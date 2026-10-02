ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে ককপিট হামলার নেপথ্যে ইরান ? ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, 'প্রমাণ মিললেই কঠিন আঘাত'

ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে ককপিট হামলার নেপথ্যে ইরান ? ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি, 'প্রমাণ মিললেই কঠিন আঘাত'
Trump says iran will be hit very hard: হামলার উদ্দেশ্য, সহ-পাইলটের আচরণের কারণ, তিনি কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা- সব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।
Published : October 2, 2026 at 11:03 AM IST
নয়াদিল্লি, 2 অক্টোবর: ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানের ককপিটে হামলার ঘটনায় ইরানের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আর সেই যোগ প্রমাণিত হলে ইরানকে 'খুব কঠিন আঘাত' করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস থেকে টেক্সাস রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমি যা শুনছি, তার ভিত্তিতে উত্তরটা হ্যাঁ হতে পারে । তবে, বিষয়টি এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
ট্রাম্পের বক্তব্য অনুযায়ী, ফ্লাইদুবাইয়ের সহ-পাইলটকে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস বিমানে উঠিয়েছিল কি না, অথবা অন্য কোনওভাবে তাঁকে উগ্রপন্থায় প্রভাবিত করা হয়েছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও তদন্তকারীরা দেখছেন । তবে, ইরানের সঙ্গে ওই ব্যক্তির যোগসূত্রের পক্ষে কোনও প্রমাণ প্রকাশ করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট । জানিয়েছেন, তদন্ত এখনও চলছে ।
VIDEO | US President Donald Trump says, 'Based on what I'm hearing, Iran may be linked to FlyDubai copilot as investigators try to establish motive'.— Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2026
(Source: RAPID RESPONSE/ X)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/iHU7gSRZ6n
ইরানের যোগ প্রমাণিত হলে আমেরিকা কী করবে, সরাসরি জানতে চাওয়া হয় ট্রাম্পের কাছে । তিনি বলেন, "ওদের খুব কঠিন আঘাত করা হবে । চিন্তা করবেন না । ওরা জানে কী ঘটেছে ।"
ফ্লাইদুবাইয়ের ওই বিমানটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে তেল আভিভ যাচ্ছিল । বিমানে ছিলেন 182 জন, যাঁদের বেশির ভাগই ইজরায়েলি নাগরিক । উড়ানের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে ককপিটে গোলমাল শুরু হয় । অভিযোগ, ওমানের নাগরিক সহ-পাইলট ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা করেন । তার পরেই বিমানটি আচমকা দ্রুত নীচে নামতে শুরু করে ।
Flightradar24-এর তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি প্রায় 33 হাজার ফুট উচ্চতা থেকে এক মিনিটের মধ্যে নেমে আসে 17 হাজার ফুটে । এরপর সৌদি আরব ও জর্ডনের সীমান্তের কাছে বিমানটি অস্বাভাবিকভাবে ঘুরতে থাকে । ককপিট থেকে দু'টি জরুরি সংকেতও পাঠানো হয়েছিল । প্রথমে '7700', যা সাধারণ জরুরি পরিস্থিতির সংকেত । পরে '7500', যার অর্থ বেআইনি হস্তক্ষেপ বা সম্ভাব্য ছিনতাই ।
এই পরিস্থিতিতেই গুরুতর আহত ক্যাপ্টেন স্মিত ককপিটের দরজা খুলে দেন বলে যাত্রীদের বক্তব্য । কয়েক জন যাত্রী ভিতরে ঢুকে অভিযুক্ত সহ-পাইলটকে ধরে ফেলেন । তাঁর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয় । এরপর বিমানে থাকা প্রশিক্ষণরত পাইলটেরা নিয়ন্ত্রণ নেন এবং বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে নামানো হয় ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আসাফ রাজুয়ান জানান, সেই সময় বিমানের ভিতরে যাত্রীরা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন । তাঁর কথায়, "আমরা মাঝ আকাশে অসহায় অবস্থায় ছিলাম । কাকে সাহায্যের জন্য ডাকব, বুঝতে পারছিলাম না । শেষ পর্যন্ত বাঁচার তাগিদেই সবাই যা করার করেছি ।"
আহত স্মিতকে পরে আবু ধাবিতে নিয়ে যাওয়া হয় । ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল । বিমানে থাকা এক দন্ত চিকিৎসক শোটা মুসায়েভ আহত ক্যাপ্টেনের চিকিৎসায় সাহায্য করেছিলেন । তাঁর তোলা ভিডিয়োয় অভিযুক্ত সহ-পাইলটকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখা গিয়েছে ।
