'আপনার সাহসে গর্বিত দেশ', ফ্লাইদুবাইয়ের ভারতীয় পাইলট স্মিতকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

'আপনার সাহসে গর্বিত দেশ', ফ্লাইদুবাইয়ের ভারতীয় পাইলট স্মিতকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর
PM Modi Speaks To Hero Indian Pilot: ককপিটে ছুরির আঘাত, তবু বাঁচালেন 180 প্রাণ ! আবু ধাবির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিতের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷
Published : October 2, 2026 at 1:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অক্টোবর: মাঝ আকাশে ককপিটের ভিতর হামলা । সহ-পাইলটের ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম ভারতীয় পাইলট । তার মধ্যেও পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বিমানের যাত্রীদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার লড়াই । ফ্লাইদুবাইয়ের সেই দুঃসাহসিক ঘটনার নায়ক পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের সঙ্গে শুক্রবার ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ঘটনার অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নেন স্মিত । সেই সঙ্গে তাঁর সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করে দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন মোদি ।
দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে মাঝ আকাশে সহ-পাইলটের হামলার পরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল । সেই সময় গুরুতর আহত হয়েও দায়িত্ব থেকে সরে যাননি স্মিত । তাঁর তৎপরতায় এবং যাত্রীদের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয় । বিমানে থাকা প্রায় 180 জনের প্রাণ রক্ষা পাওয়ার পিছনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে ভারতীয় প্রশাসন ।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপে স্মিত নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানান । সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে কী ভাবে তিনি সাহস ধরে রেখেছিলেন, তাও জানান । মোদি তাঁর সাহসের প্রশংসার পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ।
এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত দীপক মিত্তল জানিয়েছেন, স্মিতের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল । আবু ধাবির হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে । পাইলটের পরিবারের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে দেখা করেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত । তাঁর কথায়, স্মিতের মনোবল অটুট । গুরুতর ঘটনার পরেও তিনি কথা বলছেন, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন, এমনকি হাসছেনও ।
মিত্তল বলেন, স্মিতের চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হচ্ছে না । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করছে এবং ভারতীয় দূতাবাস নিয়মিত ভাবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ।
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত স্মিতকে 'ভারতের সাহসী সন্তান' বলে উল্লেখ করেন । তাঁর মতে, মাঝ আকাশে আচমকা তৈরি হওয়া এমন একটি পরিস্থিতিতে পাইলট যে সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেছে এবং বড় বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছে ।
স্মিতের সাহসের কথা এর আগেও প্রকাশ্যে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী । বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে মোদি জানিয়েছিলেন, গুরুতর আহত হয়েও ভারতীয় পাইলট যে ধৈর্য, উপস্থিত বুদ্ধি এবং সাহস দেখিয়েছেন, তা প্রশংসনীয় । তাঁর ভূমিকার কারণে 9/11-র মতো বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও এমন মন্তব্য করেছেন বলে জানান মোদি ।
প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্মিতের পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে । তাঁর বাবা ভূপেন্দ্রভাই, মা গীতাবেন এবং স্ত্রী সোনালবেনের সঙ্গে কথা বলে পাইলটের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছিলেন তিনি । তখনই চিকিৎসা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ।
এখন আবুধাবির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্মিত । ভয়াবহ সেই ঘটনার ধাক্কা সামলে তাঁর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার দিকেই নজর পরিবার এবং ভারতীয় প্রশাসনের । মাঝ আকাশে কয়েক মিনিটের সেই সংকটময় সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত এবং সাহস যে ভাবে বহু প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে, সেই ঘটনাই এখন ফ্লাইদুবাই কাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ।