5টি ৷ দু'বছর অন্তর নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে বাকি 10 সদস্য দেশকে বেছে নেওয়া হয় ৷ দীর্ঘদিন ধরে পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার চেষ্টা করছে ভারত ৷ সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে কড়া পদক্ষেপ করার দাবিও একাধিরার জানিয়েছে দিল্লি ৷ শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্ব আরও বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কিছু পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করে আসছে বেশ কিছু দেশ ৷ ভারতের দাবি, 15টি দেশ নিয়ে 1945 সালে তৈরি হওয়া এই পরিষদের বেশকিছু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ৷ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই পরিবর্তনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ৷
এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিবেশের উপর ৷ সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘে তাঁর ভাষণে মোদি স্পষ্ট জানান, বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার অপরিহার্য ৷ এই আবহে গত বছর সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনের নথিতে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার সংক্রান্ত বিশদ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তি করা হয় ৷ সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানায় নয়াদিল্লি ৷