ভোরবেলায় ধেয়ে এল হড়পা বান ! নেপালে ভেসে গেল 35 বাড়ি ও সেতু

ভোরবেলায় ধেয়ে এল হড়পা বান ! নেপালে ভেসে গেল 35 বাড়ি ও সেতু
Flash Flood in Nepal: বুধি গন্ডাকি নদীতে হঠাৎ আসা হড়পা বান সালেরি, পাইয়ুকার ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায় ৷ এই ওয়ার্ডের সেতুও ভেসে যায় কাদাস্রোতে ৷
By PTI
Published : October 11, 2026 at 12:08 PM IST
কাঠমান্ডু, 11 অক্টোবর: বিপদ যেন পিছু ছাড়ছে না নেপালের ৷ রবিবার ভোরবেলা ফের হড়পা বানের কবলে ভেসে গেল 35টিরও বেশি বাড়ি এবং সেতু ৷ রবিবার নেপালের গোর্খা জেলায় হড়পা বানের তোড়ে ভেসে যায় সব ৷ নদীর আশপাশে থাকা বাসিন্দাদের দ্রুত উঁচু জায়গায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন ৷
বুধি গন্ডাকি নদীতে হঠাৎ আসা হড়পা বান সালেরি, পাইয়ুকার ঘরবাড়ি এবং জগতের নদীগর্ভ ভাসিয়ে নিয়ে যায় ৷ এই ওয়ার্ডের একটি সেতুও ভেসে যায় কাদাস্রোতে, জানিয়েছেন চুমনুবাড়ি গ্রামীণ পুরসভা-3-এর ওয়ার্ড প্রধান রাম কুমার গুরুং এই খবর জানিয়েছেন স্থানীয় এক দৈনিকে ৷
গোর্খার প্রধান জেলা অফিসার ধর্মেন্দ্র কুমার মিশ্র বলেছেন, সিউরিবাসের ওপরে ভূমিধস নেমেছে বলে প্রাথমিকভাবে খবর এসেছে ৷ এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির কোনও খবর নেই ৷
হঠাৎ করে ফের ধস নামার কারণ অবশ্য এখনও অস্পষ্ট ৷ ভোরবেলা হঠাৎ কাদাস্রোত ভেসে এলেও বৃষ্টি ছিল না তখন ৷ চুমনুবাড়ি-6-এ লোকপা এবং চামলিংয়ের মধ্যে বুধি গন্ডাকি নদীর শাখা সিয়ার ঝরনা বন্ধ হয়ে গিয়ে এই হড়পা বান এসেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ ৷
চুমনুবাড়ি গ্রামীণ পুরসভার উপপ্রধান লক্ষ্মী গুরুং জানান, রসুয়ার ভোটে কোশী নদীর অবশেষ থেকেই বুধি গন্ডাকি নদীতে আজ সকালে হড়পা বান এসেছে ৷ তাঁর কথায়, "বুধি গন্ডাকি নদীতে হড়পা বান ভোটে কোশীরই অবশেষ থেকে এসেছে ৷ অনেক বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই বলা সম্ভব নয় ৷"
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদন গুরুং জানিয়েছেন, এদিনের হড়পা বানে চুমনুবাড়ি-3-এর কাছে নিয়াকচেট এবং ফিলিম বাজারের সংযোগকারী সেতুটি ভেসে গিয়েছে ৷ বানের জেরে জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে, উদ্ধারকাজে হেলিকপ্টার নামানো হয়েছে ৷ নেপাল পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সবাই মিলে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন ৷
26 অগস্ট রসুয়া জেলার ভোটে কোশী নদীতেই ভয়ঙ্কর হড়পা বানে বিধ্বস্ত হয়ে যায় নেপাল ৷ National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA)-র হিসেব অনুযায়ী, রসুয়া এবং ত্রিশূলী নদীতে আসা সেই বিধ্বংসী হড়পা বানে 1455 জনের মৃত্যু হয় ৷ এখনও নেপালে নিখোঁজ অন্তত 5285 জন ৷
স্থানীয় বাসিন্দা রাম কুমার বলেন, "খুব ভোরের দিকে বান এসেছে ৷ আমরা নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার সুযোগটাও পাইনি ৷ বান আসছে শুনেই সবাই যত তাড়াতাড়ি পারি ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি ৷"
বানের তীব্র গর্জন শুনেই ভোর 4টে নাগাদ নদীর ধারের চামলিং এবং লোকপা-সহ বিভিন্ন বসতি এলাকা থেকে মানুষ প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান ৷ স্থানীয় হোটেলে থাকা পর্যটকরাও আসন্ন বিপদের মুখে হোটেল ছেড়ে চলে যান ৷
লোকপার বাসিন্দা শেরাপ গুরুং জানান, স্রোতের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল একবার থামছে, আবার ভেসে আসছে তীব্র গতিতে ৷ তাঁর কথায়, "অন্ধকার ছিল তখন ৷ বুঝতে পারছিলাম না জলস্রোতে ঝরনা আটকা পড়েছে নাকি ধস নেমেছে ৷ বৃষ্টিও ছিল না তখন ৷ "
নদী-তীরবর্তী বাসিন্দাদের স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক করতে লাউডস্পিকারে ঘোষণা করে, দ্রুত বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