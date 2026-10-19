বিলেতের পুজোয় থিমের ছোঁয়া ! কেন্টে গড়ে উঠল বাংলার গ্রাম

বিলেতের পুজোয় থিমের ছোঁয়া ! কেন্টে গড়ে উঠল বাংলার গ্রাম
England Durga Puja: অতীতে বাংলার বিভিন্ন শিল্পীর হাতে তৈরি প্রতিমা ইংল্যান্ডের নানা প্রান্তে থাকা শহরে গিয়েছে। এবারও পুজোর আনন্দে মেতেছে বিলেতের বাঙালিরা ।
Published : October 19, 2026 at 11:33 PM IST
কেন্ট (ইংল্যান্ড), 19 অক্টোবর: বাংলা তথা দেশের সীমানা পেরিয়ে বহু দশক আগেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে দুর্গাপুজোর চল। ক্রমশ সেই সংখ্যা বাড়ছে । কোভিডের সময়রকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি পুজো আবারও শুরু হয়েছে ।
একটি তথ্য বলছে, এবার ভারত ছাড়াও প্রায় 36টি দেশের 150টি জায়গায় পুজো হচ্ছে । তার মধ্যে ইংল্যান্ডের পুজো নিয়ে আলাদা করে চর্চা না করলেই নয় । ইংল্যান্ডের পুজোর রমরমা এবং জৌলুস অনেকদিন আগেই নজর কেড়েছে আট থেকে আশির। বাংলার বিভিন্ন শিল্পীর হাতে তৈরি প্রতিমা ইংল্যান্ডের নানা প্রান্তে থাকা শহরে গিয়েছে । কলকাতার তারকা গায়ক থেকে শুরু করে অন্যদের অনুষ্ঠানও হয়েছে পুজোর সময় ।
ইংল্যান্ডে গত কয়েক বছরে নতুন করে আরও বেশ কয়েকটি পুজো শুরু হয়েছে। সবমিলিয়ে 'লন্ডন শারদ উৎসব' কিংবা কামডেন দুর্গাপুজোর কথা সকলেই জানেন। গত চার বছর ধরে ইংল্যান্ডের কেন্ট এলাকার চ্যাটামে পুজো করে আসছে মিডওয়ে ঐকতান বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে মোকা ৷
এবার তাদের পুজোতেও লেগেছে থিমের ছোঁয়া। বিলেতের বুকে গড়ে উঠেছে বাংলার একটি কাল্পনিক গ্রাম। সাজসজ্জার দায়িত্বে সংগঠনের সদস্যরা। নিজেদের হাতে আলপনা দিয়েছেন পুজো মণ্ডপে। গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত বাড়িও স্থান পেয়েছে এখানে। পুজোর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তথা মোকার প্রতিষ্ঠাতা অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিলেতে পুজো করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ঠিক সময়ে পুরোহিত পাওয়া। কলকাতা থেকে একবার যাওয়া পুরোহিত যে পরের বার আবার আসবেন এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আগে থেকে কথা বলা না থাকলে পুরোহিত অন্য কোথাও পুজো করতে চলে যাবেন। তখন নতুন পুরোহিত খুঁজে পাওয়া কার্যত অসম্ভব।
এবারের পুজো নিয়ে বিস্তারিত তথ্যও জানিয়েছেন ইতিহাস ভারতকে । পুজোর চারদিন থাকছে ভোগের ব্যবস্থা ৷ এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে স্থানীয় এলাকার বাঙালিদের মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে পুজো মণ্ডপ।
বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি বরাবরই অন্য দেশের বাসিন্দাদের আকর্ষণ করে। তেমনই একজন ডেবিভ। এই ব্রিটিশ তরুণের মন কেড়েছে দুর্গাপুজো। তিনি জানালেন ভারত এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও খাবার তাঁর বিশেষ প্রিয়। এবারে দুর্গাপুজো খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হওয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এবং শ্রদ্ধা আরও বেড়েছে । বেড়েছে ভারতের প্রতি ভালোবাসাও ।