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প্রথম গঙ্গা আরতি দেখল ইংল্যান্ড, টেমস নদীর তীরে সমবেত হাজার হাজার মানুষ

Ganga Aarti on River Thames: টেমস নদী ইংল্যান্ডের কাছে মাতৃসম ৷ একটি মিশনের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে গঙ্গার ন্যায় টেমসের তীরে আরতি ৷

ganga aarti in UK
টেমস নদীর তীরে আরতির মুহূর্ত (পিটিআই)
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By PTI

Published : September 14, 2026 at 11:03 AM IST

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লন্ডন, 14 সেপ্টেম্বর: হাজার হাজার মানুষের জমায়েত টেমস নদীর তীরে ৷ প্রথমবারের মতো লন্ডনে আয়োজিত হল গঙ্গা আরতি ৷ যা আলো ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি অনুষ্ঠান ৷ অংশ নিতে রবিবার টেমসের তীরে সমবেত হলেন কয়েক হাজার মানুষ ।

75 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী উদযাপনের অংশ হিসেবে বার্ষিক 'টোটালি টেমস' (Totally Thames) উৎসবের সহযোগিতায় ইংল্যান্ডের চিন্ময় মিশন (Chinmaya Mission UK) আয়োজন করেছিল 'টেমস নদীতে গঙ্গা আরতি: আলোর উৎসব'। ভারতের গঙ্গা নদীর তীরে বিশ্ববিখ্যাত আরতির ধরনে লন্ডনের এই অনুষ্ঠানটি প্রকৃতি, জ্ঞান ও চেতনার জীবন প্রবাহের প্রতীক হিসেবে সাজানো হয়েছিল ।

ইংল্যান্ডের চিন্ময় মিশনের আবাসিক শিক্ষিকা ব্রহ্মচারিণী শ্রীপ্রিয়া চৈতন্য বলেন, "প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ গঙ্গার তীরে সমবেত হয়ে নদী, প্রকৃতি এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রদীপ নিবেদন করে আসছে । টেমস নদীর তীরে এই গঙ্গা আরতি সেই একই চেতনাকে বহন এবং কৃতজ্ঞতা, আশা ও ঐক্যের এক যৌথ মুহূর্তে মানুষকে একত্রিত করে । চিন্ময় মিশনের কাছে গঙ্গা নদী জ্ঞানের প্রবাহেরও প্রতীক ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী চিন্ময়ানন্দ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বেদান্তের চিরন্তন জ্ঞানকে হিমালয় থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে আসার জন্য । বেদান্ত হল যা হিন্দুধর্মের অন্যতম মহান দার্শনিক ঐতিহ্য ৷ চিন্ময় মিশনের 75 বছর পূর্তি উদযাপনের এই অনুষ্ঠানটি সেই ঐতিহ্যেরই উদযাপন ৷ এমন এক জ্ঞান, সেবা ও কৃতজ্ঞতার উদযাপন; যা সীমানা ছাড়িয়ে প্রবাহিত হয় ।"

aarti on thames river UK
ইংল্যান্ডে টেমসের তীরে আরতি দেখতে ভিড় জমিয়েছেন অনেকে (পিটিআই স্ক্রিনশট)

আরতি হল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু অনুষ্ঠান, যাতে বড় আকারের বহু-স্তরে তেলের প্রদীপ সাজানো, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও মন্ত্রোচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত থাকে ৷ এটি নদীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রকৃতিমাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম ।

চিন্ময় মিশনের এক মুখপাত্রের কথায়, "প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কেবল গঙ্গা আরতির একটি অতিরিক্ত বিষয়বস্তু নয় । এই অনুষ্ঠানটি নিজেই মা গঙ্গার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম; হিন্দু ঐতিহ্যে যাঁকে পবিত্র, জীবনদায়ী এবং জীবন-ধারণের আধার হিসেবে সম্মান করা হয় ।"

টেমস নদীর তীরে আয়োজিত এই আরতিটি সম্পূর্ণভাবে স্থলভাগেই অনুষ্ঠিত হয় ৷ অনুষ্ঠানের কোনও কিছুই টেমস নদীতে ফেলা, ঢালা বা বিসর্জন দেওয়া হয়নি ।

এই বিষয়ে মুখপাত্র বলেন, "প্রথাগত প্রদীপগুলো জলে ভাসানোর পরিবর্তে নদীর তীরেই রাখা হবে ৷ এর ফলে টেমস নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেও আমরা এই ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানাতে পারব । পুরো অনুষ্ঠানজুড়েই এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে—যেমন বর্জ্য কমানো, একবার-ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করা এবং অনুষ্ঠানস্থল ও আশেপাশের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা ৷"

গ্রিনিচের ঐতিহাসিক 'ওল্ড রয়্যাল নেভাল কলেজ'-এর পটভূমিতে সঙ্গীত ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হিন্দু সংগঠন ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং প্রবীণ আধ্যাত্মিক নেতারা একত্রিত হন ।

ব্রিটিশ হিন্দু ও দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের জন্য এটি ছিল একটি বৃহত্তর উৎসবের আয়োজন; পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে সব পটভূমির মানুষকে একত্রিত হওয়ার আহ্বানও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য ।

মিশনের তরফে বলা হয়, "গঙ্গা আরতি মূলত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, প্রাকৃতিক জগতকে যেন আমরা অবহেলা না করি বা একে কেবলই সাধারণ কোনও বিষয় বলে মনে না করি । প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই নয়, বরং আমাদের চারপাশের পরিবেশের প্রতি যত্নশীল ও দায়িত্বশীল আচরণের মধ্য দিয়েও প্রকাশ করা উচিত ৷"

1951 সালে প্রতিষ্ঠিত চিন্ময় মিশন একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন যা অভ্যন্তরীণ রূপান্তর ও আধ্যাত্মিক জাগরণের লক্ষ্যে নিবেদিত । বেদান্তের শাশ্বত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এবং পূজ্য গুরুদেব স্বামী চিন্ময়ানন্দের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মিশন পরিচালিত হয় । বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মিশনটির 350টিরও বেশি কেন্দ্র রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সেবামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সহায়তা করছে । যুক্তরাজ্যে চিন্ময় মিশন শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ-তরুণী, পরিবার এবং প্রবীণ নাগরিক-জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের মানুষের জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে ।

একটি ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত 'টোটালি টেমস' (Totally Thames) হল 1997 সাল থেকে চলে আসা একটি উৎসব, যার লক্ষ্য শিল্পকলা, পরিবেশগত উদ্যোগ, ঐতিহ্য ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে টেমস নদীকে উদযাপন করা । এ বছর এই উৎসবের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো আয়োজিত গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠানটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল (সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল) ৷ যার ফলে ভবিষ্যতে এটি প্রতি বছর আয়োজন করা হতে পারে।

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গঙ্গা আরতির মতো টেমসের তীরেও আরতি
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