ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা কেন আমেরিকা-ইউরোপের সমালোচনার মুখে পড়ছে ?

ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা কেন আমেরিকা-ইউরোপের সমালোচনার মুখে পড়ছে ?
Israeli Settlers in West Bank: একজন মার্কিন সাংবাদিক ও ইউরোপীয় কূটনীতিকদের উপর হামলার অভিযোগে ইজরায়েল দশজনকে গ্রেফতার করেছে।
Published : October 22, 2026 at 10:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: ফের শিরোনামে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ৷ একজন আমেরিকান সাংবাদিক ও ইউরোপীয় কূটনীতিকদের উপর হামলার ঘটনায় নতুন করে এই অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে । ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হিংসার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে ।
এই ঘটনা ইজরায়েলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরল ভর্ৎসনার জন্ম দিয়েছে এবং একই সঙ্গে ইজরায়েল ও ইউরোপের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে । গত 16 অক্টোবর, ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর চিত্র সাংবাদিক হাইডি লেভিন বসতি স্থাপনকারীদের হামলায় আহত হন । একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, আবু ফাল্লাহ গ্রামে প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামলার সময় লেভিন মাটিতে পড়ে আছেন এবং তিনজন বসতি স্থাপনকারী তাঁকে ঘিরে রেখেছেন ।
আহত দুই ব্যক্তির মধ্যে থাকা ওই সাংবাদিক জানিয়েছেন, মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও বসতি স্থাপনকারীরা তাঁকে লাথি মারতে থাকে । এই ঘটনা ওয়াশিংটনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে । ইজরায়েল-অধিকৃত ওয়েস্ট ব্য়াঙ্কে বসতি স্থাপনকারীদের হামলা প্রতিরোধে ইজরায়েলকে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে বলেছেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ।
মার্কিন সাংবাদিকের ওপর এই হামলার বিষয়ে রুবিও বলেন, ‘‘আমাদের এখন এর কোনও প্রয়োজন নেই ৷ ইজরায়েলেরও এখন এর কোনও প্রয়োজন নেই ।” ইজরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত ইজরায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি বসতি স্থাপনকারীদের ‘মুখোশধারী কাপুরুষ’ বলে অভিহিত করেছেন ।
পরের দিন, রামাল্লার কাছে তাইবে গ্রামে পরিদর্শনের সময় বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পোল্যান্ড এবং ক্যাথলিক চার্চের ইউরোপীয় কূটনীতিকদের একটি প্রতিনিধি দল ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হামলার শিকার হয় । এই সংঘর্ষের সময় ফ্রান্সের একজন মেয়রও হামলার মুখে পড়েন । ইউরোপীয় দেশগুলো কূটনীতিক ও অন্যদের ওপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কড়া নজরদারির মুখে ইজরায়েল এই দু’টি ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দশজনকে গ্রেফতার করেছে । এসব ঘটনা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের পরিস্থিতির ওপর আন্তর্জাতিক মনোযোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যা ইজরায়েলের জন্য একটি কূটনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে ।
ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা কারা ?
1967 সালে ইজরায়েলের সঙ্গে মিশর, জর্ডন ও সিরিয়ার নেতৃত্বাধীন আরব দেশগুলোর জোটের মধ্যে যুদ্ধ হয় ৷ ওই যুদ্ধ ছ’দিন ধরে হয় ৷ এটিকে ‘ছয় দিনের যুদ্ধ’ বলা হয় ৷ সেই সময় ইজরায়েল জর্ডন নদীর পশ্চিম তীর দখল করে নেয় ৷ তার পর ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও পূর্ব জেরুজালেমে ইজরায়েলিরা বসতি স্থাপন করে ৷ তাঁরাই মূলত ইজরায়েলি সেটলার (Israeli Settlers) বা ইজরায়েলি বসতিস্থাপনকারী হিসেবে পরিচিত ৷
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেকেই মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এই বসতিগুলো অবৈধ । ইজরায়েল অবশ্য তা মানতে নারাজ ৷ তারা মনে করে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক তারা দখল করেনি ৷ বরং সেখানে বসবাসের অধিকার তাদের আছে ৷
রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা এখন বেশ উল্লেখযোগ্য ৷ তা হল — প্রায় 7 লক্ষ 37 হাজার 332 জন ৷ এই সংখ্যাটা ইজরায়েলের মোট জনসংখ্যার 10 শতাংশের সমান । ইজরায়েল সরকারের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায় থেকেই এসেছেন । যেমন, জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির (যিনি ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের আধা-সামরিক বর্ডার পুলিশের দায়িত্বে রয়েছেন) এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিখ (যিনি ‘সেটেলমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ বা বসতি প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন) ৷
