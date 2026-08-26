নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃত 8, ভেসে গেল ঘর-বাড়ি-সেতু; দেখুন ভিডিয়ো

নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃত 8, ভেসে গেল ঘর-বাড়ি-সেতু; দেখুন ভিডিয়ো
নেপালের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, জলের স্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় রাসুয়া জেলার তিমুরে এবং পার্শ্ববর্তী স্যাফ্রুবেসি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷
By ANI
Published : August 26, 2026 at 3:55 PM IST
কাঠমান্ডু, 26 অগস্ট: নেপালের রাসুয়া জেলায় আকস্মিক হড়পা বানে ভেসে গেল গ্রাম, ঘর-বাড়ি ৷ বুধবার সকালে উত্তর নেপালে আকস্মিক ভয়াবহ হড়পা বানে অন্তত 8 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এখনও কয়েক'শো মানুষ নিখোঁজ ৷ এর ফলে সীমান্তবর্তী জনবসতি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ভাটির দিকের একাধিক জেলায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। স্থানীয় সময় সকাল ন'টা নাগাদ তিব্বতের দিক থেকে ধেয়ে আসা জলের তোড় কোশি নদীর দিকে প্রবাহিত হয়।
নেপালের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় রাসুয়া জেলার তিমুরে এবং পার্শ্ববর্তী স্যাফ্রুবেসি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ গাড়ি, পণ্যসামগ্রী-সহ বাড়ি-ঘর সবই ভেসে গিয়েছে। রাসুয়া জেলা কাঠমান্ডুর উত্তর-পূর্বে এবং তিব্বত সীমান্ত থেকে প্রায় 125 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
নেপালের 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি' (NDRRM)-এর বিবৃতি অনুযায়ী, রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান ও গোর্খা জেলার নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উচ্চ সতর্কতায় থাকতে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।
রাসুয়ার সহকারী প্রধান জেলা আধিকারিক ধ্রুব প্রসাদ অধিকারী জানান, হড়পা বানের তীব্রতায় দু'টি জনবসতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাসুয়ার প্রধান কাস্টমস আধিকারিক রাজেন্দ্র ঢুঙ্গানা জানান, কাস্টমস চত্বরে রাখা অসংখ্য গাড়ি ও পণ্যসামগ্রী ভেসে গিয়েছে। এছাড়া, সম্প্রতি নির্মিত একটি সেতুও সম্পূর্ণ ভেসে যায় ৷ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, এই ভয়াবহ হড়পা বানের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করতে রাসুয়া ও এর আশেপাশের এলাকায় নেপাল সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং নেপাল পুলিশের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তথ্য অনুয়ায়ী, হড়পা বানের পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং তা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। নেপাল সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য ত্রিশূলী নদীর নিকটবর্তী এলাকায় দু'টি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে। সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জরুরি চিকিৎসা ও উদ্ধারকারী দলসহ একটি হেলিকপ্টার (এমআই-17) ত্রিশূলীর জেলা হাসপাতালের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে।
তবে, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি ৷ কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেবের কাজ চলছে বলে নেপালের সেনাবাহিনী জানিয়েছে। মাত্র এক বছর আগে ভোতেকোশিতে দু'বার ভয়াবহ হড়পা বান হয়েছিল ৷ যা রাসুয়ায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছিল। জলবিজ্ঞান ও আবহাওয়া বিভাগের তথ্যমতে , বুধবারের এই হড়পা বান কোনও বৃষ্টিপাতের জন্য হয়নি ৷