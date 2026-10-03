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হামলাকারী কো-পাইলটকে আগেই নিষিদ্ধ করেছিল ওমান, তারপরও কীভাবে ফ্লাইদুবাই-তে নিয়োগ ?

FLYDUBAI COPILOT IDENTITY: 182 জন যাত্রী নিয়ে তেল আবিবগামী ফ্লাইট ‘ফ্লাইদুবাই’-এর হামলাকারী কো-পাইলটের পরিচয় সামনে এল ৷

Flydubai cockpit attack
কো-পাইলটকে আগেই নিষিদ্ধ করেছিল ওমান (এপি)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 10:24 AM IST

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তেল আবিব, 3 অক্টোবর: 182 জন যাত্রী নিয়ে তেল আবিবগামী ফ্লাইট ‘ফ্লাইদুবাই’-এর হামলাকারী কো-পাইলটের পরিচয় সামনে এল ৷ এর আগে তার নিজের দেশ ওমান তাকে ফ্লাইট চালানো থেকে বিরত রেখেছিল। চরমপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় তার উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল বলে শনিবার সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা গিয়েছে।

ওই আধিকারিক জানান, পরবর্তীতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ভিত্তিক এয়ারলাইন তাকে নিয়োগ করে। আমিরশাহীতে নিয়োগের সময় তার বিষয়ে কতটা যাচাই-বাছাই করা হয়েছিল, তা প্রাথমিককভাবে স্পষ্ট নয়। এই হামলার ফলে ওই এলাকার পর্যটন শিল্প সংকটের মুখে পড়েছে ৷ এটি বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনায় আগে থেকেই অস্থিতিশীল মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই বিষয়ে তদন্তও চলছে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ইজরায়েলের সব ফ্লাইট বাতিল করেছে যার ফলে স্বাভাবিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতকারী কয়েক হাজার যাত্রীর ভ্রমণ ব্যাহত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ফ্লাইট চলাচল স্থগিত হওয়ার পর আমিরশাহীতে আটকে পড়া যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার জন্য ইজরায়েল ও আমিরশাহী শুক্রবার থেকে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনায় সম্মত হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন একজন ইজরায়েলি আধিকারিক ৷

বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম বিশেষ ফ্লাইটটি রাত 11টার কিছু আগে আমিরশাহী থেকে রওনা হবে এবং রাত একটা নাগাদ তেল আবিবে অবতরণ করবে। বিমানবন্দরের সময়সূচি অনুযায়ী, শনিবার ভোরে দুবাই থেকে ‘আর্কিয়া’ ও ‘ইসরায়ার'-এর ফ্লাইট আসার কথা ছিল। এছাড়া রবিবার ‘এল আল’-এর মাধ্যমে দুবাই থেকে ইজরায়েলে যাত্রী পরিবহণের কথা রয়েছে।

2020 সালে ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতায় ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডস’-এর আওতায় ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই দুবাই ইজরায়েলিদের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, প্রাথমিক তথ্যে এই হামলার সঙ্গে তেহরানের যোগসূত্র থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তবে তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। ট্রাম্প আরও বলেন, "যদি প্রমাণিত হয় যে, এই হামলার পিছনে ইরানের এজেন্টদের হাত ছিল, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।"

এক মার্কিন আধিকারিক জানান, ইজরায়েলি তদন্তকারীরা এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকলেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আধিকারিকরাও এতে যোগ দিচ্ছেন ৷ ওই আধিকারিক জানান, হামলাকারী কোনও দলের সদস্য কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়; তবে ইরানের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র থাকার প্রমাণও বর্তমানে পাওয়া যায়নি ৷

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, কো-পাইলট "ইসলামপন্থী উগ্রবাদের" প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন ৷ যদিও তিনি এই দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেননি। শুক্রবার এক ভিডিয়ো বার্তায় নেতানিয়াহু বলেন, "তাকে হামলা চালানোর জন্যই পাঠানো হয়েছিল কি না, আমরা এখন তা তদন্ত করছি। আর যিনিই তাকে পাঠিয়ে থাকুন না কেন, তাকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।"

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর এক কূটনৈতিক উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ শুক্রবার 'এক্স'-এ দেওয়া এক পোস্টে 'ফ্লাইদুবাই'-এর উপর এই হামলাকে "বিপজ্জনক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানোর জন্য ফ্লাইটের ক্যাপ্টেনকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। এই ঘটনাটি সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের জন্য একটি পরীক্ষার মতো। দেশটি উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনাম অর্জন করলেও, অতীতে নিরাপত্তা ত্রুটি নিয়ে সমালোচনার মুখে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও দেখিয়েছে।

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FLYDUBAI COPILOT IDENTITY
FLYDUBAI COCKPIT ATTACK CO PILOT
ফ্লাইদুবাই হামলাকারী কোপাইলট
FLYDUBAI COCKPIT ATTACK

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