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Explainer: চিনের কাছ থেকে পাওয়া 'কঠিন শিক্ষা'র পর কেন ইউরোপ ভারতের দিকে ঝুঁকছে

বার্ট ডি ওয়েভার বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, 'এমন এক প্রতিবেশী - যাকে আপনারা সবাই চেনেন', তার থেকে আসা বাণিজ্য-সংক্রান্ত হুমকি সম্পর্কে ইউরোপকে সতর্ক করেছিলেন।

Why Europe Is Turning To India After A 'Rude Awakening' From China
বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ডানে) বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডি ওয়েভারের সঙ্গে করমর্দন করছেন (চিত্র: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 4:20 PM IST

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নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট ডি ওয়েভার বলেছেন, চিনের ওপর অত্যধিক বাণিজ্য নির্ভরতার কারণে ইউরোপের একটি 'কঠিন ও আকস্মিক বোধোদয়' হয়েছে ৷ একইসঙ্গে তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউরোপীয় নেতাদের আগেই এই ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন ।

তিন দিনের ভারত সফরে থাকা ডি ওয়েভার একটি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় সরাসরি চিনের নাম উল্লেখ করেননি, বলেছেন 'এমন এক প্রতিবেশী যাকে আপনারা সবাই চেনেন'। তিনি বলেন, "দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে যে, কীভাবে উৎপাদন খরচের থেকেও কম দামে আমাদের বাজারে অতিরিক্ত পণ্য (ওভারক্যাপাসিটি) দেওয়া হয়েছে, কীভাবে আমাদের শিল্পভিত্তি দুর্বল করা হয়েছে এবং কীভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সব নির্ভরতা তৈরি করা হয়েছে যা পরে কৌশলগত সুবিধা আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়া দেশটি এখান থেকে খুব একটা দূরে নয় । এটি এমন এক প্রতিবেশী যাকে আপনারা সবাই চেনেন । ভারত বিষয়টি আমাদের আগেই বুঝতে পেরেছিল । তারা আমাদের সতর্কও করেছিল, কিন্তু আমরা তখন কান দিইনি ।"

তিনি আরও যোগ করে বলেন, "ইউরোপ এখন শুনছে । আমরা এখন শুনছি ।" চিনের সঙ্গে বাণিজ্য উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, কারণ উভয় পক্ষই একে অপরকে বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।

চিন ও ইউরোপের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিরোধ

বাণিজ্যিক নির্ভরতা নিয়ে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সেই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়, যা সস্তা চিনা পণ্যের ব্যাপক আমদানির ফলে ইউরোপীয় উৎপাদন খাতের ওপর পড়েছে । ইউরোপ বছরের পর বছর ধরে চিন থেকে সাশ্রয়ী মূল্যের উৎপাদিত পণ্য আমদানির ওপর নির্ভর করে এসেছে ৷ এতে উপভোক্তারা উপকৃত হলেও স্থানীয় উৎপাদন খাতের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে ।

পণ্যের 'ডাম্পিং' বা উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করা একটি উদ্বেগের বিষয় । 'ডাম্পিং' বলতে বোঝায় এমন দামে পণ্য আমদানি করা, যা সাধারণত ওই পণ্যের উৎপাদন খরচের থেকেও কম । এর ফলে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চিনের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় এক বিলিয়ন ইউরোর বিশাল বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে ।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বার্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ 360 বিলিয়ন ইউরো, যেখানে চিন থেকে আমদানির পরিমাণ 599.4 বিলিয়ন ইউরো এবং ইইউ-এর রফতানির পরিমাণ 199.6 বিলিয়ন ইউরো ।

পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পর চিন হল ইইউ-এর তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার । চিন থেকে আসা মোট আমদানির মধ্যে 97.3 শতাংশই হল উৎপাদিত পণ্য । 'পলিটিকো'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নির্ভরতা এতটাই বেশি যে সস্তা চিনা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর রাসায়নিক ও গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কারখানা বন্ধ করছে এবং কর্মী ছাঁটাই করছে ।