বসতি স্থাপনকারীদের হিংসা আগে থেকেই বাড়ছিল ৷ তবে 2023 সালে 7 অক্টোবর হামাসের হামলার পর এবং গাজায় ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের পরবর্তী সময়ে এই হিংসার হার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিভিন্ন সংস্থা নথিবদ্ধ করেছে ।
বসতি স্থাপনকারীদের হিংসাত্মক আচরণের বহু ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন । রাষ্ট্রসংঘের জুন মাসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে হতাহতের ঘটনা বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ঘটনা এক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ছ’টি করে ঘটনা ঘটছে । এর ফলে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের 230টিরও বেশি জনবসতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউটের একটি প্রতিবেদনে উল্লিখিত ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর তথ্য অনুযায়ী, বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা সংঘটিত হিংসার সংখ্যা আগের বছরের 495টি থেকে বেড়ে 2025 সালে 870 হয় ৷
বসতি স্থাপনকারীদের হিংসার বিষয়ে ইজরায়েলের প্রতিক্রিয়া
ইজরায়েলি সরকার বারবারই বসতি স্থাপনকারীদের হিংসাকে মুষ্টিমেয় কিছু দুষ্কৃতীর কাজ বলে উড়িয়ে দিয়েছে ৷ এমনকী, নেতানিয়াহু এই হামলাগুলোকে ‘কয়েকজন হিংসাকারী’-র কাজ হিসেবে অভিহিত করেছে ।
তবে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো তেল আভিভের বিরুদ্ধে বসতি স্থাপনকারীদের পরোক্ষভাবে সমর্থন করার অভিযোগ তুলেছে । তাদের মতে, এই হিংসা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্ত করার বৃহত্তর পরিকল্পনারই একটি অংশ । বসতি স্থাপনকারীদের এসব কাজকে মূলত ইজরায়েলি বসতি সম্প্রসারণ এবং ওই ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি কৌশল হিসেবে দেখা হয় । এর ফলে ফিলিস্তিনিরা ক্রমাগত চাপের মুখে থাকেন এবং যেকোনও শান্তি চুক্তির প্রচেষ্টা আরও জটিল হয়ে পড়ে । সমালোচকদের দৃষ্টিতে, এটি ‘বৃহত্তর ইজরায়েল’ (গ্রেটার ইজরায়েল) গঠনের ধারণারই একটি অংশ ।
ইজরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত (অ্যানেক্সেশন) করা এবং সেখানে ইজরায়েলি বসতি সম্প্রসারণের পক্ষে কথা বলেছেন । অন্যদিকে, ইজরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিখ 2023 সালে ‘গ্রেটার ইজরায়েল’ বা ‘বৃহত্তর ইজরায়েল’-এর একটি মানচিত্র প্রদর্শন করেছিলেন, যাতে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের পাশাপাশি জর্ডনের ভূখণ্ডও অন্তর্ভুক্ত ছিল । মিশরের নীল নদ থেকে ইরাকের ইউফোরাত নদী পর্যন্ত পুরো এলাকা ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে হাকাবি আমেরিকান টক শো উপস্থাপক টাকার কার্লসনকে বলেছিলেন যে, ইজরায়েল যদি পুরো মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়, তবে সেটাই ‘ঠিক হবে’ । এসব বিচ্ছিন্ন মন্তব্য এই অঞ্চলে ইজরায়েলের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে এবং বসতি স্থাপনকারীদের হিংসা দমনে ইজরায়েল কতটা আন্তরিক, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ।
ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হারও এই ধারণাকে আরও জোরালো করেছে । ইজরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা ‘ইয়েশ দিন’-এর তথ্য অনুযায়ী, 2005 থেকে 2024 সালের মধ্যে পুলিশের কাছে আসা 1701টি অভিযোগের তদন্তের 93.8 শতাংশই কোনও অভিযোগপত্র (ইনডিক্টমেন্ট) দাখিল ছাড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছে । এর বিপরীতে, মাত্র 3 শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন । ইজরায়েলি মিডিয়াকে উদ্ধৃত করেই তথ্য দিয়েছিল ওই মানবাধিকার সংস্থা ৷
বসতি স্থাপনকারীদের হিংসার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া
ইজরায়েল দশজনকে গ্রেফতার করলেও, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় শুরুতে আমেরিকান সাংবাদিকের উপর ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে ইজরায়েলকে হেয় করার প্রচারের একটি অংশ বলে অভিহিত করেছিল । তাদের মতে, তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন ।
