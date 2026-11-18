ফের অশান্তি গোপালগঞ্জে, বিএনপিকে নেতাকে খুন; পুড়ল সাংসদের বাড়ি
Fresh violence in Bangladesh: মৃত্যু হয়েছে বিএনপি নেতা রাজু মোল্লার । হামলা হয়েছে সাংসদ জিলানির বাড়িতেও । তিনি কোথায় আছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
By PTI
Published : November 18, 2026 at 5:30 PM IST
ঢাকা, 18 নভেম্বর: নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ এবং তার আশপাশের কয়েকটি এলাকা । শাসক বিএনপির এক নেতার হত্যার পাশাপাশি সাংসদের বাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাঙচুর চলেছে জেলার একটি থানাতেও ।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় । গোপালগঞ্জ থেকে খুব কাছে ফরিদপুরে পুলিশের সঙ্গে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কর্মী- সমর্থরকদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় । তার মাঝে পড়়ে প্রাণ যায় বিএনপি-র কৃষক সংগঠনের স্থানীয় নেতা রাজু মোল্লার । তার আগে হাসিনার জন্মস্থান গোপালগঢঞ্জের টুঙ্গিপাড়াতেও আওয়ামীর কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় । বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয় । এরপরই ফরিদপুরে ভাঙ্গা এলাকায় সংঘর্ষ শুরু হয় । বিএনপির একটি কার্যালয়ে আগুনও লাগিয়ে দেয় ভিড়। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ । তাতেই প্রাণ হারান রাজু ।
বাংলাদেশের কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে বিএনপি সাংসদ এসএম জিলানির বাড়িতে হামলা হয়েছে । তাঁর পরিবারের সদস্য়রা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন । তবে সাংসদ কোথায় আছে তা এখনও জানা যায়নি । তাঁর ফোনও বন্ধ ।
এর আগে রবিরারও অশান্ত হয়েছিল গোপালগঞ্জ । আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল । শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় জেলার ডেপুটি কমিশনারের পাশাপাশি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টদের পদ থেকে সরিয়ে দেয় প্রশাসন । টুঙ্গিপাড়ার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককেও অপসারিত করা হয় । জেলায় সেনা মোতায়েন করা হয় ।
শুধু গোপালগঞ্জ নয় অশান্তির আঁচ এসে পৌঁছয় ঢাকাতেও। পুলিশ জানিয়েছে রাত পৌনে 9টা থেকে সোয়া 11টার মধ্যে কমপক্ষে চারটি বাসে ভাঙচুর করা হয়েছে । তাছাড়া শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাজা বোমাও উদ্ধার হয়েছে । এবার দিন দুয়েকের মধ্যে আবার ফিরল সন্ত্রাসের আবহ ।
অপরাধীদের চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তারেক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ । তিনি জানান, হিংসার বেশকিছু অডিও এবং ভিডিয়ো প্রমাণ তাঁদের কাছে আছে । তার ভিত্তিতেই নেওয়া হবে ব্যবস্থা । মঙ্গলবার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে তিনি বলেন, "হিংসা যারা করেছেন তারা কেউ রেহাই পাবে না । আজ না হোক তাদের জেলে যেতেই হরে । ছবি থেকে শুরু করে অডিও এবং ভিডিয়ো আমাদের কাছে আছে । "
সংসদের বিবৃতিতে তিনি আরও জানান, সংঘর্ষের সময় টুঙ্গিপাড়া এলাকায় দুশো জনের বেশি পুলিশ কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছিল । তাঁদের মধ্য়ে বেশ কয়েকজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকও ছিলেন । কিন্তু সরকার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান চালানোর নির্দেশ দেয়নি । তাহলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ত । মন্ত্রী এমন দাবি করলেও টুঙ্গিপাড়া এলাকার এক সাংবাদিক আগেই নিজের প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন হামলার সময় টুঙ্গিপাড়া থানায় কোনও পুলিশ কর্মী ছিলেন না । থানার দিকে ভিড় এগিয়ে আসছে খবর পেয়ে পুলিশ কর্মীরা সকলেই থানা ছেডে় অন্য়ত্র চলে গিয়েছিলেন ।