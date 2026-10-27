ব্যাপক বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ভর্তিতে সংস্কারের বার্তা সরকারের

ব্যাপক বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ভর্তিতে সংস্কারের বার্তা সরকারের
France Unrest: ছাত্র ও শ্রমিকদের বিক্ষোভে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে ফ্রান্স । এই আবহে বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তি নিয়ে বিশেষ ঘোষণা করল সরকার ।
Published : October 27, 2026 at 11:23 AM IST
প্যারিস, 26 অক্টোবর: গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর । জীবনযাত্রা এবং পড়াশোনার বিপুল খরচের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল বহু পড়ুয়া । এই গণবিক্ষোভ প্রশমিত করতে এবার অনলাইনে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির প্ল্যাটফর্ম বদলানোর প্রতিশ্রুতি দিল ফ্রান্স সরকার । সোমবার দেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ফিলিপ ব্যাপটিস্ট 2028 সালে প্ল্যাটফর্মটি প্রতিস্থাপনের আগে আগামী বছর এতে 'উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন' করার ঘোষণা করেছেন ।
মন্ত্রীরা স্কুল সংস্কারের জন্য 4 বিলিয়ন ইউরো (4.5 বিলিয়ন ডলার) পর্যন্ত ঋণ, ছোট শ্রেণিকক্ষ, আরও বেশি শিক্ষক ও উচ্চশিক্ষার পদ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বর্ধিত অনুদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন । দেশের স্কুলগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল এবং সেই ক্ষোভই অশান্ত করে তুলেছিল পুরো ফ্রান্সকে ।
শিক্ষার পাশাপাশি দৈনন্দিন জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে ছাত্রদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন ফ্রান্সের শ্রমিকরাও । তাই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত একটি ক্ষোভের নিষ্পত্তি করলেও চলবে না । জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান খরচ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে সরকার, যা আরও কঠিন ।
গত দু-এক সপ্তাহ ধরে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ-আন্দোলনে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস-সহ বিভিন্ন শহর । পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে যে হিমশিম খেয়ে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ, তা বলাই যায় ।
সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গত 17 অক্টোবর । দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে চলতে থাকা এই প্রবল গণবিক্ষোভের পর প্রতিশ্রুতির ঘোষণা করেছে ফ্রান্স সরকার । দিকে দিকে বিক্ষোভকারীরা লুঠতরাজ চালিয়েছে । দোকান থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন প্রতিবাদকারী দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে । সরকারি ভবনগুলিতে হামলা চালানো হয়। তারা অল্প সময়ের জন্য মার্সেই-এর সিটি হলে ঢুকে পড়ে এবং ঐতিহ্যবাহী লিমোজের উনিশ শতকের টাউন হলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই আগুনে লিমোজের ভবনটির ছাদ ও ঘড়িঘর ধসে পড়ে ।
এই বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় 2 হাজার 400 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করেছে । দুটি হাই স্কুল ছাত্র সংগঠন সরকারের কয়েকটি প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ।
সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়েন লেকোর্নুর সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁদের প্রতিনিধিরা এই কথা জানান। রেনোভো লিসেঁ হাইস্কুল দলের তরফে নাথানায়েল কমবারি বলেন, "আমরা ছাত্রদের কিছু দাবি পূরণ করতে পেরেছি । আমি 'কিছু' শব্দটির উপর জোর দিচ্ছি।" অন্যান্য প্রতিনিধিরা আরও বেশি সমালোচনামূলক ছিলেন ।"
সরকারের এই ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয় বিক্ষোভকারীরা ।মুভমেন্ট কাশাঁ 94 ছাত্র সংগঠনের নেতা ক্লেমঁ ভিয়ো বলেন, "আমরা যা চেয়েছি, তার তুলনায় সামান্যই পেয়েছি ।" তিনি জানান, পড়ুয়ারা যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও 2 লক্ষ 50 হাজার আসনের দাবি তুলেছে, সরকার সেখানে উচ্চশিক্ষায় 15 হাজার অতিরিক্ত আসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । তাই এরপরেও বিক্ষোভের চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।