মিলল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন, 2026-এ কার্যকর হচ্ছে অষ্টম বেতন কমিশন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে 50 লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি উপকৃত হবেন।
By PTI
Published : October 28, 2025 at 4:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জানুয়ারিতে অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছে। আজ, মন্ত্রিসভা এর কার্যপরিধি অনুমোদন করেছে। কমিশন 18 মাসের মধ্যে তার প্রতিবেদন জমা দেবে। এর ফলে প্রায় 50 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী উপকৃত হবেন।
অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কার্যকর হবে। অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন একটি অস্থায়ী সংস্থা হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের সভাপতিত্বে গঠিত এই প্যানেলটি সরকারের কাছে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দেবে। জানা গিয়েছে, কমিশন গঠনের তারিখ থেকে 18 মাসের মধ্যে এই সুপারিশ জমা পড়বে।
এনসি-জেসিএম (স্টাফ সাইড) সচিব শিব গোপাল মিশ্র জানিয়েছেন যে, অষ্টম বেতন কমিশন বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে, তবে এটি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হল যদি বিলম্ব হয়, তাহলে 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কর্মীদের বকেয়া বেতন যোগ করে পরিশোধ করা হতে পারে। এর আগে যখন সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হয়েছিল, তখনও দেরি হয়েছিল এবং সমস্ত কর্মচারি এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া পরবর্তিতে পরিশোধ করা হয়েছিল।
- কমিশন এই বিষয়গুলিতে সুপারিশ করবে
- দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক বিচক্ষণতার প্রয়োজনীয়তা।
- উন্নয়নমূলক ব্যয় এবং কল্যাণমূলক পদক্ষেপের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা।
- অ-অনুদানমূলক পেনশন প্রকল্পের অ-তহবিল ব্যয়।
- রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক অবস্থার উপর কমিশনের সুপারিশগুলির সম্ভাব্য প্রভাব, যা সাধারণত কিছু পরিবর্তন-সহ এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করে।
- কেন্দ্রীয় সরকারি খাতের উদ্যোগ এবং বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের জন্য উপলব্ধ বেতন কাঠামো, সুবিধা এবং কাজের পরিবেশ।
- প্রতি 10 বছর অন্তর বেতন কমিশন কার্যকর করা হয়৷
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো, অবসরকালীন সুবিধা এবং অন্যান্য চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করার জন্য সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয়। সাধারণত, প্রতি দশ বছর অন্তর বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়। এই বিবেচনায়, অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে কার্যকর হওয়ার আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সুপারিশ করার জন্য সরকার 2025 সালের জানুয়ারিতে অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করে।