'রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার বিকল্প নয়, প্রয়োজনীয়তা', স্পষ্ট বার্তা মোদির

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে ৷ রবিবার ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা (আইবিএসএ) বৈঠকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

Prime Minister Narendra Modi with South African President Cyril Ramaphosa, center, and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, right, during IBSA Leaders' meeting
আইবিএসএ নেতাদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: প্রধানমন্ত্রীর দফতর)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
জোহানেসবার্গ, 23 নভেম্বর: পরিবর্তন এখন আর বিকল্প নয় ৷ বরং প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ রবিবার ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা (আইবিএসএ) বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রসঙ্গে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে আমাদের কড়া পদক্ষেপ করতে হবে ৷ গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে কোনও রকম দ্বিচারিতা গ্রহণযোগ্য নয় ৷" সেই সঙ্গে, এদিনের বৈঠকে 'আইবিএসএ ডিজিটাল ইনোভেশন অ্য়ালায়েন্স'-এর প্রস্তাব পেশ করেন মোদি ৷ তিনি জানান, তিন দেশের মধ্যে UPI-এর মতো ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো এবং CoWIN-এর মতো স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্ম, সাইবার নিরাপত্তা পরিকাঠামো এবং নারী-নেতৃত্বাধীন প্রযুক্তিগত উদ্যোগ ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই অ্য়ালায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ৷

আইবিএসএ-র বৈঠক প্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ তিনি জানান, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এদিনের বৈঠকে জলবায়ু সহনশীল কৃষির জন্য আইবিএসএ তহবিল তৈরির প্রস্তাবও দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ মূলত, বিশ্বের শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি হল আইবিএসএ-এর প্রধান লক্ষ্য ৷

এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশনের সময় ব্রাজিলের বিদেশমন্ত্রী মাউরো ভিয়েইরা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিদেশ মন্ত্রী সিন্দিসিওয়ে চিকুঙ্গার সঙ্গে আলোচনা করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ 40টি দেশে 51টি প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উদ্যোগ IBSA তহবিলকে শক্তিশালী, সম্প্রসারণ এবং প্রচারে সহমত হন দুই মন্ত্রীই ৷ সেই সঙ্গে, সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই বরদাস্ত না করার পক্ষেও সায় দেন তাঁরা ৷

এদিন, আইবিএসএ নেতাদের বৈঠকের আগে জি20 সম্মেলনের ফাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উত্তোলন, কৃত্রীম বুদ্ধিমত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজপদার্থ এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা সারেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ বৈঠক প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা হল 5টি ৷ দু'বছর অন্তর নিরাপত্তা পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে বাকি 10 সদস্য দেশকে বেছে নেওয়া হয় ৷ দীর্ঘদিন ধরে পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার চেষ্টা করছে ভারত ৷ সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে কড়া পদক্ষেপ করার দাবিও একাধিরার জানিয়েছে দিল্লি ৷ শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্ব আরও বাড়াতে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কিছু পরিবর্তনের পক্ষে সওয়াল করে আসছে বেশ কিছু দেশ ৷ ভারতের দাবি, 15টি দেশ নিয়ে 1945 সালে তৈরি হওয়া এই পরিষদের বেশকিছু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ৷ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই পরিবর্তনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ৷

এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনৈতিক পরিবেশের উপর ৷ সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘে তাঁর ভাষণে মোদি স্পষ্ট জানান, বিশ্বে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার অপরিহার্য ৷ এই আবহে গত বছর সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনের নথিতে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার সংক্রান্ত বিশদ অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তি করা হয় ৷ সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানায় নয়াদিল্লি ৷

