ইরানে ইজরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলা, 'সতর্ক থাকুন', ভারতীয়দের বার্তা বিদেশ মন্ত্রকের

গত বছরের পর ফের ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ ৷ সঙ্গে রয়েছে মিত্র দেশ আমেরিকা ৷ এই আবহে ভারতীয়দের উদ্দেশে বার্তা দিল দূতাবাস ৷

Smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026
ইরানে ইজরায়েলের হামলা (ছবি: এপি)
By PTI

Published : February 28, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
তেহরান, 28 ফেব্রুয়ারি: আশঙ্কা সত্যি করে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল ৷ সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকাও ৷ এই আবহে ইরান ও ইজরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করল ভারতীয় দূতাবাস ৷ এর আগে গত 23 ফেব্রুয়ারি যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ার আর্জি জানিয়েছিল ভারতীয় দূতাবাস ৷

শনিবার সকালে তেহরানে প্রথম হামলাটি চালায় ইজরায়েল ৷ ইরানের সুপ্রিম ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের দফতরের কাছেই বিস্ফোরণ ঘটে ৷ তিনি আপাতত নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে খবর ৷ পরে ইরানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সারা দেশে আক্রমণ চালিয়েছে ইজরায়েল ৷

এই আবহে ইজরায়েল ও ইরান- দুই দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল ভারত সরকার ৷ বিশেষ প্রয়োজন না-হলে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাতায়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ দুই দেশের ভারতীয় নাগরিকরা যেন পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন ৷ স্থানীয় প্রশাসনের পরামর্শ মেনে চলেন ৷ সমস্যায় পড়লে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তাঁরা ৷ ইরান ও ইজরায়েলে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগের নম্বর দেওয়া হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷

