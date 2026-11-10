Explainer: টানেল বোরিং মেশিনের যন্ত্রাংশ রফতানিতে চিনের নিয়ন্ত্রণ ভারতের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

Explainer: টানেল বোরিং মেশিনের যন্ত্রাংশ রফতানিতে চিনের নিয়ন্ত্রণ ভারতের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
Tunnel Boring Machines: 18 নভেম্বর থেকে স্পেশালাইজড হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্টের উপর রফতানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করবে চিন ।
Published : November 10, 2026 at 5:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: ভারত ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সমস্যার শেষ নেই ৷ তা সে অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যা হোক, কিংবা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি ৷ অনেক বিষয়ই দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্বস্তির কারণ হয়ে রয়েছে । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে স্পেশালাইজড হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্ট ৷ কারণ, চিন ঘোষণা করেছে যে 18 নভেম্বর থেকে তারা ‘টানেল বোরিং মেশিন’ (টিবিএম) এবং বিভিন্ন ধরনের সুড়ঙ্গ খননকারী যন্ত্রের রফতানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে ।
বিশ্বজুড়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে চিহ্নিত এই দেশের বাণিজ্য মন্ত্রক এই ভারী যন্ত্রপাতির সংস্করণগুলোকে ‘দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য’ পণ্যের শ্রেণিতে রেখেছে ৷ এর অর্থ হল, এগুলো অসামরিক ও সামরিক, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে । তারা সরাসরি রফতানি নিষিদ্ধ না করলেও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করেছে, যার জেরে এখন থেকে অতিরিক্ত লাইসেন্স ও অনুমতির প্রয়োজন হবে । এই নতুন নিয়মটি সংবেদনশীল অঞ্চল এবং চিনের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধে জড়িয়ে থাকা দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার মধ্যে ভারতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।
এর প্রভাব ভারতের উপর কীভাবে পড়বে ?
চিন যা করে, তা ভারতের ওপর প্রভাব ফেলে ৷ কারণ, বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত ভারী টানেলিং সরঞ্জামের প্রায় 70 শতাংশই চিনে তৈরি হয় । উদ্বেগের বিষয় নতুন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা নয়, বরং ভারতে বর্তমানে যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে, সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় খুচরো যন্ত্রাংশ (স্পেয়ার পার্টস) পাওয়া নিয়ে । এই বিধিনিষেধগুলো ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক কাজের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
#WATCH | Delhi | At the Young Leaders Discourse Forum at Kirori Mal College, Union Minister Piyush Goyal says, "...Regarding tunnel boring machines. India’s approach is different. Many other countries might bow down and enter into agreements... We do not wish to spoil relations with anyone; even today, our relations with China remain good... But if they refuse to provide tunnel boring machines, we will develop them ourselves in India... When they restricted rare earths, we did not go around begging. We held a meeting with various startups in this field. Can we not build our own motors without relying on rare earths? After all, rare earths didn't always exist... Some startups in India have begun innovating and have started producing motors without rare earths that offer equal quality and efficiency..."— ANI (@ANI) November 3, 2026
ভারতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের গতি অত্যন্ত দ্রুত । চিন সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা-সহ অন্য সীমান্তে সব ধরনের ভূখণ্ডে ব্যবহারযোগ্য সুড়ঙ্গ নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শহরে মেট্রো নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং উচ্চগতির রেললাইন তৈরি, সব ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি দৃশ্যমান ।
‘টানেল বোরিং মেশিন’ (টিবিএম) নামক এক বিশেষ যন্ত্র এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ৷ এর সামনের অংশে থাকে ইস্পাতের তৈরি একটি গোলাকার চাকা, যাতে অত্যন্ত শক্ত রাসায়নিক যৌগ যুক্ত থাকে । এই যন্ত্রটি মাটি বা পাথর খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরির পাশাপাশি একই সঙ্গে কংক্রিটের ব্লক বসিয়ে সুড়ঙ্গের দেওয়ালও তৈরি করে ফেলে । শহরাঞ্চলে মেট্রো রেলের পথ তৈরি, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় সড়ক ও রেলপথের সুড়ঙ্গ নির্মাণ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ তৈরির কাজে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় ।
এর ফলে, এই যন্ত্র বা এর খুচরো যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেরি হলে এই ধরনের সমস্ত কাজকে প্রভাবিত করবে । অতিরিক্ত রফতানি সংক্রান্ত শর্তাবলি এই যন্ত্র ও খুচরো যন্ত্রাংশ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে, যা চলমান পরিকাঠামোগত কাজের গতিকে ব্যাহত করতে পারে ।
তবুও, বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, চিন থেকে রফতানি ব্যাহত হলে ভারত এই ধরনের যন্ত্র তৈরির অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে । তিনি বলেন, ‘‘চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো, তবে তারা যদি টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) সরবরাহ না করে, তবে আমরা নিজেরাই তা তৈরি করে নেব । আমরা তাদের কাছে চাইব না ।’’ তবে এই প্রক্রিয়ায় সময় লাগার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ টানেল বোরিং মেশিন এবং এর খুচরো যন্ত্রাংশ তৈরির সাপ্লাই চেইনে চিনের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে ।
চিন কি কোনও বার্তা দিতে চাইছে ?
