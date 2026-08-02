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মাঝসমুদ্রে আগুন, জলে ঝাঁপ যাত্রীদের ! ইন্দোনেশিয়ার ফেরি বিপর্যয়ে মৃত 5, নিখোঁজ 41

আগুন লাগার পর আতঙ্কে সমুদ্রে ঝাঁপ বহু যাত্রীর। 225 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। জাহাজের দাহ্য পদার্থের কারণে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন৷

Indonesia Ferry Fire
ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রে ভয়াবহ ফেরি দুর্ঘটনা (ছবি- এএফপি)
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By AFP

Published : August 2, 2026 at 5:53 PM IST

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সুরাবায়া, 2 অগস্ট: মাঝসমুদ্রে আচমকাই আগুন । মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় যাত্রীবোঝাই ফেরি । প্রাণ বাঁচাতে একের পর এক যাত্রী ঝাঁপ দেন উত্তাল সমুদ্রে । সেই আতঙ্কের কয়েক ঘণ্টা পরও মিলল না বহু মানুষের খোঁজ । রবিবার ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রে ভয়াবহ ফেরি দুর্ঘটনায় অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে । এখনও নিখোঁজ রয়েছেন 41 জন । ইতিমধ্যেই 225 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশের উদ্ধারকারী সংস্থা ।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থা (বাসারনাস) সূত্রে খবর, পূর্ব জাভার সুরাবায়া বন্দর থেকে দক্ষিণ সুলাওয়েসির মাকাসারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ফেরিটি । যাত্রাপথেই হঠাৎ আগুন লাগে । আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ফেরির ক্যাপ্টেন সংস্থাকে বিপদের খবর পাঠান । কিন্তু সেই বার্তার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি । ফলে ক্যাপ্টেন ও নাবিকদের অবস্থান নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে ।

আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বহু যাত্রী আর অপেক্ষা না-করে সরাসরি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন । পরে আশপাশ দিয়ে যাওয়া একটি জাহাজ সমুদ্রে ভাসতে থাকা বহু যাত্রীকে উদ্ধার করে । আরও চারটি জাহাজ ঘটনাস্থলের কাছে পৌঁছলেও ফেরিতে থাকা দাহ্য পদার্থের কারণে খুব কাছে যেতে পারেনি । ফলে উদ্ধারকাজে প্রথম থেকেই সমস্যার মুখে পড়তে হয় উদ্ধারকারী দলকে ।

সুরাবায়া আঞ্চলিক অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থা জানিয়েছে, বিকেল পর্যন্ত অন্তত 225 জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । তবে 41 জনের এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি । তাঁদের সন্ধানে সমুদ্র ও আকাশপথে জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে । সুরাবায়া থেকে একটি বড় উদ্ধারকারী দলও ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে । সেখানে পৌঁছতে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে ।

ইন্দোনেশিয়ার পরিবহণ মন্ত্রকের জ্যেষ্ঠ আধিকারিক মহম্মদ মাশহুদ জানান, ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা জাহাজগুলিতে আপাতত অপেক্ষা করছেন উদ্ধার হওয়া যাত্রীরা । তাঁদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "যাত্রী ও নাবিকদের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । উদ্ধারকাজ দ্রুত, নিরাপদ এবং কার্যকর ভাবে সম্পন্ন করতে সব সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ চলছে ।"

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জগুলির অন্যতম ইন্দোনেশিয়ায় সমুদ্রপথে যাতায়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 17 হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দেশে ফেরি পরিষেবা লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের ভরসা । কিন্তু নিরাপত্তা বিধিতে গাফিলতি, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার কারণে সেখানে প্রায়ই জলযান দুর্ঘটনার খবর সামনে আসে ।

মাত্র এক মাস আগেই সুলাওয়েসির দক্ষিণে সেলায়ার দ্বীপের কাছে একটি যাত্রীবাহী ফেরি ডুবে যায় । সেই দুর্ঘটনায় অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছিল এবং দীর্ঘ তল্লাশির পরও 14 জনের খোঁজ মেলেনি । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই ফের নতুন বিপর্যয় ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল । এবারও নিখোঁজদের সন্ধানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে উদ্ধার অভিযান ।

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FIVE DEAD 41 MISSING
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মাঝসমুদ্রে আগুন
INDONESIA FERRY FIRE

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