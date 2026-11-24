সাতসকালে কেঁপে উঠল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি, নেপালে 5.3 মাত্রায় ভূমিকম্প
5.3 Magnitude Earthquake Reported in Eastern Nepal: জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ-সহ সিকিমেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল নেপাল।
Published : November 24, 2026 at 8:03 AM IST
কোশী (নেপাল), 24 নভেম্বর: সাতসকালে ভূমিকম্প নেপালে ৷ মঙ্গলবার সকাল 7টা বেজে 2 মিনিট, কেঁপে ওঠে নেপালের কোশি প্রদেশের লেলেপ ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.3 ৷ শুধু নেপাল-ই নয়, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিন-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-কম্পন অনুভূত হয়েছে।অসম, সিকিমেও কম্পন অনুভূত হয়েছে এদিন ৷
পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িও কেঁপে উঠেছে ৷ কম্পন অনুভূত হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি ৷
National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) posts, "EQ of M: 5.3, On: 24/11/2026 07:02:47 IST, Lat: 27.855 N, Long: 87.909 E, Depth: 20 Km, Location: Nepal." https://t.co/HgcI3bb1lm— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
সকালে যাঁরা মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন তাঁরাও টের পান কম্পন। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায়। শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়িতে অনেকেই ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।
National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) posts, "EQ of M: 5.3, On: 24/11/2026 07:02:47 IST, Lat: 27.855 N, Long: 87.909 E, Depth: 20 Km, Location: Nepal." https://t.co/HgcI3bb1lm— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2026
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির এক্স হ্যান্ডেল অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল 07:02 মিনিটে নেপালে ভূমিকম্প আঘাত হানে ৷ কম্পনস্থলটি সিকিমের কাছেই ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.3। নেপালের কোশীতে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার গভীরে উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পটির।