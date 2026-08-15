ETV Bharat / international

7.7 মাত্রার ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায়, জারি হল সুনামি সতর্কতা

ফের ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার মাটি। এবার ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে 7.7 ৷ আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন স্থানীয়রা ৷

INDONESIA EARTHQUAKE
ইন্দোনেশিয়ার রুটেং-এ ভূমিকম্পের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন (এএফপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জাকার্তা, 15 অগস্ট: ভয়াবহ ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায় ৷ শনিবার ভোরে ফ্লোরেস দ্বীপের উপকূলে ভূমিকম্প আঘাত হানে। বেশ কয়েকবার আফটার শক অনুভূত হয়েছে। কম্পনের তীব্রতায় বেশ কিছু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ধসে গিয়েছে বহু আবাসন ৷ বেশ কয়েকটি এলাকায় তীব্র কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কিত বহু বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন ৷

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূ-পদার্থবিদ্যা সংস্থা (বিএমকেজি) জানিয়েছে, শনিবার ভোরে দেশটির ফ্লোরেস দ্বীপের উপকূলে 7.7 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে ৷ সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, বিএমকেজি-র তথ্য অনুযায়ী, ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব নুসা তেঙ্গারা প্রদেশের এমবে থেকে 36 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং এর গভীরতা ছিল 15 কিলোমিটার। কম্পনের পরই ওই সংস্থার তরফে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি জানিয়েছে, বেশ ক'য়েকটি এলাকায় তীব্র কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে বহু বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রাস্তায় ছুটে আসেন। আপাতত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রথমবার ঝাঁকুনি অনুভূত হওয়ার পর এলাকায় বেশ কয়েকবার শক্তিশালী আফটারশক অনুভূত হয়, যার মধ্যে একটির মাত্রা ছিল 6.1।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূ-পদার্থবিদ্যা সংস্থা (বিএমকেজি) আগেই ভূমিকম্পের পর সুনামি তরঙ্গের সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করেছিল এবং এলাকাবাসীদের উঁচু স্থানে আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। বিএমকেজি-র ডিরেক্টর উইজায়ান্তো বলেন, "এই ভূমিকম্পের ফলে পূর্ব নুসা তেঙ্গারা, দক্ষিণ সুলাওয়েসি এবং পশ্চিম নুসা তেঙ্গারা প্রদেশে সুনামি সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।" এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তবে, ইন্দোনেশিয়ার সরকার এখনও ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেয়নি ৷

17000-এরও বেশি দ্বীপ নিয়ে বিশাল দ্বীপপুঞ্জের দেশ ইন্দোনেশিয়া । প্রতিবেশী দেশগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অফ ফায়ার'-এ অবস্থিত হওয়ায় ঘন ঘন ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়। ভৌগলিকভাবে একেবারে রিং অফ ফায়ারের উপর অবস্থিত এই দেশ। এই 'রিং অফ ফায়ার' জাপান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত তীব্র ভূকম্পনশীল বলয়। তাই, ভূমিকম্পে বারবার কেঁপে ওঠে মাটি।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনাও ঘটে প্রায়শই। এখানে 120টিরও বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম আগ্নেয়গিরি-সক্রিয় দেশ হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রাণঘাতী ভূমিকম্পের ইতিহাসে রয়েছে। 2004 সালের বিধ্বংসী 9.1-মাত্রার কম্পন সুমাত্রার উপকূলে আঘাত হেনেছিল। এর ফলে সৃষ্ট সুনামিতে সমগ্র অঞ্চলে 2 লক্ষ 20 হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল ৷ যার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় 1 লক্ষ 70 হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছিল ৷

2018 সালে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প লম্বক দ্বীপকে কাঁপিয়ে দেয়। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আরও বেশ কয়েকটি কম্পন অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে হলিডে আইল্যান্ড এবং পার্শ্ববর্তী সুম্বাওয়ায় 550 জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়।

TAGGED:

EARTH QUAKE STRIKES OFF INDONESIA
ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায়
ভূমিকম্পের মাত্রা 7 7
TSUNAMI WARNING ISSUED
INDONESIA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.