ইজরায়েলের ক্ষেত্রে, বসতি স্থাপনকারীদের ক্রমবর্ধমান হিংসা কেবল কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়াই ডেকে আনছে না, বরং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করছে ৷ কীভাবে এই বসতি স্থাপনকারীরা জলপাই সংগ্রহের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে এবং প্যালেস্তিনীয়দের নিশানা করছে ৷ বিশেষ করে, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বাইরের লোকেরাও এখন ক্রমবর্ধমান হারে হামলার শিকার হচ্ছেন এবং পরিস্থিতির বলি হচ্ছেন ।
এর ফলে এমন সন্দেহেরও সৃষ্টি হয়েছে যে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে যা ঘটছে, তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নথিভুক্ত হোক, এটি বসতি স্থাপনকারীরা চায় না । হিংসার মধ্যে বহিরাগতদের জড়িয়ে পড়ার ঘটনাগুলো এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন বসতি স্থাপনকারীদের হিংসা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ইজরায়েল কূটনৈতিক চাপের মুখে রয়েছে ।
ইউরোপের 11টি দেশ ও কানাডা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের অবৈধ বসতিগুলো থেকে আসা পণ্যের ওপর বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ ও আমদানি নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য চাপ দিয়েছে । এমনকি এটি তেল আভিভ ও লন্ডনের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিরোধেরও জন্ম দিয়েছে ৷ লন্ডন ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের অবৈধ ইজরায়েলি বসতিগুলোর বিরুদ্ধে বাণিজ্য ও মানবাধিকার-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে । সেপ্টেম্বরে ইজরায়েল হুমকি দিয়েছিল যে, অক্টোবরের মধ্যে পূর্ব জেরুজালেমে অবস্থিত ব্রিটিশ কনস্যুলেট জেনারেল বন্ধ করে দেওয়া হবে । শেষ পর্যন্ত কনস্যুলেটটি বন্ধ হয়নি৷ তবে উভয় দেশের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে সেটির নাম পরিবর্তন করে ‘ইউকে মিশন, জেরুজালেম’ রাখা হয়েছে ।
এরপর কী হবে ?
বসতি স্থাপনকারীদের হিংসা শান্তির প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলছে । এর পাশাপাশি এমন আশঙ্কাও রয়েছে যে বসতি স্থাপনকারীরা যদি তাদের সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে, তাহলে ভবিষ্যতে প্যালেস্তিনীয়দের জন্য কোনও অখণ্ড ভূখণ্ড অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে ।
ভারত-সহ অনেক দেশই মনে করে, ‘দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান’ (two-state solution)-ই এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ । ভারত আবারও ‘আলোচনার মাধ্যমে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের’ প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে । এই সমাধান অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক আইন মেনে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন স্বীকৃত সীমানার ভেতরে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করবে ।
তবে বসতি স্থাপনকারীদের হিংসা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ‘দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান’-এর সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত বলে মনে হচ্ছে । সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইজরায়েল এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও পূর্ব জেরুজালেমের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ‘দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান’-এর ধারণাকে সমর্থন করে না ।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও জেরুজালেম সম্পর্কিত কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান নেই ৷ এটি মূলত গাজাকে কেন্দ্র করে তৈরি । অথচ যেকোনও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চুক্তিতে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও জেরুজালেমের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক ।
আইন অমান্যকারী বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ৷ বিশেষ করে যখন ইজরায়েলে নির্বাচন চলছে (আগামী 27 অক্টোবর 26তম নেসেটের 120 জন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে) । যদিও দু’টি পৃথক ঘটনায় 10 জনকে গ্রেফতার করার বিষয়টি প্রমাণ করে যে ইজরায়েল কিছু পদক্ষেপ করছে ৷ তবে এর মাধ্যমে বসতি স্থাপনকারীদের হিংসা আদৌ কমবে কি না, তা দেখার বিষয় !
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