মিসাইলের মতো আছড়ে পড়ল বিমান ! চারপাশে ছড়াল অগ্নিকুণ্ড; মৃত্যু 9 যাত্রীর
Plane Crash: চারপাশে দ্রত ছড়িয়ে পড়ে আগুন । অগ্নিকুণ্ডের হাত থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পায় আশপাশে থাকা কয়েকটি বাড়ি ।
Published : November 2, 2026 at 7:57 AM IST
ওয়েস্ট পাম বিচ (ফ্লোরিডা) 2 নভেম্বর : আবারও ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা । ফ্লোরিডার কাছে আবাসিক এলাকায় আছড়ে পড়ল একটি ছোট বিমান । ভিতরে থাকা 9 জনের সকলের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন । স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছন, বিমান মাটিতে আছড়ে পড়ার বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। চারপাশে দ্রত ছড়িয়ে পড়ে আগুন । অগ্নিকুণ্ডের হাত থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পায় আশপাশে থাকা কয়েকটি বাড়ি ।
গাড়িতে যাওয়ার সময় ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করেছেন কয়েকজন যাত্রী । তা থেকে দেখা গিয়েছে আগুনের শিখা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা এপি। তাঁরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে একটা সময় তাঁদের মনে হয়েছিল আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও পথ নেই ৃ। তবে শেষমেশ আগুনের হাত থেকে রক্ষা মেলায় এলাকায় শান্তি ফিরেছে ।
পরিবহণ সচিব সিন ডুফি এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে লিখেছেন, "স্থানীয় সময় রাত 12 টা 50 মিনিট নাগাদ বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। ভয়াবহ ঘটনায় বিমানের ভিতরে থাকা সকলের মৃত্যু হয়েছে । তবে বাইরে থাকা কারও প্রাণ গিয়েছে কি না বা কেউ গুরুতর আঘাতের শিকার হয়েছেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয় । "
ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডেসান্তিসও জানিয়েছেন, বিমানে ছিলেন না এমন কারও কোনও ক্ষতি হয়ছে কিনা তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি । সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ঘটনার মুহূর্তের ছবি দেখলে মনে হতে পারে যেন একটি মিসাইল ক্রমশ নীচের দিকে নেমে আসছে । বিমান আছড়ে পড়ার দেখা গিয়েছে ওই অংশের উপর এক বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে । "