জার্মানিতে বন্দুকবাজের হামলা, নিহত 5; গ্রেফতার 2
পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ তবে তাদের সুনির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা জানানো হয়নি।
By ANI
Published : June 29, 2026 at 8:17 PM IST
স্টেড (জার্মানি), 29 জুন: উত্তর জার্মানির স্টেড শহরে সোমবার এক ইউথ সেন্টারে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ গুলিতে অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলেও খবর। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্দেহভাজন দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে বন্দুকবাজকেও ৷
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলি চালানোর ঘটনার কারণ ও পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত চলছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ওই এলাকাটি বর্তমানে নিরাপদ ৷ জনসাধারণের জন্য কোনও ঝুঁকি নেই বলেও জানিয়েছে তারা। তবে তদন্ত চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদের ওই এলাকা এড়িয়ে চলতে বলেছে প্রশাসন ৷ তবে বন্দুকবাজদের উদ্দেশ্য নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি পুলিশ। নিহতদের পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি।
ঘটনার পর লুনেবার্গ পুলিশ বিভাগের অফিসিয়াল এক্স-এ একটি সতর্কবার্তা জারি করে জানানো হয়, "স্টেডের ড্যাঙ্কারস্ট্রাসে (Dankersstrasse) পুলিশি অভিযান চলছে ৷ বর্তমানে স্টেডে শহরে একটি পুলিশি অভিযান চলছে । এলাকাটি এড়িয়ে চলুন ৷" নিহত বা আহত ব্যক্তিদের পরিচয় কিংবা গুলি চালানোর সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে প্রশাসন এখনও বিস্তারিত কোনও তথ্যপ্রকাশ করেনি। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও তথ্য জানানো হবে ৷
পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ তবে তাদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য বা সংখ্যা জানানো হয়নি। গুলি চালানোর ঘটনাটি শহরের দক্ষিণে অবস্থিত ড্যাঙ্কারসস্ট্রাসে (Dankersstrasse) এলাকার ইউথ সেন্টারে ঘটে। কেন্দ্রটিতে গর্ভবতী নারী বা সন্তান-সহ কম বয়সিদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, এতে সাধারণ মানুষের জন্য আর কোনও ঝুঁকি নেই। গুলি চালানোর ঘটনার পরবর্তী ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আবাসিক এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘিরে রেখেছে ৷ বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্সও রয়েছে।
ঘটনায় দু'জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে একজনই গুলি চালিয়েছিলেন। ঘটনাস্থলের ঠিক উল্টো দিকের বাসিন্দা ভিটালি মার্টেনস জানান, তিনি গুলির শব্দ শুনেছিলেন ৷ তিনি বলেন,"সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকাটি পুলিশ ঘিরে ফেলেছিল ৷ পুলিশ আমাকে সেখান থেকে সরে যেতে বলেছিল।"
জার্মানির উত্তর দিকে স্টেড (Stade) শহরটি হামবুর্গ থেকে প্রায় 45 কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। প্রায় 50 হাজার মানুষের বসবাস ৷