Nvidia-র অন্দরে ঝড়, মার্কিন কংগ্রেসে জবাবদিহি করতে হবে প্রাক্তন CEO হুয়াংকে

Nvidia-র অন্দরে ঝড়, মার্কিন কংগ্রেসে জবাবদিহি করতে হবে প্রাক্তন CEO হুয়াংকে
Suspected Chinese spy links: জেনসেন হুয়াং 1993 সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তাঁর নেতৃত্বেই Nvidia বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী AI চিপ প্রস্তুতকারক সংস্থায় পরিণত হয় ।
By ANI
Published : November 13, 2026 at 11:52 AM IST
ওয়াশিংটন, 13 নভেম্বর: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা Nvidia-র অন্দরমহল ঘিরে এবার মার্কিন রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI প্রযুক্তির দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটানো সংস্থার প্রাক্তন CEO জেনসেন হুয়াংকে এবার মার্কিন কংগ্রেসের সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে হতে পারে ।
অভিযোগ, চিনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার সন্দেহে তদন্তের আওতায় থাকা চিনা মহিলা ব্যবসায়ী অ্যালিসা হুয়াংয়ের সঙ্গে জেনসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে মার্কিন প্রযুক্তি, গোপন ব্যবসায়িক তথ্য এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চিনের হাতে পৌঁছেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে চাইছেন মার্কিন আইনপ্রণেতারা ।
বৃহস্পতিবার Nvidia-র CEO পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দিতে সম্মতি জানিয়েছেন হুয়াং । রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের দাবি, আগামী সপ্তাহে অথবা থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের আগেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে ।
কংগ্রেসের তলব, সাক্ষ্য দিতে রাজি হুয়াং
মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, হুয়াংকে কংগ্রেসের সামনে হাজির করার বিষয়ে তাঁর এবং Nvidia-র সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন হাউসের রিপাবলিকান নেতৃত্ব । হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ব্রায়ান মাস্ট জানিয়েছেন, জেনসেন প্রাথমিকভাবে সাক্ষ্য দিতে সম্মতি জানিয়েছেন । আগামী বুধবার তাঁকে আইনপ্রণেতাদের সামনে হাজির করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল । তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি ।
এর আগে 4 নভেম্বর জেনসেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ব্রায়ান মাস্ট, হাউস সিলেক্ট কমিটি অন দ্য চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান জন মুলেনার এবং হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান রিক ক্রফোর্ড ।
চিঠিতে হুয়াংয়ের সঙ্গে চিনা ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াংয়ের সম্পর্ক এবং Nvidia-র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা । তাঁদের আশঙ্কা, এই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে চিনা গোয়েন্দারা মার্কিন প্রযুক্তি ও সংবেদনশীল তথ্যের নাগাল পেয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
ব্রায়ান মাস্টের বক্তব্য, হুয়াং যদি শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিতে রাজি না হন, তা হলে তাঁকে হাজির করাতে সমন জারি করার ক্ষমতাও রয়েছে কমিটির হাতে । তাঁর সাক্ষ্য অন্তত শপথ নিয়ে দিতে হবে এবং তা লিখিতভাবে নথিবদ্ধ করার পাশাপাশি ভিডিও রেকর্ডিংও করা হবে ।
কে এই অ্যালিস হুয়াং ? কেন তাঁকে ঘিরে সন্দেহ ?
এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন অ্যালিস হুয়াং নামে এক চিনা ব্যবসায়ী । তিনি সিঙ্গাপুরের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মেগাস্পিডের প্রাক্তন আধিকারিক ছিলেন । সংস্থাটি Nvidia-র AI চিপের অন্যতম গ্রাহক । মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সন্দেহ, অ্যালিসের সঙ্গে চিনের গোয়েন্দা বিভাগের যোগাযোগ থাকতে পারে । এমনকী উন্নত প্রযুক্তির চিপ চিনে পাচারের ক্ষেত্রেও মেগাস্পিডের ভূমিকা ছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে ।
মার্কিন সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, অ্যালিসের সঙ্গে হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল । সেই সম্পর্কের সূত্র ধরেই Nvidia-র গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । এই পরিস্থিতিতে তদন্তকারীদের মূল প্রশ্ন, হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিসের যোগাযোগের ফলে মার্কিন প্রযুক্তি সংক্রান্ত কোনও সংবেদনশীল তথ্য চিনের হাতে পৌঁছেছিল কি না ।
33 বছর পর Nvidia ছাড়লেন জেনসেন
বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার Nvidia-র CEO এবং পরিচালন পর্ষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জেনসেন হুয়াং । 1993 সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি । তাঁর নেতৃত্বেই Nvidia বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী AI চিপ প্রস্তুতকারক সংস্থায় পরিণত হয় । সংস্থার ঘোষণায় জানানো হয়েছে, হুয়াংয়ের ইস্তফা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে । আপাতত অন্তর্বর্তী CEO-র দায়িত্ব সামলাবেন সংস্থার CFO কোলেট ক্রেস । একই সঙ্গে স্থায়ী উত্তরসূরি খোঁজার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে পরিচালন পর্ষদ ।
ইস্তফার পরেও অবশ্য হুয়াংয়ের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত থামছে না । বরং আইনপ্রণেতাদের একাংশের মতে, CEO পদে না থাকলেও Nvidia-র দীর্ঘদিনের প্রধান হিসেবে সংস্থার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং বিদেশি গোয়েন্দাদের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশ নিয়ে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
চিনে AI চিপ রফতানি নিয়েও বাড়ছে রাজনৈতিক চাপ
এই তদন্তের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আমেরিকার উন্নত সেমিকন্ডাক্টর চিপ চিনে রফতানির নীতি । দীর্ঘদিন ধরেই চিনে Nvidia-র উন্নত AI চিপ বিক্রির উপর বিধিনিষেধ শিথিল করার পক্ষে সওয়াল করেছেন হুয়াং । তাঁর যুক্তি ছিল, চিনের বাজার থেকে আমেরিকার প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে পুরোপুরি সরিয়ে দিলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় মার্কিন সংস্থাগুলির অবস্থান দুর্বল হতে পারে ।
কিন্তু মার্কিন আইনপ্রণেতাদের একাংশের আশঙ্কা, উন্নত AI চিপ চিনের হাতে পৌঁছলে তা সামরিক ও গোয়েন্দা প্রযুক্তির উন্নতিতে ব্যবহার করা হতে পারে । বিশেষ করে মেগাস্পিডের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উন্নত চিপ চিনে পৌঁছেছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত আরও জোরদার হয়েছে ।
হাউস সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান জন মুলেনারের বক্তব্য, চিনা গোয়েন্দারা এই ঘটনায় কীভাবে কাজ করেছে এবং তাদের হাতে মার্কিন প্রযুক্তি ও গোপন তথ্যের কতটা নাগাল ছিল, তা জানা জরুরি । শুধু হুয়াং নন, Nvidia-র অন্য শীর্ষ আধিকারিকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান আইনপ্রণেতারা ।
Nvidia-র নিজস্ব তদন্তে কী উঠে এল ?
বিতর্কের সূত্র ধরে ইতিমধ্যেই অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে Nvidia-র পরিচালন পর্ষদ । 8 নভেম্বর সংস্থার তরফে জানানো হয়েছিল, স্বাধীন পরিচালকদের একটি কমিটি বাইরের আইনি পরামর্শদাতাদের সাহায্যে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে । তবে সংস্থার বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও কারণ পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কিংবা Nvidia-র গোপন ব্যবসায়িক তথ্যের কোনও ক্ষতি হয়েছে ৷
অন্যদিকে, Nvidia-র দাবি, CEO হিসেবে হুয়াং প্রতি বছর হাজার হাজার গ্রাহক সংস্থার আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন । এশিয়ার গ্রাহকদের সঙ্গে সাধারণ ব্যবসায়িক তথ্যের আদানপ্রদান হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সংস্থার গোপন প্রযুক্তি বা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
সব মিলিয়ে, একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিযোগ এখন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি সংস্থার নিরাপত্তা এবং আমেরিকা-চিন প্রযুক্তি প্রতিযোগিতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে । হুয়াংয়ের কংগ্রেসে সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে এই বিতর্কের একাধিক অজানা দিক সামনে আসতে পারে । তবে অ্যালিস হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এবং Nvidia-র তথ্য পাচারের আশঙ্কা এখনও তদন্তাধীন । ফলে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত কী তথ্য উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও কূটনৈতিক মহলের ।