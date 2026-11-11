শপথ গ্রহণেই তুঙ্গে লড়াই, নেতানিয়াহুর নীতি বদলের হুঙ্কার আইজেনকোটের

শপথ গ্রহণেই তুঙ্গে লড়াই, নেতানিয়াহুর নীতি বদলের হুঙ্কার আইজেনকোটের
netanyaho-Eisenkot : আইজেনকোট জোট সরকার গঠন করতে পারবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট না হলেও নতুন নেসেট (ইজরায়েলি পার্লামেন্ট) আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করতে পারে।
Published : November 11, 2026 at 9:25 AM IST
তেল আভিভ, 11 নভেম্বর : ইজরায়েলে সরকার গঠনের জন্য ডাক পেয়েছেন বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোট ৷ তারপরেই মঙ্গলবার নতুন পার্লামেন্টের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বহু নীতি পরিবর্তনের হুঙ্কার দিয়েছেন তিনি।
এই প্রতিশ্রুতি আগামী একমাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন এবং জোট গঠনের আলোচনার জমি তৈরি করেছে। প্রাক্তন এই সেনাপ্রধান নতুন সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য সর্বোচ্চ ছয় সপ্তাহ সময় পাবেন ৷ সফল হলে ইজরায়েলের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর রাজত্বের অবসান ঘটাতে পারবেন তিনি।
আইজেনকোট শেষ পর্যন্ত জোট সরকার গঠন করতে পারবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট না হলেও নতুন নেসেট (ইজরায়েলি পার্লামেন্ট) ইতিমধ্যে আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করতে পারে।
বর্তমানে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে নেতানিয়াহু বিরোধীদের হাতে। আইজেনকোটের জোট এই অধিবেশনের শুরুতেই নেতানিয়াহু এবং তাঁর নীতিগুলিকে নিশানা করে একগুচ্ছ বিল পেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 2023 সালের 7 অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার বিষয়ে সরকারিস্তরে তদন্ত শুরু করা, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সময়সীমা নির্ধারণ এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করতে বিদায়ী নেতানিয়াহু সরকারের আনা পরিবর্তনগুলি বাতিল করা। তবে, আগামী সপ্তাহগুলিতে এই বিলগুলি কত দ্রুত বা কতদূর এগোবে, তা এখনই স্পষ্ট নয়।
ঐক্যের জন্য ডাক
স্পষ্টভাষী হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরে প্রচার চালানো আইজেনকোট জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য এমন একটি সরকার গঠন করা, যা সমস্ত ইজরায়েলি নাগরিকের আস্থা অর্জন করবে ৷ তাঁর সরকার কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বা দলের প্রতিনিধিত্ব করবে না।
নেসেটে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে আইজেনকোট বলেন, "আমরা ইজরায়েলের সমস্ত নাগরিকের জন্য কাজ করব ৷ যাঁরা আমাদের ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা দেননি, সবার প্রতিই আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।"
অন্যদিকে, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে নেতানিয়াহু আরব-নেতৃত্বাধীন দলগুলি নির্বাচন চুরি করেছে বলে আগের দাবিই আরেকবার তুলে ধরেছেন ৷
নেতানিয়াহু পুনরায় দাবি করেন, আরবদের (যারা ইজরায়েলের জনসংখ্যার 20 শতাংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী) কোনওভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। সরকার গঠনে যে সব ইহুদি বিরোধী দলগুলি আরব দলগুলির সঙ্গে জোটের ইঙ্গিত দিয়েছে, তিনি তাদের তীব্র সমালোচনা করেন। এদিকে, আইজেনকোট শর্ত সাপেক্ষে সেই সম্ভাবনা খোলা রেখেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ইজরায়েলের ইহুদি রাষ্ট্রের পরিচয় মেনে নেওয়া এবং হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা।
নেতানিয়াহু বলেন, "আপনারা কি তাদের উপর নির্ভরশীল হতে তৈরি, যাদের লক্ষ্য ইহুদি রাষ্ট্র ধ্বংস করা?"
নেতানিয়াহুর এই বক্তব্যকে বিভাজনমূলক এবং ঘৃণা ছড়ানো বলে সমালোচনা করেছেন আইজেনকোট ৷ বলেন, "আমি এখন আরও বেশি নিশ্চিত যে তিনি আর এক মিনিটের জন্যও এই পদে থাকার যোগ্য নন।" পরে আইজেনকোট জানান, এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত একটি বৈঠক তিনি বাতিল করেছেন।
নেতানিয়াহু-বিরোধীদের আইনি এজেন্ডা তৈরি
আইজেনকোটের জোট মঙ্গলবার তাদের আইনি এজেন্ডার কাজ শুরুর পাশাপাশি নতুন পার্লামেন্ট স্পিকার নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু করেছে।
বর্তমান নেতানিয়াহু-সমর্থিত স্পিকার আমির ওহানাকে অপসারণের দাবিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য আবেদন জমা দিয়েছেন ৷ ফলে জোট সরকার গঠনের আগেই স্পিকারকে সরানোর জন্য ভোট প্রক্রিয়া হতে পারে।
নেসেটে স্পিকারই নির্ধারণ করেন কোন কোন বিল আনা যাবে। ফলে আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দল থেকে কোনও স্পিকার নির্বাচিত হলে তা তাদের আইনি এজেন্ডাকে দ্রুত এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।
বিরোধী দল আইজেনকোটের ইয়াশার পার্টি প্রবীণ সদস্য মাতান কাহানাকে এই পদের জন্য মনোনীত করেছে। তাঁকে স্পিকার হিসেবে নিয়োগের ভোট হতে পারে চলতি সপ্তাহেই।
তত্ত্বাবধায়ক নেতানিয়াহু
নতুন নেসেটের শপথ গ্রহণ ইজরায়েলের রাজনীতিতে অস্বাভাবিক অন্তর্বর্তীকালীন পরিস্থিতি তৈরি করেছে ৷ যেখানে নতুন আইনপ্রণেতারা বিল পেশ করতে করতে পারছেন, অথচ নেতানিয়াহু এবং তাঁর ক্যাবিনেট এখনও ক্ষমতায় রয়েছে।
ইতিমধ্যে, আইজেনকোট জোট গড়তে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন । তিনি ব্যর্থ হলে, প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ সরকার গঠনের পরবর্তী সুযোগ নেতানিয়াহুকে দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেতানিয়াহুকে আদালতের বেঁধে দেওয়া ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তিনি এখনও নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে পারেন ৷ নতুন আইন রদ করার চেষ্টাও করতে পারেন তিনি। একইসঙ্গে সামরিক বাহিনীসহ জাতীয় নিরাপত্তার উপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকছে।
নেতানিয়াহু যুক্তি দিয়েছেন, ইরানের আক্রমণের হুমকি মোকাবিলায় ইহুদি-নেতৃত্বাধীন দলগুলি মিলে সরকার গঠন করা উচিত ৷
ত্রিশঙ্কু ইজরায়েল, সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে দূরে থেকেও সরকার গড়তে মরিয়া নেতানিয়াহু