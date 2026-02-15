ETV Bharat / international

বিরল-ভয়ঙ্কর বিষ দিয়ে পুতিন-প্রতিপক্ষ নাভালনিকে খুন করেছে রাশিয়া, বিবৃতি পাঁচ দেশের

দু'বছর আগে হঠাৎ জেলে মৃত্যু হয় রাশিয়ার সরকারের প্রধান সমালোচক আলেক্সি নাভালনির ৷ তাঁকে বিষ প্রয়োগে খুন করেছে ক্রেমলিন, জানাল পাঁচটি দেশ ৷

Russian opposition leader Alexei Navalny speaks to the media in front of security officers standing guard at the Foundation for Fighting Corruption office in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 26, 2019.
রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি (ফাইল ছবি (এপি))
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 15, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লন্ডন, 15 ফেব্রুয়ারি: বিরল ও ভয়ঙ্কর বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনিকে ৷ দু'বছর আগে রাশিয়ার কারাগারে হঠাৎ মৃত্যু হয় 47 বছর বয়সি এই বিরোধী নেতার ৷ শনিবার ইউরোপের পাঁচটি দেশ জানিয়েছে, পুতিনের কট্টর সমালোচক নাভালনির শরীর থেকে সংগৃহীত নমুনায় মারাত্মক বিষের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে ৷ ওই বিষ ডার্ট ফ্রগস-এর (ব্যাঙের) ত্বকে পাওয়া যায় ৷

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে ইতিমধ্যে পশ্চিমি দুনিয়ার একাধিক নিষেধাজ্ঞার কোপে পড়েছে রাশিয়া ৷ তাতে নয়া ঘৃতাহুতি দিল এই বিবৃতি ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের খোলাখুলি সমালোচনা করার জন্য প্রশাসনের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন অ্যালেক্সি ৷

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন ও দ্য নেদারল্যান্ডস-এর বিদেশ মন্ত্রীদের বক্তব্য, বিরোধী নেতার মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত নমুনা নিয়ে তা পরীক্ষা করা হয় ৷ সেই বিশ্লেষণে প্রাণঘাতী বিষ এপিবাটিডিন-এর উপস্থিতি একদম নিশ্চিত বলে জানা গিয়েছে ৷ এই নিউরোটক্সিন দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বিশেষ ধরনের ব্যাং 'ডার্ট ফ্রগস'-এর ত্বকে পাওয়া যায় ৷

নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানিয়েছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "ইউরোপের পাঁচটি দেশের বিজ্ঞানীরা উপসংহারে উপনীত হয়েছেন, আমার স্বামী আলেক্সি নাভালনির উপর এপিবাটিডিন নামের একটি নিউরোটক্সিন বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল ৷ এই বিষ ভয়াবহ, মারাত্মক প্রাণঘাতী ৷ প্রকৃতিতে ইকুয়াডোরের ডার্ট ফ্রগ-এর ত্বকে এই বিষ পাওয়া যায় ৷ আমি প্রথম দিন থেকে নিশ্চিত ছিলাম, আমার স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে ৷ এখন আমার কাছে সেই প্রমাণ রয়েছে ৷ পুতিন অ্যালেক্সিকে রাসায়নিক অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে ৷ ইউরোপের দেশগুলির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ৷ ওর শাস্তি হওয়া উচিত ৷" এদিকে রাশিয়া বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷

এই দেশগুলি একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে, "রাশিয়ার কাছে এই বিষ প্রয়োগের কারণ, উদ্দেশ্য এবং সুযোগ ছিল ৷" অভিযোগ, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন, বিরোধী আলেক্সিকে শেষ করতে 'বায়োলজিক্যাল উইপন'কে মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন ৷ এই পাঁচটি দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'কেমিক্যাল উইপনস কনভেনশন' লঙ্ঘনের অভিযোগ করবে 'অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপনস'-এর কাছে ৷

রাশিয়ার জেলে নাভালনির মৃত্যু নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয়ে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া ৷ সম্প্রতি তিনি জার্মানির মিউনিখে সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে যান ৷ এদিকে রাশিয়ার বিরোধী নেতার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে পাঁচটি দেশ এই রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে ৷ ধারাবাহিক সরকারি দুর্নীতি নিয়ে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ফলস্বরূপ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, বলে প্রথম থেকে অভিযোগ তুলেছিলেন ইউলিয়া ৷

এর আগে একাধিক বার নানাভাবে অ্য়ালেক্সিকে খুন করার প্রচেষ্টা হয়েছে ৷ 2020 সালের অগস্টে নাভালনিকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল ৷ তখন তিনি বিমানে টোমস্ক থেকে মস্কোয় ফিরছিলেন ৷ বিমানে দেওয়া কফি খেয়ে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৷ আলেক্সিকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ তিনি কোমায় চলে যান ৷ এই ঘটনার দু'দিন পর তাঁকে জার্মানির বার্লিনে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন বিরোধী নেতা ৷ জানা যায়, নোভিচক নামের নার্ভ এজেন্ট বিষ মিশিয়ে দেওয়া কফি তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল ৷

এরপর তিনি রাশিয়া ফিরে এলে বিমানবন্দরে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে ফের তাঁকে গ্রেফতার করে রাশিয়ার প্রশাসন ৷ তাঁকে 19 বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেয় আদালত ৷ জীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি কারাগারেই বন্দি ছিলেন ৷ 2024 সালের 16 ফেব্রুয়ারি আর্কটিক পেনাল কলোনির কুখ্যাত কারাগারে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয় ৷ ব্রিটেনের বিদেশ সচিব কুপার বলেন, "রাশিয়া বরবারই নাভালনিকে বিপজ্জনক বলে মনে করত ৷" এর আগে একাধিকবার নানাভাবে নাভালনিকে হত্যার চক্রান্ত হয়েছে ৷ বারবারই তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কারাগারের ভিতরে শেষ রক্ষা হয়নি ৷

TAGGED:

DART FROG TOXIN
RUSSIA POLITICS
ALEXEI NAVALNY DART FROG TOXIN
রাশিয়ার রাজনীতি
ALEXEI NAVALNY WAS POISONED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.