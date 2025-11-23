ETV Bharat / international

32 ঘণ্টায় 4 বার ভূমিকম্প, আরও বড় বিপদের মুখে বাংলাদেশ !

পরপর 4 বার কেঁপে উঠল বাংলাদেশ ৷ আগামিদিনে আরও বড়সড় ভূমিকম্প হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ৷

aerial view of an old city where roofs and walls collapsed after an earthquake in Dhaka
ভূমিকম্পের পর ঢাকা (ছবি: এপি)
By PTI

Published : November 23, 2025 at 4:27 PM IST

ঢাকা, 23 নভেম্বর: বাংলাদেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প ৷ শুক্রবার সকাল থেকে 32 ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর 4 বার কেঁপে ওঠে দেশটি ৷ মৃত্যু হয়েছে 10 জনের ৷ আহত বেশ কয়েকজন ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, আরও ভয়াবহ ভূমিকম্প হতে পারে বাংলাদেশে ৷ সরকারকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করেছেন তাঁরা ৷ বিশেষজ্ঞদের দাবি, সময় থাকতে থাকতে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়া হলে আরও বড় ক্ষতি হতে চলেছে ৷

শুক্রবারের ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের একাধিক অংশে ব্যাপক ক্ষতি হয় ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.7 ৷ এরপর শনিবার সকালে একই সময়ে পরপর 3টি কম্পন হয় ৷ সন্ধ্যাতেও কম্পন অনুভূত হয় ঢাকা-সহ একাধিক জায়গায় ৷ ঢাকা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভয়াবহ ভূমিকম্পে অন্তত 14টি বহুতল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ যদিও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজুক) তথ্য বলছে, 50টিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ রাজুকের চেয়ারম্যান মহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম বলেন, "তদন্ত ও উদ্ধারকাজ চলছে ৷ "

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (BUET)-র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মেহেদি আহমেদ আনসারি জানান, আগামিদিনে আরও মারাত্মক প্রকৃতির ভূমিকম্প হতে পারে ৷ সুতরাং, সরকারের উচিত বিপজ্জনক বাড়িগুলি এই মুহূর্তে খালি করে দেওয়া ৷ সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ করা হলে ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব ৷

তিনি আরও মনে করেন, এই প্রসঙ্গে কী কী করা উচিত তা জানাতে জনসাধারণের জন্য একটি নির্দেশিকাও জারি করা উচিত রাজুকের ৷ অধ্যাপকের কথায়, "আমার ধারণা শুক্রবারের ভূমিকম্প কোনও আরও বড় এবং ভয়াবহ কম্পনের পূর্বাভাস ৷ আমাদের এখন থেকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে ৷"

ঘনবসতি এবং প্রচুর সংখ্যক জরাজীর্ণ বাড়ি থাকার কারণে বিশ্বের 20টি ভূমিকম্পপ্রবণ শহরগুলির মধ্য়ে অন্যতম ঢাকা ৷ এর আগেও শক্তিশালী কম্পনে কেঁপে উঠেছে বাংলাদেশের রাজধানী ৷ 1869 সাল থেকে 1930 সালের মধ্যে 5টি ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ঢাকা ৷ রিখটার স্কেলে যার মাত্রা 7.0-এরও বেশি ছিল ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধান টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ অঞ্চলের উপর অবস্থিত বাংলাদেশ ৷ সেই সঙ্গে, বেশ কয়েকটি সক্রিয় ফল্ট লাইন অতিক্রম করেছে এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে ৷ সেই কারণে ভূমিকম্পপ্রবণ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ ৷ সেসমোলজিস্ট সৈয়দ হুমায়ুন আখতার জানিয়েছেন, ভারত-মায়ানমার সাবডাকশন জোনে একটি বড়সড় কম্পন ঘটাতে সক্ষম এমন স্ট্রেন ক্রমশ জমা হচ্ছে ৷ রিখটার স্কেলে যার সম্ভাব্য মাত্রা হতে চলেছে খুব বেশি ৷

মেহেদি আরও জানান, বাইরে থেকে দেখে বোঝা না-গেলেও এদিনের ভূমিকম্পে বেশ কয়েকটি বহুতলের ভিতরের অংশের প্রবল ক্ষতি হয়েছে ৷ 2022 সালে ঢাকা, গাজিপুর এবং নারায়ণগঞ্জ এলাকায় 42টি বাড়িকে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করে রাজুক ৷ তিন মাসের মধ্যে বাড়িগুলি খালি করারও নির্দেশ দেওয়া হয় বিভাগের তরফে ৷ যদিও অধিকাংশ নির্দেশেই মানা হয়নি বলে অভিযোগ ৷

উল্লেখ্য, শুক্রবার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বাংলাদেশের নরসিংদী ৷ অবস্থান রাজধানী ঢাকার 10 কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল 10টা 8 মিনিটে (ভারতীয় সময়) ভূমিকম্প অনুভূত হয় ৷ ভূপৃষ্ঠের 10 কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল ৷ কম্পন অনুভূত হয় কলকাতা-সহ বেশ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ৷

