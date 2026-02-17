বিদায়ী ভাষণে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান ইউনূসের, তুললেন উত্তর-পূর্ব ভারত প্রসঙ্গ

বিদায়ী ভাষণে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান ইউনূসের, তুললেন উত্তর-পূর্ব ভারত প্রসঙ্গ
বিদায়ের সময় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের মুখে নিজের শাসনকালে বাংলাদেশের উন্নতির কথা ৷ জাতির উদ্দেশ্যে শেষ ভাষণের পর চর্চায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ৷
By PTI
Published : February 17, 2026 at 10:05 AM IST
ঢাকা, 17 ফেব্রুয়ারি: দেড় বছর অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে থাকার পর মঙ্গলবার নয়া প্রধানমন্ত্রী পেতে চলেছে বাংলাদেশ ৷ তার আগে সোমবার বিদায়ী ভাষণ দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ৷ জানালেন, তাঁর 18 মাসের শাসনামলে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পৃক্ততার তিনটি মূল স্তম্ভ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে - সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ এবং মর্যাদা ৷ বাংলাদেশ আর আনুগত্যশীল নয় ৷
জাতির উদ্দেশ্যে তার বিদায়ী ভাষণে ইউনূস জানান যে, তার শাসনামলের শেষে আজকের বাংলাদেশ আত্মবিশ্বাসী, সক্রিয় এবং তার স্বাধীন স্বার্থরক্ষায় দায়িত্বশীল ।
তাঁর কথায়, "বাংলাদেশ আর আজ্ঞাবহ পররাষ্ট্রনীতির দেশ নয় বা অন্য দেশের নির্দেশ ও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল নয় ৷" ক্ষমতা ছাড়ার একদিন আগে টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে,"আমি দল, ধর্ম, ধর্ম, বর্ণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে একটি ন্যায়সঙ্গত, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি । এই আহ্বানের মাধ্যমে, আমি অত্যন্ত আশাবাদের সঙ্গে বিদায় জানাচ্ছি ৷"
2024 সালের অগস্টে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসন শুরু হয় ৷ দেড় বছর পর 17 ফেব্রুয়ারি,2026 মঙ্গলবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতৃত্বে একটি নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে মেয়াদ শেষ হতে চলেছে অন্তর্বর্তী সরকারের ৷ 12 ফেব্রুয়ারি 13তম সংসদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি 297টি আসনের মধ্যে 209টি আসনে জয় পেয়েছে । মঙ্গলবার শপথ নেবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বাংলাদেশে গঠিত হবে নয়া মন্ত্রিসভা ৷
বিদায়ী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, কার্যকরভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনাকারী ইউনূস জানান, বাংলাদেশের উন্মুক্ত সমুদ্র ছিল তার মহান কৌশলগত সম্পদ ৷ যা দক্ষিণ এশিয়ার এই জাতির জন্য এই অঞ্চলে বিশাল অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করেছে । তিনি নেপাল, ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব ভারত-কে ঘিরে বিস্তৃত আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশাল প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছিলেন ।
তাঁর কথায়, "আমাদের উন্মুক্ত সমুদ্র কেবল একটি ভৌগোলিক সীমানা নয়; এটি বিশ্ব অর্থনীতির প্রবেশদ্বার ৷ দেশের উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে সংযোগ কেন্দ্রবিন্দু । আমাদের বন্দরের দক্ষতা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক বন্দর ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছি । যদি আমরা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে না পারি, তাহলে আমরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকব ৷"
ইউনূস জানান যে, তাঁর প্রশাসন গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মূল্যবোধ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা শেষ করেছে এবং প্রায় 130টি নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, অন্যান্য আইন সংশোধন করেছে ৷ পাশাপাশি 600টি নির্বাহী আদেশ জারি করেছে, যার প্রায় 84 শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে ৷
বিদায়ী ভাষণের দিন ইউনূস বরিষ্ঠ আমলাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর অফিসে কর্মরত সকলকে নিয়ে একটি ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন । বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানও তাঁর সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন । সাধারণ নির্বাচনের সময় সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতার জন্য ইউনূস সেনাপ্রধানকে ধন্যবাদ জানান । রবিবার, ইউনূস তার উপদেষ্টা পরিষদ বা মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক করেন ।
ইউনূস আমলে নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি
ইউনূসের আমলে, নয়াদিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা গিয়েছিল । বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর আক্রমণের বিষয়ে ভারত একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ইউনূসের কোনও পদক্ষেপ সে অর্থে দেখা যায়নি । ডিসেম্বরে উগ্রপন্থী যুব নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যার পর এই সম্প্রদায় একাধিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি মারাত্মকও ।
বেশ কয়েকজন বিদেশি বিশেষজ্ঞের মতে, ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বৈদেশিক সম্পর্কে খুব কমই আয় করেছে ৷ অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে । থিঙ্কট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেছেন যে, "ইউনূসের অধীনে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েন অর্থনৈতিক সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যার মূল কারণ ছিল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে পারে এমন শুল্ক এবং অ-শুল্ক বাধা শিথিলকরণ রোধ করা ।"
বৈদেশিক সম্পর্ক বিশ্লেষক মুস্তাফিজুর রহমানের কথায়, "ইউনূসের আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক টানাপোড়েনপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক হঠাৎ করে ইতিবাচক উন্নয়নের দিকে পরিচালিত হয় ৷"
নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক নাসির উদ্দিন বলেছেন, "তিনি (ইউনুস) বিদায়ী ভাষণে যাই বলেন বা ডাকেন না কেন, তার শাসনব্যবস্থা স্পষ্টতই একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই মেরুকৃত বাংলাদেশকে আরও বিভক্ত করেছে ৷ একটি ভঙ্গুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে আর অতি ডানপন্থী বিষয়গুলিকে উৎসাহিত করেছে ৷"