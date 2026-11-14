আমেরিকায় দীর্ঘ সময় বিমান পরিষেবা ব্যাহত ! সিস্টেমকেই দায়ী করল প্রশাসন

আমেরিকায় দীর্ঘ সময় বিমান পরিষেবা ব্যাহত ! সিস্টেমকেই দায়ী করল প্রশাসন
Flight Services Halted: 2023 সালের জানুয়ারির পর প্রথম দেশজুড়ে বিমান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটল ৷ সেসময় গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার সিস্টেমে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল ।
Published : November 14, 2026 at 12:22 PM IST
ওয়াশিংটন, 14 নভেম্বর: বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় নতুন প্রযুক্তি যুক্ত করার ফলে পুরোনো ব্যবস্থাগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছিল । এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে এবং রাডারের কর্মক্ষমতায় ফাঁক তৈরি হয়ে গত 25 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো আমেরিকায় দীর্ঘ সময় বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয় ।
ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পাঁচ ঘণ্টা বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার পর শুক্রবার রাতে তা তুলে নেওয়া হয় ৷ এই সময়জুড়ে আমেরিকার বিমানবন্দরগুলি থেকে অধিকাংশ বিমানের ওঠা-নামা বন্ধ রাখা হয়েছিল ।
দেশজুড়ে হাজার হাজার বিমান বন্ধ থাকায় দশ লক্ষেরও বেশি যাত্রী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েইন মুলিন হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের বলেন, "তিন হাজারের বেশি বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে ৷ কেউ কোনও বিপদে পড়েননি । ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) নতুন সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি যুক্ত করছিল, যা পুরোনো সিস্টেমের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে । সাইবার হানার কোনও খবর পাওয়া যায়নি ।"
পরিবহণ সচিব শন ডাফি জানিয়েছেন, এমন ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটবে না তার নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারছেন না । শুক্রবার সন্ধ্যায় বিমান চলাচল (গ্রাউন্ড স্টপ ) বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর সীমিত সংখ্যক অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট যাত্রা শুরু করে । তবে, অনেক বিমান ও ক্রু সদস্য তাঁদের নির্ধারিত স্থানে না থাকায় এয়ারলাইনগুলির কার্যক্রম পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । কর্মকর্তারা আশাবাদী, থ্যাঙ্কস গিভিং ছুটির সময়ের বাড়তি যাত্রীর চাপ সামলানোর আগেই পুরো ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে ।
2023 সালের জানুয়ারির পর প্রথম দেশজুড়ে বিমান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটল ৷ সেসময় এফএএ-এর গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার সিস্টেমে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল । এছাড়া 2001 সালের 11 সেপ্টেম্বরের হামলার পরবর্তী পরিস্থিতির পর এটি ছিল দ্বিতীয় এমন ঘটনা ।
সাইবার হানা বা অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত কোনও ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে মুলিন বলেন, "এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না । তবে, পরিস্থিতি দেখে তেমনটা মনে হচ্ছে না । কোনও আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং ঘটনাটি সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত । আধিকারিকরা এখনও এর প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন ।"
এভিয়েশন অ্যানালিটিক্স কোম্পানি 'সিরিয়াম'-এর তথ্য অনুযায়ী, অন্তত 827টি বিমানের গতিপথ পরিবর্তন করতে হয়েছে । ইএসটি সময় সন্ধ্যা 7টা 5 মিনিটে পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, 670টি বিমানকে তাদের যাত্রার শুরুর বিমানবন্দরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং 157টি বিমানকে অন্য বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ।