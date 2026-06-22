প্রথম দফার আলোচনা শেষ, হরমুজ নিয়ে সাবধানী আমেরিকা-ইরান

প্রথম দফার আলোচনা শেষ, হরমুজ নিয়ে সাবধানী আমেরিকা-ইরান
সুইজারল্যান্ডে আলোচনা শেষে মধ্যস্থতাকারীরা জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ইরান ও আমেরিকা একটি 'যোগাযোগ লাইন' স্থাপনে রাজি হয়েছে ।
Published : June 22, 2026 at 5:02 PM IST
ওবুর্গেন (সুইৎজারল্যান্ড), 22 জুন: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ শেষ করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনার প্রথম পর্ব সম্পন্ন হল । সোমবার এই আলোচনার মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তান ও কাতারের দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে এ সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে ।
দুই দেশের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, "ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারকের আওতায় উচ্চপর্যায়ের আলোচনার প্রথম পর্ব সুইৎজারল্যান্ডের বুর্গেনস্টকে অনুষ্ঠিত ও সমাপ্ত হয়েছে । এতে ইরান, আমেরিকা এবং মধ্যস্থতাকারী পক্ষ হিসেবে কাতার ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন ।"
লেক লুসার্ন শীর্ষ সম্মেলনটি একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে বলা হয়েছে, "আরও আলোচনার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা-সহ আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ।" সুইৎজারল্যান্ডে আলোচনার শেষে মধ্যস্থতাকারীরা জানান, হরমুজ প্রণালীতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে উভয় দেশ একটি 'যোগাযোগ ব্যবস্থা' (communication line) গড়ে তুলতে রাজি হয়েছে ।
🔊PR No: 1️⃣5️⃣1️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) June 22, 2026
Joint Statement by the State of Qatar and the Islamic Republic of Pakistan Regarding the Conclusion of Lake Lucerne Summit, First High-Level Committee Meeting with Participation of the United States of America and the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/2G3PAf7LVY
পাকিস্তান ও কাতার যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, "হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে পক্ষগুলোর মধ্যে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে ।"
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, লেবাননে সামরিক অভিযান বন্ধের লক্ষ্যে ইরান ও আমেরিকা লেবাননের সঙ্গে একটি 'সংঘাত-নিরসন সেল' (de-confliction cell) বা সংঘাত এড়ানোর সমন্বয়কারী ইউনিট গঠনে সম্মত হয়েছে । ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের কমিটি 60 দিনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছনোর রোডম্যাপে সম্মত হয়েছে ৷ যা পরবর্তী কারিগরি আলোচনা অবিলম্বে শুরুর ভিত্তি স্থাপন করেছে । সপ্তাহের বাকি সময়জুড়ে বার্গেনস্টক রিসর্টে সব বিষয়ে কারিগরি আলোচনা চলবে । চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে মধ্যস্থতাকারী পক্ষগুলো তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে ।
কাতার ও পাকিস্তান কূটনীতি এবং সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতি অব্যাহত প্রতিশ্রুতির জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে । মধ্যস্থতাকারী দুই দেশ চলমান আলোচনায় অব্যাহত সমর্থন ও মূল্যবান অবদানের জন্য ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোরও প্রশংসা করেছে ।
Tireless Pakistani and Qatari mediation has delivered major progress to end Lebanon War. Oil and petrochem exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction & development plan launched for Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026
1st real test: Lebanon deconfliction cell https://t.co/q0okD2qwSO
আলোচনার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় লেবানন যুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে । ইরানের উপর থেকে তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল রফতানির বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ কিছু বাজেয়াপ্ত সম্পদ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং একটি বড় ধরনের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে ।"
এই আলোচনাটি এমন একটি 60 দিনব্যাপী কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার সূচনা নির্দেশ করে, যার লক্ষ্য হল ইরান-সংক্রান্ত সংঘাতের বিষয়ে একটি স্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছনো । তবে ইজরায়েল ও লেবাননে ইরান-সমর্থিত মিলিশিয়া গোষ্ঠী হিজবুল্লার মধ্যে লড়াই এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার জন্য অব্যাহত হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে । এদিকে ইরান দাবি করেছে যে, সপ্তাহান্তে তারা আবারও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়েছে । তবে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে যে, সেখানে নৌ-চলাচল অব্যাহত রয়েছে ।