টিবিএম সংগ্রহের বিষয়টি নতুন নয় । রফতানি নিয়ন্ত্রণের আগেও চিনের কাছে এই সরঞ্জামগুলো আরও সহজে সরবরাহের বিষয়টি উত্থাপন করেছিল ভারত । বিভিন্ন আলোচনায় ভারত ক্রমাগত এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছে । ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের পর বেজিং রফতানির ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে ।
2024 সালে, ভারত একটি জার্মান কোম্পানির কাছ থেকে সরঞ্জাম কেনার পর তা পেতে বিলম্ব হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ৷ উল্লেখ্য, সরঞ্জামগুলো চিনে তৈরি হয়েছিল । তবে ভারত ও চিনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হয় ।
চিন এই সরঞ্জামগুলোকে 'দ্বৈত ব্যবহারের' পণ্য হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করায় এমন জল্পনা তৈরি হয়েছে যে, চিন এর মাধ্যমে কোনও বার্তা দিতে চাইছে, নাকি ভারতের সীমান্ত-সংলগ্ন পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে । চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত সংবাদপত্র 'গ্লোবাল টাইমস' তাদের এক সম্পাদকীয়তে বলেছে, একটিমাত্র 'টানেল বোরিং মেশিন' (সুড়ঙ্গ খননকারী যন্ত্র) চিন ও ভারতের মধ্যে বিরোধের কারণ হওয়া উচিত নয় ।
সেখানে আরও বলা হয়েছে, ‘‘অতিরিক্ত সংবেদনশীলতাগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে এবং কারিগরি বিষয়গুলো যথাযথ কারিগরি মাধ্যমের সাহায্যে সমাধানের সুযোগ দিলে, উভয় দেশই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতির জন্য আরও বেশি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে পারে ।’’ এতে আরও বলা হয় যে, দ্রুত সৈন্য চলাচলের সুযোগ করে দেবে ভারতের এমন সীমান্ত পরিকাঠামো নির্মাণ কাজকে ধীর করার চেষ্টা করছে না চিন ৷
'গ্লোবাল টাইমস'-এ আরও লেখা হয়েছে, ‘‘সীমান্ত এলাকায় ভারত যাতে টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) ব্যবহার করতে না পারে, সেই জন্য চিন ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করছে, এমন যে জল্পনা রয়েছে, তা আসলে চিনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নয়, বরং যারা এসব কথা বলছেন, তাদের নিজেদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টিকেই বেশি ফুটিয়ে তোলে ।’’
সর্বশেষ এই রফতানি নিয়ন্ত্রণ এমন এক সময়ে এল, যখন দুই দেশ তাদের সম্পর্ক স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে । যন্ত্রপাতি ও সেগুলোর যন্ত্রাংশের সরবরাহে কোনও ধরনের বিঘ্ন ঘটলে, তা কেবল পারস্পরিক অবিশ্বাসই বাড়িয়ে তুলবে । সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একমত হয়েছিলেন যে, ‘‘মতপার্থক্যগুলোকে বিবাদে রূপ নেওয়া উচিত নয় ।’’
ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে ভারত ও চিন, উভয় দেশই তাদের সম্পর্ক স্থিতিশীল করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । চিন বর্তমানে অর্থনৈতিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে৷ ওই দেশে চাহিদার হার কমে গিয়েছে ৷ তাই তাদের রফতানি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়েছে । আর এই পরিস্থিতির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ অন্যান্য দেশ চিনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাজারে পণ্য অতিরিক্ত মাত্রায় সরবরাহ করার অভিযোগ তুলেছে ।
ভারতের ক্ষেত্রে, টিবিএম-এর ওপর রফতানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের জন্য চিনের ওপর নির্ভরশীলতার ঝুঁকিগুলোকে সামনে নিয়ে আসে৷ আর এক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে পারবে না ।
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