হড়পা বানে প্রিয়জনের বেঁচে থাকার আশা ছেড়েছে পরিবার, 'আত্মা মুক্তি পাক', চলছে প্রতীকী পারলৌকিক ক্রিয়া

হড়পা বানে প্রিয়জনের বেঁচে থাকার আশা ছেড়েছে পরিবার, 'আত্মা মুক্তি পাক', চলছে প্রতীকী পারলৌকিক ক্রিয়া
ধ্বংসলীলার পর এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে ৷ কারও খোঁজ মিললেও কারও ফেরার আশা ছেড়ে দিয়েছেন পরিজনরা ৷ আত্মার মুক্তিতে পারলৌকিক ক্রিয়া চলছে নেপালে ৷
By AFP
Published : September 2, 2026 at 7:33 PM IST
নুয়াকোট (নেপাল), 2 সেপ্টেম্বর: কাদা-মাটির সুনামি যে পথ দিয়ে বয়ে গিয়েছে, সেখানে এখন শুধুই পলির পুরু স্তর ৷ এর নীচে যে কত মানুষ বা গবাদি পশু চাপা পড়েছে বা কত ঘরবাড়ি ডুবেছে, তার তল পাওয়া প্রায় অসম্ভব ! এই আবহে ঘটনার এক সপ্তাহ পরেও পরিজনদের খুঁজে পাচ্ছে না পরিবারগুলি ৷ তাই অনেকেই তাঁদের প্রিয়জনের প্রতীকী পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করছেন ৷
প্রার্থনা একটাই, হড়পা বানে মৃত স্বজনের আত্মা যেন মুক্তি পায়, যাঁরা ভোটেকোশির স্রোতের টানে কোথায় চলে গিয়েছেন, কেউ জানে না ৷ 26 অগস্ট, সকাল 8.30 টা নাগাদ হঠাৎ নেপাল-চিন সীমান্তে ভোটেকোশি নদীতে পাহাড় বেয়ে ধেয়ে আসে কাদা-মাটির বিপুল স্রোত ৷
এই বিপর্যয়ের পর এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে ৷ এখনও মৃতদেহ উদ্ধারের কাজ চলছে এবং নিহতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে ৷ এখনও পর্যন্ত 1 হাজার 127 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ নেপালের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (NDRRMA) জানিয়েছে, 583 জন বিদেশি এবং 83 জন নিরাপত্তাকর্মী-সহ 4 হাজার মানুষ নিখোঁজ ৷
তবে নেপালের উদ্ধারকারীরা আশাবাদী, হয়তো এখনও এই কাদা-মাটির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কেউ বেঁচে আছে, কোথাও হয়তো প্রাণের স্পন্দন চলছে ৷ এদিকে হড়পা বানের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন এমন আত্মীয়-পরিজনরা তাঁদের প্রিয়জনের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছেন- ত্রাণ শিবির থেকে মর্গ সর্বত্র ৷
দোলমা নেওয়ার তামাং তাঁর স্বামীকে অনেক খুঁজেছেন, ফোন করেছেন ৷ সাতদিন কেটে যাওয়ার পরেও তাঁর সন্ধান না-পেয়ে প্রতীকী পারলৌকিক ক্রিয়া করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "ওঁর আত্মা যেন মুক্তি পায় ৷ তাই এটা করতে হল ৷ তিনি যেখানেই থাকুন, সুখে-শান্তিতে থাকুন ৷" এই হড়পা বান যখন নেমে আসছিল, তখন তাঁর স্বামী চিনে যাচ্ছিলেন ৷ তাই তাঁর জীবন্ত ফেরার আশা ছেড়ে দিয়েছেন দোলমা ৷ সংবাদসংস্থা এএফপি-কে তিনি বলেন, "আমি বহুবার ফোন করেছি ৷ কিন্তু তিনি একবারও ফোন তোলেননি ৷"
উদ্ধারকারীরা কাদা-মাটির পুরু আস্তরণের ভিতর থেকে দেহ বের করতে পেরেছেন ৷ কোথাও হয়তো দেহের অংশ বেরিয়ে রয়েছে ৷ সেই জায়গা খুঁড়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছেন তাঁরা ৷ কোথাও দেহ পাওয়া গেলেও, অনেক জায়গা দেহাংশই তুলে দিতে হচ্ছে পরিবারের হাতে ৷ আর তাই ডিএনএ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে নেপাল প্রশাসন ৷ দেশের বিদেশ মন্ত্রী শিশির খানাল জানিয়েছেন, তিনি আশা করেন হাজার হাজার নিখোঁজদের জীবিত উদ্ধার করা যাবে ৷ তাঁর কথায়, "মিব়্যাকল তো হয় ! এই অবস্থায় আমি পুরোপুরি আশা ছেড়ে দিতে পারি না ৷"
বিশ্বের দায়িত্ব
নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ এই বিপর্যয় প্রসঙ্গে বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয় অঞ্চল বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ৷ সেই ঝুঁকি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ৷ আমাদের উপর দিয়ে যে বিপর্যয় বয়ে গিয়েছে, তা সেই ঝুঁকির ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের অবদান রয়েছে এবং এই ধ্বংসলীলায় সাড়া দেওয়ার দায়িত্বও সমগ্র বিশ্বের ৷"
বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হিমালয়ের তাপমাত্রাও বাড়ছে ৷ এর ফলে হিমবাহ গলে যাচ্ছে ৷ হিমালয় এবং হিন্দুকুশ পর্বতশৃঙ্গ, পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী 24 কোটি মানুষের জলের উৎস ৷ পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদী-উপত্যকাগুলিতেও জল নেমে আসে এই দুই বিশাল পর্বতশৃঙ্গ থেকে ৷ জল সরবরাহ করে আরও 165 কোটি মানুষকে ৷
আর হিমালয়ের কোলে ছোট্ট রাষ্ট্র নেপালে খুব বেশি হলে 3 কোটি মানুষের বাস ৷ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন, যার উৎস উন্নত ও উন্ননয়নশীল দেশগুলি ৷ এদিকে গ্রামাঞ্চল অধ্যুষিত এই পাহাড়ি রাষ্ট্রের গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদনে কোনও ভূমিকা নেই ৷ অথচ এর মূল্য চোকাতে হচ্ছে তাদের ৷ তাই বিধ্বংসী হড়পা বানের পর দেশবাসীর মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে ৷
रसुवा बाढी; खोज, उद्धार तथा राहत अपडेट (२०८३ भदौ १७ गते बिहान ९ बजेसम्मका विवरणसहित)— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) September 2, 2026
Rasuwa Flood: Search, Rescue and Relief Update- as of 2 September, 2026, 9:00 AM @moha_nepal pic.twitter.com/jnYHdUh0gV
কাঠমান্ডু ইতিমধ্যে সতর্ক করেছে, ধ্বংসলীলার পর পুনর্নির্মাণে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন ৷ নেপালের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ সীমিত ক্ষমতা নিয়েই চলছে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ ৷ তবে উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত, আমেরিকার মতো দেশগুলি ৷
চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছে, এই হড়পা বানে তিব্বতের গাইরং বন্দরে যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ৷ প্রত্যেকদিন 24 ঘণ্টা কাজ করার পর বুধবার সেই রাস্তা আবার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ৷
গণ-কবর
নেপালের মর্গগুলিতে মৃতদেহ উপচে পড়ছে ৷ ডিএনএ নমুনায় কোনও পরিচয় না-পেয়ে কয়েকশো অজ্ঞাতপরিচয় দেহ কবর দিতে হচ্ছে ৷ মঙ্গলবার নেপাল জানিয়েছে, 1 হাজার 50 জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ 3 হাজার 916 মানুষ এখনও নিখোঁজ ৷ চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যমের দাবি, 16 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 546 জনের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ নেপালের হড়পা বানের স্রোত নেমে এসেছে ভারতের নদীতেও ৷ সেখান থেকে 17টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷
তিব্বত ও চিনে বিদেশি সাংবাদিকদের সঠিক তথ্যপ্রকাশ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ তিব্বতের নির্বাসিত একটি গোষ্ঠী এই বিপর্যয়ে চিনের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ৷ এদিকে বেজিং জোর দিয়ে জানিয়েছে, সব তথ্য সবার সামনে রয়েছে ৷ সময়মতো প্রকাশ করা হচ্ছে এবং তা স্বচ্ছ ৷