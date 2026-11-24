এক মাসে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের 100টিরও বেশি শাখায় হামলা, হাসিনার দলকে কাঠগড়ায় তুলে দাবি ইউনূসের
Muhammad Yunus: গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন শাখায় হামলাকারীদের 'জয় বাংলা' স্লোগানও দিতে দেখা গিয়েছে বলে দাবি ইউনূসের ।
By PTI
Published : November 24, 2026 at 1:17 AM IST
ঢাকা, 24 নভেম্বর : একসময় তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বাংলাদেশকে প্রথম নোবেল এনে দিয়েছিল। গত এক মাসেরও কম সময়ে সেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একশোটিরও বেশি শাখায় হামলা হয়েছে বলে দাবি করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাক্তন প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস।
গত কয়েকদিন ধরে আরও একবার উত্তাল বাংলাদেশ। গোপালগঞ্জ থেকে শুরু করে দেশের নানা জায়গা থেকে অশান্তির খবর আসছে । শাসক বিএনপির দাবি, হিংসার নেপথ্য়ে আছে আওয়ামী লীগ। শুধু আওয়ামী নয়, বিএনপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে । তরই মধ্যে সোমবার সোশাল মিডিয়ায় করা পোস্টে ইউনূস নিজের দাবি প্রকাশ করে একটি বিবৃতি জারি করেছেন ।
বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন, হামলার ধরন দেখে মনে হচ্ছে উপর থেকে কারও নির্দেশ পেয়েই হামলা চলেছে । শুধু তাই নয়, হামলাকারীদের 'জয় বাংলা' স্লোগানও দিতে দেখা গিয়েছে । তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওযামী লীগ এই বিশেষ স্লোগানটি ব্যবাহার করে ।
পোস্টের শুরুতে ইউনূস লিখেছেন, "সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে চলেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এসব ঘটনার সঙ্গে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সন্দেহভাজন কর্মীরা জড়িত। চট্টগ্রামে আমার নিজের বাড়িও হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। এই বাড়ি থেকেই আমার কাজের সূচনা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের রূপ নেয়। আমার দুই ছোট ভাই তাঁদের পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস করেন।" প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা 100টিরও বেশি কেন্দ্রে হামলার কথা বললেও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট 97টি কেন্দ্রে হামলা হয়েছে ।
হামলাকারীদের বিরিদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি লেখেন, "দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর পদক্ষেপ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যেখানে যেখানে হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে আহ্বান জানাই, প্রতিটি অপরাধীকে যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের আওতায় আনা হয়।"
বিবৃতির বিভিন্ন অংশে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মালিক ভেবেই এই সমস্ত হামলা চালানো হচ্ছে । কিন্তু বাস্তবে ব্যাঙ্কের 90 শতাংশ মালিক ঋণগ্রহীতারা । আর 10 শতাংশের মালিক সরকার । আর তাই ইউনূস মনে করেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উপর পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক হামলা উদ্বেগজনক ও মর্মান্তিক ।