হামলায় ঠিক কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । প্রাথমিক ভাবে ছুরি বা অন্য ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের কথা সামনে এলেও তদন্তকারীরা এখনও কোনও একটি অস্ত্রকে নিশ্চিত করেননি । ঘটনার তদন্তে একাধিক দেশ যুক্ত হয়েছে । সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইজরায়েল, আমেরিকা এবং ওমানের আধিকারিকেরা তদন্তে সহযোগিতা করছেন । ইজরায়েলি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা আধিকারিকেরাও সৌদি আরবে গিয়ে তদন্তে অংশ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
অভিযুক্তকে ইজরায়েলে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানিয়েছে ইজরায়েল । সেই আবেদন মঞ্জুর হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ইজরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলেও নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংক্রান্ত বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে ।
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অবশ্য এর আগে দাবি করেছিলেন, অভিযুক্ত সহ-পাইলট 'ইসলামপন্থী মতাদর্শে প্রভাবিত' হয়ে থাকতে পারেন । তবে কে বা কারা তাঁকে উগ্রপন্থায় প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য দেননি তিনি । ইরানের সরাসরি যোগ রয়েছে কি না জানতে চাওয়া হলে নেতানিয়াহু নিজেই বলেছিলেন, এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো 'খুব তাড়াতাড়ি' হয়ে যাবে ।
VIDEO | Washington: Either Iran will do something very proper and smart, or they won't be around very long, says US President Donald Trump.#USIranWar #DonaldTrump— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026
(Source: White House YT)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/mrv126SHTK
সংযুক্ত আরব আমিরশাহির তদন্তকারী দলও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে । বিমানটি আমিরশাহিতে নথিভুক্ত হওয়ায় এবং বিমানের ভিতরে ঘটে যাওয়া অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের আইনি অধিকার থাকায় তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে তারা । ঘটনাটির সঙ্গে কোনও সন্ত্রাসবাদী উদ্দেশ্য যুক্ত ছিল কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে ।
এই ঘটনার মধ্যেই আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা সংঘাত ও কূটনৈতিক টানাপোড়েন আরও স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে । ইরান যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে আমেরিকার কাছে নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । বুধবার সেই প্রস্তাবের বিষয়ে আমেরিকার সরকারি জবাব তেহরানের কাছে পৌঁছেছে । তবে, তাতে কী বলা হয়েছে, এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ।
ট্রাম্প বৃহস্পতিবার 'টাইম' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, এমন কোনও প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করবেন না, যা এক বছর আগেও মেনে নিতেন না । একই সঙ্গে আগামী 3 নভেম্বরের মার্কিন নির্বাচনের পরে ইরানের উপর ফের বোমাবর্ষণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তিনি ।
অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতিও বাড়ছে । এক মার্কিন আধিকারিকের দাবি, প্রায় 9 হাজার মার্কিন সেনা যুদ্ধজাহাজের একটি বহরের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে পাঠানো হয়েছে । অক্টোবরের শেষের দিকে ওই অঞ্চলে তিনটি বিমানবাহী রণতরী থাকতে পারে বলেও জানা গিয়েছে ।
তবে, ফ্লাইদুবাইয়ের ঘটনায় ইরানের যোগসূত্র এখনও তদন্তাধীন । হামলার উদ্দেশ্য, সহ-পাইলটের আচরণের কারণ এবং তিনি কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না- সব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা । ফলে, ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারির পরেও ঘটনার নেপথ্যে তেহরানের ভূমিকা ছিল বলে এখনই নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি ।