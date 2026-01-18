গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, ট্রাম্পের সমালোচনায় সাফ জবাব ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সংসদের

গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, ট্রাম্পের সমালোচনায় সাফ জবাব ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সংসদের
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনতে চান ৷ বাধ সেধেছে আটটি দেশ ৷ তাই শুল্কের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কড়া সমালোচনায় সরব ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৷
By ANI
Published : January 18, 2026 at 1:51 PM IST
ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), 18 জানুয়ারি: আমদানি শুল্ক আরোপের কড়া সমালোচনায় মুখর হলেন ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের রবের্তা মেতসোলা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন ৷ আর্কটিক দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড কিনতে চান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু এর তীব্র বিরোধিতা করায় ইউরোপের আটটি দেশের উপর 10 শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন তিনি ৷
এনিয়ে তাঁর সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশাল-এ একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এই হুমকি প্রকাশ হতেই এর সমালোচনা করে পাল্টা তোপ দেগেছেন ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রবের্তা মেতসোলা, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷
এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টে গ্রিনল্যান্ড কেনার বিরোধিতায় দ্বীপের রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার বাসিন্দা ৷ তাঁদের হাতে গ্রিনল্যান্ডের পতাকা ধরা ৷ অনেকের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে লেখা 'গ্রিনল্যান্ড ইজ নট ফর সেল' ৷ বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্ক শাসিত অঞ্চল ৷ এখানকার বাসিন্দারা ডেনমার্কের নাগরিক ৷ এই প্রতিবাদের আঁচ পৌঁছেছে ডেনমার্কেও ৷ সেখানে আমেরিকা-বিরোধী স্লোগান, পতাকা নিয়ে মিছিল করেছেন হাজার হাজার মানুষ ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড কেনার বাসনায় কনকনে শীতেও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বরফাবৃত আর্কটিক দ্বীপ ৷
ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রবের্তা মেতসোলা সোশাল মিডিয়ায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না ৷ তিনি লিখেছেন, "ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের মানুষকে সমর্থন করে ৷ এটা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংকল্প ৷ ন্য়াটো গোষ্ঠীর মিত্র দেশগুলির বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে আর্কটিককে কবজা করা যাবে না ৷" এই পোস্টের শেষে তিনি সাফ জানিয়েছেন, "গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক এটা পরিষ্কার করে জানাচ্ছে: গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না ৷ দ্বীপটির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে ৷ শুল্ক আরোপের হুমকিতে এই বিষয়ের কোনও বদল হবে না ৷"
The European Union supports Denmark and the people of Greenland. We do so united in resolve.— Roberta Metsola (@EP_President) January 17, 2026
The measures against NATO allies announced today will not help in ensuring security in the Arctic. They risk the opposite, emboldening our joint enemies and those who wish to destroy our…
প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে ট্রাম্পের নজর রয়েছে ডেনমার্কের দিকে ৷ সম্প্রতি সেই দাবি ফের তুলেছেন তিনি ৷ এদিকে তাঁর এই দখলদারির তীব্র বিরোধিতা করেছে ডেনমার্ক এবং তার সঙ্গে নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস এবং ফিনল্যান্ড ৷ তাই এই দেশগুলি থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর 10 শতাংশ শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ৷ তাঁর হুমকি, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে ৷
স্থানীয় সময় শনিবার ফ্লোরিডায় ওয়েস্ট পাম বিচে তাঁর গল্ফ ক্লাব থেকে এই ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 1 জুনের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে কিনে নেওয়ার কোনও চুক্তি না হলে সেদিন থেকে এই শুল্ক বেড়ে 25 শতাংশে পৌঁছবে ৷
এর সমালোচনা করে পোস্ট করেছেন, "আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতি আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ৷ এই নীতি ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক সমাজের জন্যও প্রয়োজন ৷" তিনি আরও লেখেন, "ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের মানুষের পাশে রয়েছে ৷ তাদের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে ৷ এখানে আলোচনা হওয়া অবশ্য প্রয়োজন ৷ গত সপ্তাহে ডেনমার্ক ও আমেরিকার মধ্যে সমঝোতার একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এবং আমরা সেই প্রক্রিয়ায় দায়বদ্ধ ৷ শুল্কের ফলে এই ট্রান্সআটলান্টিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক খাটো করা হবে ৷ বিপজ্জনকভাবে সম্পর্ক নিম্নগামী হবে ৷" ইতিমধ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ইউ ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশের ডাক দিয়েছে ৷ 2025 সালের জুলাই মাসে এই চুক্তির ঘোষণা হয়েছিল ৷