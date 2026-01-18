ETV Bharat / international

গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, ট্রাম্পের সমালোচনায় সাফ জবাব ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সংসদের

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনতে চান ৷ বাধ সেধেছে আটটি দেশ ৷ তাই শুল্কের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কড়া সমালোচনায় সরব ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৷

Greenland Protest of US President Trump
দুই শিশুকে নিয়ে গ্রিনল্যান্ড কেনার বিরোধিতায় পথে নেমেছেন এক মা (ছবি: এপি)
By ANI

Published : January 18, 2026 at 1:51 PM IST

ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), 18 জানুয়ারি: আমদানি শুল্ক আরোপের কড়া সমালোচনায় মুখর হলেন ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের রবের্তা মেতসোলা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন ৷ আর্কটিক দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড কিনতে চান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু এর তীব্র বিরোধিতা করায় ইউরোপের আটটি দেশের উপর 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷

এনিয়ে তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশাল-এ একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এই হুমকি প্রকাশ হতেই এর সমালোচনা করে পাল্টা তোপ দেগেছেন ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রবের্তা মেতসোলা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷

এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টে গ্রিনল্যান্ড কেনার বিরোধিতায় দ্বীপের রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার বাসিন্দা ৷ তাঁদের হাতে গ্রিনল্যান্ডের পতাকা ধরা ৷ অনেকের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা 'গ্রিনল্যান্ড ইজ নট ফর সেল' ৷ বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্ক শাসিত অঞ্চল ৷ এখানকার বাসিন্দারা ডেনমার্কের নাগরিক ৷ এই প্রতিবাদের আঁচ পৌঁছেছে ডেনমার্কেও ৷ সেখানে আমেরিকা-বিরোধী স্লোগান, পতাকা নিয়ে মিছিল করেছেন হাজার হাজার মানুষ ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড কেনার বাসনায় কনকনে শীতেও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বরফাবৃত আর্কটিক দ্বীপ ৷

Greenland Protest of US President Trump
গ্রিনল্যান্ডের পতাকা, আমেরিকা-বিরোধী স্লোগানে বরফাবৃত দ্বীপের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ (ছবি: এপি)

ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রবের্তা মেতসোলা সোশাল মিডিয়ায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না ৷ তিনি লিখেছেন, "ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের মানুষকে সমর্থন করে ৷ এটা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংকল্প ৷ ন্য়াটো গোষ্ঠীর মিত্র দেশগুলির বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে আর্কটিককে কবজা করা যাবে না ৷" এই পোস্টের শেষে তিনি সাফ জানিয়েছেন, "গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক এটা পরিষ্কার করে জানাচ্ছে: গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না ৷ দ্বীপটির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে ৷ শুল্ক আরোপের হুমকিতে এই বিষয়ের কোনও বদল হবে না ৷"

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ট্রাম্পের নজর রয়েছে ডেনমার্কের দিকে ৷ সম্প্রতি সেই দাবি ফের তুলেছেন তিনি ৷ এদিকে তাঁর এই দখলদারির তীব্র বিরোধিতা করেছে ডেনমার্ক এবং তার সঙ্গে নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ড ৷ তাই এই দেশগুলি থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর 10 শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ৷ তাঁর হুমকি, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷

স্থানীয় সময় শনিবার ফ্লোরিডায় ওয়েস্ট পাম বিচে তাঁর গল্ফ ক্লাব থেকে এই ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 1 জুনের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে কিনে নেওয়ার কোনও চুক্তি না হলে সেদিন থেকে এই শুল্ক বেড়ে 25 শতাংশে পৌঁছবে ৷

এর সমালোচনা করে পোস্ট করেছেন, "আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতি আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ৷ এই নীতি ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক সমাজের জন্যও প্রয়োজন ৷" তিনি আরও লেখেন, "ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের মানুষের পাশে রয়েছে ৷ তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে ৷ এখানে আলোচনা হওয়া অবশ্য প্রয়োজন ৷ গত সপ্তাহে ডেনমার্ক ও আমেরিকার মধ্যে সমঝোতার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এবং আমরা সেই প্রক্রিয়ায় দায়বদ্ধ ৷ শুল্কের ফলে এই ট্রান্সআটলান্টিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক খাটো করা হবে ৷ বিপজ্জনকভাবে সম্পর্ক নিম্নগামী হবে ৷" ইতিমধ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ইউ ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশের ডাক দিয়েছে ৷ 2025 সালের জুলাই মাসে এই চুক্তির ঘোষণা হয়েছিল ৷

