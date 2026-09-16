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সোশাল মিডিয়ায় নিষিদ্ধ নাবালক-নাবালিকারা ! চর্চায় নয়া মোড়

Social Media Ban For Kids: সবার আগে অস্ট্রেলিয়া ঠিক করে 13 বছর না হলে সোশাল মিডিয়ায় থাকা যাবে না। নিউজিল্যান্ডও একই পথে হাঁটে ।

Social Media Ban
সোশাল মিডিয়া নিয়ে নয়া বিতর্ক (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 4:15 PM IST

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স্টার্সবার্গ (ফ্রান্স), 16 সেপ্টেম্বর : কময়সিদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহার কি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ? বেশ কয়েক বৃছর ধরে চলতে থাকা এই বিতর্ক উস্কে দিলেন ইউরোরপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন । কমিশনের বার্ষিক সভায় তিনি জানান, বয়স 13 বছরের কম এমন বালক ও বালিকাদের সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয় ।

তাঁর প্রস্তাবের উপর ভোট দেবেন কমিশনের সদস্য়রা । ফলাফল থেকেই স্পষ্ট হবে কমিশন এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করল না প্রত্যাখান করল ? প্রেসিডেন্টের দেওয়া এই প্রস্তাব নিয়ে চর্চা করলে অন্য় একটি দিকের কথা ভুললে চলবে না । ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নানা সময়ে প্রযুক্তির ব্য়বহার সংক্রান্ত বিষয়ে নানাবিধ শর্ত অরোপ করেছ । প্রকাশ্যে এই অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । ইউরোপিয়ান কমিশন যদি নিজের প্রেসিডেন্টের পক্ষে মত দেয় তা যে ট্রাম্পের পছন্দ হবে না সে কথা সর্বজনবিদিত । সেক্ষেত্রে পাল্টা তিনি কী করেন সেটাও চিত্তাকর্ষক হতে চলেছে ।

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কন্টেন্টের মধ্যে বেশিরভাগই এমন যার থেকে শিশুদের দূরে রাখা উচিত । এমনটা মনে করে সবার আগে অস্ট্রেলিয়া ঠিক করে 13 বছরের কমবালক ও বালিকাদের সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে রাখা হবে । নিউজিল্যান্ডের মতো দেশও এই একই পথে হাঁটে । ধীরে ধীরে এই ভাবনা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হয় । তবে ফ্রান্সের মতো দেশে এ ধরনের প্রস্তাব আইনের বাধার মুখেও পড়েছে । মাত্র মাস খানেক সে দেশের এক আদালত জানিয়েছে, ছোটদের ইচ্ছা করে সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা মানে তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা ।

এখানে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকের পরিচালন সংস্থা-মেটার একটি সিদ্ধান্তের কথা বলা দরকার । ইতিমধ্যেই তারা জানিয়েছে, 18 বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত খরচ করে একটি ব্যবস্থা তৈরি করবে যাতে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কমবয়সিদের এমন কোনও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হতে হয় যা তাদের জন্য় মোটেই কাঙ্খিত নয় । এমনই নানা ঘটনার আবহে ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি জানি অনেকেই বিশ্বাস করেন বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির নেওয়া সিদ্ধান্তকে আজকের দুনিয়ায় অস্বীকার করা যায় না । তাদের প্রতিহতও করা যায় না । কিন্তু আমি এই ভাবনা মেনে নিতে অপরাগ ।

তিনি আরও বলেন, "আমি মনে করি না, সোশাল মিডিয়ার নেশায় বুঁদ না হলেই নয় । আমি মনে করি না, ছেট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্কদের কন্টেন্ট না দেখালেই নয় । আমি মনে করি না, আমাদের বাড়ির ছোট ছোট মেয়েরা এআই-কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যৌন উত্তেজক ছবি তৈরি করবে- আর আমাদের সেটা মুখ বুঝে সহ্য করতে হবে ! একদমই না । 13 বছরের কম এমন বালক ও বালিকাদের সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে রাখা ছাড়া কোনও পথ নেই ।"

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PROPOSAL OF SOCIAL MEDIA BAN
SOCIAL MEDIA USAGE RESTRICTIONS
EU CHIEF ON OCIAL MEDIA BAN
সোশাল মিডিয়ায় নিষিদ্ধ নাবালকরা
SOCIAL MEDIA BAN

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