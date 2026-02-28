ইরানে ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলা, 'সতর্ক থাকুন', ভারতীয়দের বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

ইরানে ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলা, 'সতর্ক থাকুন', ভারতীয়দের বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের
গত বছরের পর ফের ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ ৷ সঙ্গে রয়েছে মিত্র দেশ আমেরিকা ৷ এই আবহে ভারতীয়দের উদ্দেশে বার্তা দিল দূতাবাস ৷
By PTI
Published : February 28, 2026 at 1:41 PM IST
তেহরান, 28 ফেব্রুয়ারি: আশঙ্কা সত্যি করে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল ৷ সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকাও ৷ এই আবহে ইরান ও ইজরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করল ভারতীয় দূতাবাস ৷ এর আগে গত 23 ফেব্রুয়ারি যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ার আর্জি জানিয়েছিল ভারতীয় দূতাবাস ৷
শনিবার সকালে তেহরানে প্রথম হামলাটি চালায় ইজরায়েল ৷ ইরানের সুপ্রিম ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দফতরের কাছেই বিস্ফোরণ ঘটে ৷ তিনি আপাতত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে খবর ৷ পরে ইরানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সারা দেশে আক্রমণ চালিয়েছে ইজরায়েল ৷
ADVISORY— India in Israel (@indemtel) February 28, 2026
In view of the prevailing security situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to exercise utmost caution and remain vigilant at all times.
2. Indian nationals are strongly advised to strictly adhere to the safety guidelines and instructions… pic.twitter.com/SBWmNLgIsS
এই আবহে ইজরায়েল ও ইরান- দুই দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল ভারত সরকার ৷ বিশেষ প্রয়োজন না-হলে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাতায়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ দুই দেশের ভারতীয় নাগরিকরা যেন পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন ৷ স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ মেনে চলেন ৷ সমস্যায় পড়লে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তাঁরা ৷ ইরান ও ইজরায়েলে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগের নম্বর দেওয়া হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
ADVISORY as on 28 February 2026 pic.twitter.com/BqQv9AfNAl— India in Iran (@India_in_Iran) February 28, 2026