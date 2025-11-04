ইউনূসের আশঙ্কা উড়িয়ে প্রার্থী ঘোষণা বিএনপির, বাংলাদেশে ভোটের মরশুম

ইউনূসের আশঙ্কা উড়িয়ে প্রার্থী ঘোষণা বিএনপির, বাংলাদেশে ভোটের মরশুম
হাসিনার সরকার ফেলার নেপথ্যে বড় ভূমিকা নিয়েছিল এমন দল ও সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা খোলা রাখলেন খালেদারা ৷
By PTI
Published : November 4, 2025 at 11:55 AM IST
ঢাকা, 4 নভেম্বর: ফেব্রুয়ারি মাসে হতে চলা ভোট ভেস্তে দেওয়া হতে পারে বলে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর বিপরীত পথে হেঁটে আসন্ন নির্বাচনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করে দিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দল বিএনপি ৷ শেখ হাসিনা সরকার ফেলার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এমন কয়েকটি দলের সঙ্গে জোটের আশা জিইয়ে রেখেই প্রার্থী ঘোষণা হল ৷ যদিও দেশের নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও প্রার্থী ঘোষণা হয়নি ৷
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের 300টি আসনে ভোট হওয়ার কথা ৷ তার মধ্যে 227টি আসনে প্রার্থী ঘোখণা করেছে বিএনপি ৷ খালেদা নিজে তিনটি আসনে লড়বেন বলে জানা গিয়েছে ৷ স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা ছেলে তারিক রহমান লড়বেন একটি আসনে ৷ সোমবার দলের মহাসচিব মির্জা ফাখরুল আলমগিরি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে জানান, 2024 সালের অগস্ট মাসে হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল এমন দল বা সংগঠনের সঙ্গে জোটের রাস্তা খোলা রেখেই প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে ৷ পাশাপাশি মহাসচিবের মতে এদিনের তালিকাটি আদতে প্রাথমিক তালিকা ৷ প্রয়োজনে তালিকাটি সংশোধন করা হতে পারে বলেও জানিয়েছেন আলমগির ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন তারিক রহমান ৷ তিনিও জানান, অন্য কয়েকটি দলকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি ৷ আর সেই কারণে সমস্ত আসনে প্র্রার্থী দেওয়া এবং সমস্ত টিকিট প্রত্যাশির প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয় ৷ প্রার্থী ঘোষণার আগেই বিএনপির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের দল সরকার এলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদাকেই বেছে নেওয়া হবে ৷ শারীরিক কারণে খালেদা দায়িত্ব নিতে না পারলে তাঁর জায়গায় তারিককে প্রধানমন্ত্রী করা হবে ৷
2008 সাল থেকে লন্ডনে থাকেন তারিক ৷ রাজনৈতিক কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে দাবি করে দেশ ছেড়েছিলেন সে সময়ে ৷ তারপর থেকে সেখানেই আছেন ৷ এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে ৷ হাসিনার সরকারের পতনের পর নির্বাচনে জিতে সরকারে আসার স্বপ্ন দেখছে খালেদার দল ৷ সেই প্রেক্ষাপটে তারিক দ্রুত দেশে ফিরে নির্বাচনের ভার সামলাবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এদিকে, আসন্ন নির্বাচন নিয়ে এর আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউনূস ! তাঁর মনে হয়, ক্ষমতাচ্য়ুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত ভোটে লড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷ আর তাই দেশের বাইরে এমনকী ভিতর থেকেও এই নির্বাচন ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা হতে পারে ৷