পাশাপাশি, চিনের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার (ওভারক্যাপাসিটি) প্রভাব ইস্পাত ও ওষুধ শিল্পের মতো অন্যান্য খাতের ওপর কী পড়তে পারে, তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে । এরই প্রেক্ষিতে, ব্রাসেলস বেইজিংয়ের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে । তারা চিনের কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করছে, যাতে দেশটি বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পদক্ষেপ করে এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর জন্য নিজেদের বাজার উন্মুক্ত করে দেয় ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন অক্টোবরের মধ্যে এই বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করতে চাইছে ৷ অন্যথায় তারা সম্ভাব্য বাণিজ্য-সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের (ট্রেড রেমেডিস) বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে । তবে বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা এখনও রয়ে গিয়েছে, কারণ বেইজিং সতর্ক করে দিয়েছে যে, একতরফা দাবির ভিত্তিতে এই আলোচনা চলতে পারে না ।

ইউরোপের দৃষ্টি এখন ভারতের দিকে

নরেন্দ্র মোদি ঠিক কখন ইউরোপকে চিনের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, সে বিষয়ে বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত কিছু না বললেও, তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অর্থনৈতিক নির্ভরতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন । গত কয়েক বছরে তিনি সরবরাহ শৃঙ্খলের (supply chain) দুর্বলতাগুলো তুলে ধরেছেন এবং 'বিশ্বস্ত ও স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল' গড়ে তোলার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন ।

ইউরোপের মতোই ভারতেরও চিনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে এবং ভারত শুরুতেই এই ঝুঁকিটি চিহ্নিত করেছিল । উৎপাদন-সহায়ক ইনসেনটিভ, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) যাচাই-বাছাই এবং অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের মাধ্যমে ভারত তার অভ্যন্তরীণ শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ।

তা সত্ত্বেও, চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে এবং 2025-26 অর্থবছরে তা রেকর্ড 112.16 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে । আগের বছর এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল 99.2 বিলিয়ন ডলার । একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অনিশ্চিত শুল্ক নীতি এবং অন্যদিকে চিনের শিল্পখাতে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার (overcapacity) চাপের মুখে পড়ে ইউরোপ ক্রমশ ভারতের দিকে ঝুঁকছে ।

প্রায় দুই দশকের আলোচনার পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে । আগামী বছরের শুরুর দিকেই এই চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মাঝখানে অবস্থানকারী ইউরোপের জন্য এই চুক্তিটি বাণিজ্য অংশীদারদের বৈচিত্র্যময় করা এবং বিকল্প সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার নতুন কৌশলেরই প্রতিফলন ।

ভারত-বেলজিয়াম সম্পর্কের সম্প্রসারণ

দুই দশকের মধ্যে বেলজিয়ামের কোনও প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর হিসেবে 'ডি ওয়েভার'-এর (De Wever) এই সফরটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় । এটি বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর অন্যতম, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে ইউরোপের নতুন আগ্রহকেই তুলে ধরে । ঐতিহ্যগতভাবে, ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যেকার বাণিজ্য মূলত অ্যান্টওয়ার্প-কেন্দ্রিক হিরে বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল । তবে এখন এর বাইরে গিয়ে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সম্পর্ক সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলছে ।

বেলজিয়াম ভারতকে আশ্বস্ত করেছে যে, তারা পাকিস্তানকে কোনও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বা প্রযুক্তি সরবরাহ করবে না ৷ একইসঙ্গে উভয় পক্ষ বেশ কিছু প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, যার মধ্যে ভারতে 70-মিলিমিটার রকেট সংযোজনের চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এক যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুই নেতা "দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসার ও বৈচিত্র্য নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং সেমিকন্ডাক্টর, রাসায়নিক, ওষুধ শিল্প, প্রতিরক্ষা-শিল্প সংক্রান্ত সহযোগিতা ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের মতো ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছেন...৷"

শুক্রবার ডি ওয়েভার বলেন, "তাছাড়া, খণ্ডিত এই বিশ্বে আস্থার বিষয়টি বেশ দুর্লভ, আর আস্থা গড়ে ওঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর । ভারত ও ইউরোপের নিজস্ব ইতিহাস ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে; আমরা স্বীকার করি যে, এই স্বাতন্ত্র্যই হল সেই ভিত্তি, যার ওপর যে কোনও অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠা প্রয়োজন ।" তিনি আরও বলেন, "আজ ভারত ও ইউরোপ নতুন প্রত্যয় নিয়ে বাণিজ্যের ভাষায় কথা বলছে ।"

TAGGED:

RUDE AWAKENING FROM CHINA
BART DE WEVER
ভারত ইউরোপ
চিন
EUROPE IS TURNING TO INDIA

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