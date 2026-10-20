জার্মানির ডুসেলডর্ফে দুর্গাপুজোয় ভরপুর বাঙালিয়ানা, বাংলা ব্যান্ড থেকে মাটন কষায় জমজমাট

জার্মানির ডুসেলডর্ফে দুর্গাপুজোয় ভরপুর বাঙালিয়ানা, বাংলা ব্যান্ড থেকে মাটন কষায় জমজমাট
Durga Puja in Dusseldorf Germany: রাজ্য তথা দেশের বাইরে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুজো হচ্ছে ৷ রইল জার্মানির ডুসেলডর্ফের পুজোর কথা ৷
Published : October 20, 2026 at 6:33 PM IST
ডুসেলডর্ফ, 20 অক্টোবর: কর্মসূত্রে যাঁরা প্রবাসে থাকেন, দুর্গাপুজোয় ফিরতে পারেন না দেশে, তাঁরাও যে ভরপুর বাঙালিয়ানায় মেতে ওঠেন, নস্টালজিয়াকে ভর করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান বাংলা সংস্কৃতি, তারই ছবি ধরা পড়ল জার্মানির ডুসেলডর্ফে প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজনে দুর্গাপুজোয় ৷ যেখানে নিষ্ঠা ভরে দুর্গাপুজোর সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বাংলা গান, বাংলার খাবার ৷ এককথায় প্রবাসেও যেন এক টুকরো বাংলা উঠে এসেছে দুর্গাপুজোকে ঘিরে।
জার্মানির ডুসেলডর্ফে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে ইন্ডিশে গেমাইন্ডে ডুসেলডর্ফ ইভি। সংক্ষেপে আইজিডি ৷ জার্মান শব্দ ইন্ডিশে গেমাইন্ডে মানে হল 'ভারতীয় সম্প্রদায়' ৷ জার্মান সরকার অনুমোদিত এই সংগঠন প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর আয়োজন করে ধুমধাম করে এবং এই পুজোয় অংশ নিতে দূর-দূরান্তের শহর থেকে বাঙালিরা আসেন ডুসেলডর্ফে ৷ নস্টালজিয়ার কাছে ফিরতে, বাংলা সংস্কৃতির কাছে ফিরতে, দূরদূরান্তের মানুষজন প্রচুর কষ্ট করে এই দুর্গাপুজোয় সামিল হন বলে জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা ৷
জার্মানির ডুসেলডর্ফে এবারের দুর্গাপুজো 15 বছরে পদার্পণ করল ৷ কলকাতা থেকে এসেছে মা দুর্গার প্রতিমা ৷ একেবারে সমস্ত নিয়ম-আচার মেনে এখানে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ প্রতিমা কলকাতা থেকে এলেও বাকি কাজ সেখানের প্রবাসীরা নিজেরাই করেন ৷ ঢাক বাজানো থেকে শুরু করে, পুজোর আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব নিজেরাই করেন ৷
ডুসেলডর্ফের বাসিন্দা সায়ন্তিকা ভট্টাচার্য বলেন "আমি 11 বছর ধরে এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ৷ তিনমাস ধরে এই পুজোর প্রস্তুতি চলে ৷ আর পুজোর প্রস্তুতি মানেই প্রচুর আনন্দ ৷ আমরা সবাই একটা পরিবারের মতো ৷ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ছোট ছোট বাচ্চাদের শেখানো, কী কী খাওয়াদাওয়া থাকবে তার প্ল্যান করা ৷ সবটাই আমরা নিজেরা করি ৷ খুব আনন্দ হয় ৷"
আরেক প্রবাসী বাঙালি অরিজিত রায় বলেন, "আমাদের এই পুজোয় সবাই আসতে পারেন, তাতে তিনি যে ভাষাভাষীর মানুষ হোন না কেন।" আরেক বাসিন্দা মানিনী ভট্টাচার্য বলেন, "আমার এখানে একবছর হল ৷ এই প্রথম বছর এই পুজোতে যোগ দিতে পেরেছি ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ খুব আন্তরিক এখানকার সবাই ৷"
এই প্রজন্মের প্রবাসী সম্ভাবী সেনগুপ্ত বলেন, "আমার কলকাতাতেই জন্ম ৷ কলকাতায় ন'বছর পুজো কেটেছে ৷ এখানে আসার পর খুব ভালো লেগেছে ৷ এখানে সবাই খুব সক্রিয় ৷ এখানে পুজোয় নাচ-গানের অনুষ্ঠান সবকিছু হয় ৷ কলকাতার পুজো ভাইবসটা এই বিদেশের মাটিতে পাই, এটাই বড় পাওয়া ৷"
পূজো ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলা, হিন্দি গান, লোকগান বাংলা ব্যান্ডের গান সব অনুষ্ঠিত হয় ৷ থাকে দলগত নৃত্যানুষ্ঠান ৷ এছাড়াও থাকে ভরপুর খাবারের আয়োজন ৷ তাতে বাঙালি খাবারের বিরাট আয়োজন যেমন থাকে, তার পাশে সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশ ও অনান্য দেশীয় খাবারের বিরাট আয়োজন হয় ৷ তবে বাঙালিরা অষ্টমীর পাতে লুচি ছোলার ডাল পেয়ে খুশি । দশমীতে মাটন কষাও থাকে ৷ অনেকেই উপোস করে অষ্টমীতে অঞ্জলি দেয় ৷ এককথায় পুজোর চার দিন জমজমাট এই প্রবাসী পুজো ৷