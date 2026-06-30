ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল 1700, ত্রাণ-উদ্ধারকাজে ভেনিজুয়েলার পাশে ভারত
ভেনিজুয়েলা-ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত 1700-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ‘অপারেশন আমিস্তাদ’-এর আওতায় ভারত সেখানে উদ্ধারকারী-দল, ভ্রাম্যমাণ-হাসপাতাল, ওষুধ-ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
Published : June 30, 2026 at 10:19 AM IST
লা গুয়াইরা/নয়াদিল্লি, 30 জুন: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় পরপর দুটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ ভেনিজুয়েলায় ভূমিকম্পের আঘাতে এখনও পর্যন্ত 1700 জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ‘অপারেশন আমিস্তাদ’-এর আওতায় ভারত সেখানে উদ্ধারকারী দল, ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল, ওষুধ ও ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করেছে।
ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষ সোমবার নিশ্চিত করেছে যে, 24 জুনের ভূমিকম্পের ঘটনায় অন্তত 1,719 জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও প্রায় 5,00 মানুষ আহত হয়েছেন। প্রায় 12,000 মানুষ বাস্তুচ্যুত হলেও, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সংখ্যার বিষয়ে কর্মকর্তারা এখনও কোনও তথ্য নিশ্চিত করেননি।
#OperationAmistad— India in Venezuela (@IndiaVenezuela) June 29, 2026
India has intensified its efforts for disaster relief at Venezuela with healing touch to those affected by the earthquake.#OperaciónAmistad
La India ha intensificado sus esfuerzos de ayuda humanitaria en Venezuela, brindando apoyo a los afectados por el… pic.twitter.com/YNtbYWnqmS
মঙ্গলবার ‘এক্স’ (X)-এ দেওয়া একটি পোস্টে ভেনেজুয়েলায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, “#OperationAmistad-এর আওতায় ভেনেজুয়েলায় দুর্যোগ-ত্রাণ কার্যক্রম জোরদার করেছে ভারত; ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।”
এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ওশেনিয়া বিষয়ক উপমন্ত্রী আন্দ্রেয়া কোরাও ফারিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। দূতাবাস জানিয়েছে, "#অপারেশন আমিস্তাদ"-এর আওতায় এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ওশেনিয়া বিষয়ক উপমন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রকের 'পিপলস পাওয়ার' বিষয়ক মন্ত্রী আন্দ্রেয়া কোরাও ফারিয়া আমাদের ফিল্ড হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় আমাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন।"
#Operation Amistad, Deputy Minister for Asia, Middle East and Oceania, Minister of People’s Power for Foreign Minister, Andrea Corao Faria, visited our Field Hospital and appreciated our efforts to help the earthquake victims.#Operación Amistad: la Viceministra para Asia, Medio… pic.twitter.com/ycue8TsFuI— India in Venezuela (@IndiaVenezuela) June 29, 2026
পানামা, নিকারাগুয়া ও কোস্টা রিকায় অবস্থিত ভারতের দূতাবাসও ভারতের ত্রাণ কার্যক্রমের বিষয়টি তুলে ধরেছে। এক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দূতাবাস জানিয়েছে, "ভারত ভেনেজুয়েলার পাশে আছে ৷ সংকটের মুহূর্তে ভারত সব সময় এক নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াকারী দেশ হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে।"
এতে আরও বলা হয়েছে, "‘অপারেশন আমিস্তাদ’-এর আওতায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ভেনেজুয়েলায় ভারতের মানবিক সহায়তা পৌঁছেছে। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ জোরদার করতে ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি সি-17 গ্লোবমাস্টার বিমানে করে 41 সদস্যের একটি উদ্ধারকারী দল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ফিল্ড হাসপাতাল, 30 টন ত্রাণসামগ্রী, 6 টন ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং দুটি ‘ভীষ্ম কিউব’ (BHISHM Cube) বহনযোগ্য হাসপাতাল সেখানে পাঠানো হয়েছে।"
Under Operation Amistad, India’s humanitarian assistance reached to Venezuela following the devastating earthquake. 2 Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft carry a 41-member rescue team, an Indian Army Field Hospital, 30 tonnes of relief supplies, 6 tonnes of medicines and… pic.twitter.com/d8dogRPvG4— MyGovIndia (@mygovindia) June 29, 2026
এই ত্রাণ কার্যক্রমের বিবরণ দিয়ে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, "ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে ভারতের উদ্ধারকারী ও চিকিৎসা দলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জরুরি চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জীবনদায়ী মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে।"
এই বিপর্যয়ের পর ভেনেজুয়েলায় ভারত-সহ 24টি দেশ প্রায় 521 টন ত্রাণসামগ্রী এবং 2700 জনেরও বেশি উদ্ধারকর্মী পাঠিয়েছে। এই ভয়াবহ ভূমিকম্পে ভেনেজুয়েলায় প্রায় 67.6 লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে অনুমান রাষ্ট্রসংঘের। ভেনেজুয়েলা এমনিতেই বছরের পর বছর ধরে অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। তার উপর এই শক্তিশালী জোড়া ভূমিকম্পে এই দেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, গত একশ বছরের মধ্যে এটিই ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প।