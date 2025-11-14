রাষ্ট্রসংঘ প্রধানের সঙ্গে দেখা করলেন জয়শঙ্কর, ধন্যবাদ জানালেন ভারতকে সমর্থনের জন্য

Bihar Election Results 2025

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর গুতেরেসকে ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতি সুস্পষ্ট এবং ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেস (সূত্র: X@DrSJaishankar)
By PTI

Published : November 14, 2025 at 7:07 PM IST

রাষ্ট্রসংঘ, 14 নভেম্বর: বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের প্রধান আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে দেখা করেছেন৷ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বহুপাক্ষিকতার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ প্রধানের মূল্যায়নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতের উন্নয়নের জন্য তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জয়শঙ্কর বলেন, "আজ নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব @antonioguterres-এর সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগলো। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এবং বহুপাক্ষিকতার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে তার বোধগম্যতা তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংকট সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, মতামতেরও আমি প্রশংসা করি।"

জয়শঙ্কর জানান, তিনি গুতেরেসকে "ভারতের প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতির প্রতি স্পষ্ট এবং ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য" ধন্যবাদ জানান এবং তাঁকে ভারতে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বলে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রসংঘ সদর দফতরে গুতেরেসের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জয়শঙ্করের সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত পি হরিশ, রাষ্ট্রসংঘে উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত যোজনা প্যাটেল এবং রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তারা।

জয়শঙ্কর জি-7 বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের জন্য কানাডায় ছিলেন, যেখানে তিনি মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্যান্য বৈশ্বিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। মঙ্গলবারের শুরুতে, গুতেরেস দিল্লিতে যা ঘটেছিল তার জন্য ভারত সরকার এবং জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে বলেন যে, দিল্লি বোমা হামলা একটি "দুঃখজনক বিষয়"। রাষ্ট্রসংঘ প্রধানের উপ-মুখপাত্র ফারহান হক, এর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘের দৈনিক ব্রিফিংয়ে লাল কেল্লার কাছে হামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হক বলেন, "সেখানে যা ঘটেছিল তার জন্য আমরা অবশ্যই ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং এটিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা উচিত বলে মনে করি।"

গত 10 নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণে 13 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই ঘটনায় জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ একটি 'হোয়াইট কলার' জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পেয়েছে এবং এর সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে 7 জনকে গ্রেফতার করেছে৷ তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে জড়িত গ্রেফতার হওয়া চিকিৎসকরা বিস্ফোরণে উপকরণ সংগ্রহ করতে 26 লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছিল ৷ এই মডিউলের কার্যকলাপে ব্যবহৃত অর্থ এবং তারা কোথা থেকে বিস্ফোরক সংগ্রহ করেছিল তা-ও জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

