এফবিআইয়ের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' লিস্টে গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশল

এফবিআইয়ের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' লিস্টে গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশল
তদন্তকারী সংস্থাটি 'ভগবানপুরিয়া গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জোরদার করে বাকিদেরও খোঁজ চালানোর চেষ্টা করছে ৷
By PTI
Published : July 15, 2026 at 11:56 AM IST
ওয়াশিংটন, 15 জুলাই: আমেরিকায় খুন, অপহরণ ও মাদক পাচারসহ একাধিক ঘটনায় অভিযুক্ত গ্যাংস্টার নীতীশ কৌশলকে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' অপরাধীদের তালিকায় যুক্ত করল এফবিআই । একইসঙ্গে তদন্তকারী সংস্থাটি 'ভগবানপুরিয়া গ্যাং'-এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জোরদার করে বাকিদেরও খোঁজ চালানোর মরিয়া চেষ্টা করছে৷
মঙ্গলবার এফবিআই জানিয়েছে, কৌশল 'ভগবানপুরিয়া' গ্যাংয়ের মাধ্যমে খুন, অপহরণ ও হামলা চালাত ৷ নীতীশ আন্তর্দেশীয় অপরাধী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না তার তদন্তও চলছে ৷ এই সংগঠনটির সদসরা দীর্ঘদিন ধরে হত্যা, অপহরণ, মাদক, অস্ত্র, অর্থ এবং মানব পাচারের মতো কাজে যুক্ত ৷ যে কোনও উপায়ে নীতীশ আমেরিকা থেকে পালােনার চেষ্টা করছে ৷ তাই তার সম্পর্কিত কোনও তথ্য থাকলে স্থানীয় অফিস অথবা মার্কিন দূতাবাসে যোগাযোগ করে দ্রুত জানাতে জনগণের কাছে অনুরোধ করেছে এফবিআই ৷ সংস্থাটির দাবি, ভগবানপুরিয়া গ্যাংয়ের উৎপত্তি পাঞ্জাবে এবং তারা ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট ও অন্যান্য এলাকায় অপারেশন চালাত ৷ একে একে সামনে আসতে শুরু করেছে সংগঠনটির অপরাধমূলক কাজকর্মের কথা ৷
এফবিআই জানিয়েছে, 25 জুন লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের আদালত কৌশলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। তারপরেই এই অভিযানের আওতায় কানাডা ও ইউরোপজুড়ে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব, এই গ্যাং নির্মূল করতে মরিয়া তারা৷
জাগমু ভগবাপুরিয়া গ্যাং হলো ভারতের পাঞ্জাবে উদ্ভূত একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন। এটি ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে সক্রিয়। জাগমু ভগবাপুরিয়া গ্যাং-এর বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত ‘অপারেশন হার্ডবল’ নামক একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক অভিযানের পরপরই এফবিআই-এর এই সর্বশেষ পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে।